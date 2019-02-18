Высокий уровень оказания медицинских услуг по доступным ценам. Гродненские учреждения здравоохранения переживают бум медицинского туризма. За прошедший год в регионе прошли курс лечения 12 тысяч иностранных граждан более чем из 30 стран мира. Наиболее востребованными оказались диагностические услуги, хирургические и пластические операции. Поспособствовал популярности в том числе и безвизовый режим, в этом убежден и Юрий Корнелович.

Житель Германии Николай Энне белорусский санаторий посещает уже третий год подряд. Признается, раньше отдыхал исключительно на экзотических курортах. Однако, когда начались проблемы со здоровьем, пришлось искать предложения, где кроме отдыха оказывают и качественную медицинскую помощь. Поэтому и выбрал наш белорусский санаторий. Лечебные радоновые ванны и сапропелевые грязи ежегодно привлекают в Дятлово тысячи иностранных туристов. Экспорт медицинских услуг в санатории активно развивается. И способствует этому в том числе и активная маркетинговая политика персонала.

Вместе с санаториями в последнее время активно в борьбу за иностранных клиентов включились и главные медицинские учреждения Гродненщины. Например, в гродненской больнице скорой медицинской помощи создан специальный отдел, который специализируется исключительно на оказание услуг иностранцам. Самой востребованной оказалась диагностика на аппарате МРТ. Здесь первыми в стране внедрили новый метод полного исследования всего тела человека.А вот коллеги из областной больницы акцент делают на оказание хирургической помощи иностранным пациентам. Современное оборудование, например, позволяет проводить ежемесячно десятки самых сложных операций по зрению. Чтобы привлечь медицинских туристов, здесь даже разработали систему скидок и бонусов для клиентов. включились и главные медицинские учреждения Гродненщины. Например, в гродненской больнице скорой медицинской помощи создан специальный отдел, который специализируется исключительно на оказание услуг иностранцам. Самой востребованной оказалась диагностика на аппарате МРТ. Здесь первыми в стране внедрили новый метод полного исследования всего тела человека.А вот коллеги из областной больницы акцент делают на оказание хирургической помощи иностранным пациентам. Современное оборудование, например, позволяет проводить ежемесячно десятки самых сложных операций по зрению. Чтобы привлечь медицинских туристов, здесь даже разработали систему скидок и бонусов для клиентов.





Областная больница — лидер по экспорту медицинских услуг в регионе. На некоторые виды операций зарубежные пациенты записываются даже за несколько месяцев. Только за прошедший год специалистами главного медицинского учреждения области пролечено 588 граждан более чем из десяти стран мира. Свое влияние на увеличение спроса среди иностранцев на услуги клиники оказал и безвизовый режим. Им воспользовались 65 человек. В целом же по региону экспорт медицинских услуг достиг рекордных за последние годы показателей. Учреждения здравоохранения в 2018 году заработали более миллиона долларов США, оказав помощь 12 тысячам иностранцев.

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