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Соблюдай правила и не болей

18.02.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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На территории области отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Об этом сообщает районный центр гигиены и эпидемиологии.

Соблюдай правила и не болей

Чтобы обезопасить себя и окружающих лиц от заражения ОРИ, необходимо соблюдать «респираторный этикет», т.е. правила поведения в общественных местах, направленные на ограничение распространения респираторных заболеваний, а именно:
— при кашле и чихании следует использовать носовой платок (предпочтительнее одноразовые бумажные платки);
— при отсутствии носового платка простуженные лица должны чихать и кашлять в сгиб локтя, а не в ладони (прикрывание рта ладонью приводит к распространению инфекции через руки и предметы обихода);
— часто и тщательно мыть руки с мылом и стараться не прикасаться ими к губам, носу и глазам;
— по возможности избегать в закрытых помещениях кашляющих и чихающих людей и держаться от них на расстоянии.
Профилактика ОРИ и гриппа состоит в общем оздоровлении, укреплении организма и стимуляции иммунитета путем закаливания, занятий физкультурой на свежем воздухе, катания на коньках, плавания, употребления полноценной, богатой витаминами пищи, а в конце зимы и начале весны – умеренного приема витаминных препаратов. В разгар эпидемии рекомендуется ограничить посещение массовых мероприятий, особенно проходящих в закрытых помещениях, стараться избегать слишком тесного контакта с больными людьми, что особенно важно для детей, соблюдать «респираторный этикет», а также максимально часто проветривать помещения и проводить влажную уборку. Помните: инфекция легко передается через грязные руки.
Врачи рекомендуют увлажнять слизистую носа, подойдет обычный физраствор (0,9% водный раствор хлорида натрия). Хорошее средство профилактики – умеренная физическая активность. Но резко начинать закаляться не стоит, лишняя нагрузка на иммунитет организму совсем ни к чему. Здоровое и правильное питание также будет отличным спутником крепкого иммунитета. А вот принимать различные иммуномодуляторы специалисты не советуют. Предпочтение лучше отдать проверенным витаминно-минеральным комплексам. И еще. При первых признаках болезни оставайтесь дома и соблюдайте все рекомендации врача.
Подготовила Антонина ТАРАСОВА.

 
 
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На территории области отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Об этом сообщает районный центр...
 
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