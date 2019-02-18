Ученые рассказали о сжигающих жир на животе продуктах

Ученые назвали способы избавления от лишнего жира, который окружает внутренние органы человека. В небольших количествах висцеральный жир необходим для нормального функционирования организма, однако его излишки приводят к серьезным проблемам, в том числе передавливанию желудка, печени, кишечника и изменению гормонального фона.

Согласно опубликованному в журнале BMC Medicine исследованию действенной мерой для сжигания такого жира является белковая диета.

Отмечается, что потребление белка - куриной грудки, яиц, тунца, миндаля, красной чечевицы и запеченных бобов - может уменьшить тягу к еде на 60% и повысить метаболизм на 800-100 калорий в день.

Также эксперты советуют отказаться от сахара, сладких напитков и углеводов, утверждая, что при выполнении этих условий человек разгружает свой рацион на 400 калорий в день.

При этом авторы исследования не рекомендуют повышенную физическую нагрузку, подчеркивая, что при выполнении классической работы в спортзале жир с живота и бедер уходит в последнюю очередь. Позитивным видом активности они называют ходьбу и плавание.