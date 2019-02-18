Ученые назвали продукт, который увеличивает риск развития рака

Ученые Онкологического центра им. Андерсона в США выяснили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск развития рака. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cancer Research, пишет Food News .

Специалисты проверили гипотезу на группе мышей. Часть животных кормили большим количеством сахарозы, а другая часть сидела на крахмальной диете без сахара. В итоге у первой группы мышей наблюдался быстрый рост опухоли.

Также ученые выяснили, что высокофруктозный кукурузный сироп и столовый сахар способствовали росту метастазов в легких испытуемых. Отмечается, что такой сироп содержится во многих продуктах, в том числе в конфетах, мороженом, варенье, йогуртах и т.д.

Ранее сообщалось , что в США среди детей и молодежи резко повысился уровень заболеваемости шестью видами рака, которые, как предполагается, имеют связь с ожирением.