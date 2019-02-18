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Ученые рассказали о сжигающих жир на животе продуктах

18.02.2019 20:38 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Ученые рассказали о сжигающих жир на животе продуктах
pixabay.com

Ученые назвали способы избавления от лишнего жира, который окружает внутренние органы человека. В небольших количествах висцеральный жир необходим для нормального функционирования организма, однако его излишки приводят к серьезным проблемам, в том числе передавливанию желудка, печени, кишечника и изменению гормонального фона.

Ученые рассказали о сжигающих жир на животе продуктах Ловушка для жира. Можно ли избавиться от живота за две недели?

Согласно опубликованному в журнале BMC Medicine исследованию действенной мерой для сжигания такого жира является белковая диета.

Отмечается, что потребление белка  - куриной грудки, яиц, тунца, миндаля, красной чечевицы и запеченных бобов - может уменьшить тягу к еде на 60% и повысить метаболизм на 800-100 калорий в день.

Также эксперты советуют отказаться от сахара, сладких напитков и углеводов, утверждая, что при выполнении этих условий человек разгружает свой рацион на 400 калорий в день.

При этом авторы исследования не рекомендуют повышенную физическую нагрузку, подчеркивая, что при выполнении классической работы в спортзале жир с живота и бедер уходит в последнюю очередь. Позитивным видом активности они называют ходьбу и плавание.

 
 
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Специалисты утверждают, что действенной мерой для сжигания висцерального жира, окружающего внутренние органы, является белковая диета.
 
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