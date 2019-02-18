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Заведующей филиалом «Городская поликлиника № 1» назначена Галина Шаркович
18.02.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
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На должность заведующего филиалом «Городская поликлиника № 1» учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» назначена Галина Валентиновна Шаркович.
Занимаемая должность до назначения – заместитель заведующего филиалом «Городская поликлиника №1» учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника».
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