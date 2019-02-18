Среди населения Сморгонского района проводится информационная акция «Профилактика инфекций, передающихся половым путем»

С 14 по 28 февраля 2019 года среди населения Сморгонского района проходит информационная акция «Профилактика инфекций, передающихся половым путем».



Инфекции, передающиеся половым путем- это инфекции, которые передаются половым путём, то есть при незащищённых сексуальных контактах любого вида. Таких инфекций больше 30. К «классическим» ИППП относят сифилис гонорею, мягкий шанкр, хламидиоз, трихомониаз, венерический лимфогранулематоз. Самая тяжелая болезнь, передающаяся половым путем -ВИЧ-инфекция.

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), относятся к серьёзным и самым распространенным во всем мире заболеваниям. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): ежедневно более 1 млн. человек приобретают ИППП; ежегодно 357 млн. человек приобретают одну из четырех ИППП — хламидиоз, гонорею, сифилис или трихомониаз; более 500 млн. человек имеют вирус, вызывающий генитальный герпес; более 290 млн. женщин имеют инфекцию, вызванную вирусом папилломы человека.

С целью предупреждения распространенности ИППП среди населения с 14 по 28 февраля 2019 года проводится информационная акция «Профилактика инфекций, передающихся половым путем». Во время акции по вопросам профилактики ИППП запланировано проведение тематических информационно-образовательных мероприятий, консультаций, выступлений в СМИ. В период проведения акции рекомендуем руководителям организаций и учреждений всех форм собственности принять активное участие в проведении акции и провести массовые информационно-образовательные мероприятия в трудовых коллективах.

Со своей стороны предлагаем сотрудничество и методическую помощь в проведении мероприятий информационной акции «Профилактика инфекций, передающихся половым путем». Контактные телефоны: врач-эпидемиолог (заведующий отделом) Шкирмант А.Д. по телефону 3-79-81, фельдшер-валеолог Кундро Е.И.- 3-79-91.

Елена КУНДРО, фельдшер-валеолог Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.