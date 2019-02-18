﻿ Среди населения Сморгонского района проводится информационная акция «Профилактика инфекций, передающихся половым путем». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Среди населения Сморгонского района проводится информационная акция «Профилактика инфекций, передающихся половым путем»

19.02.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
С 14 по 28 февраля 2019 года среди населения Сморгонского района проходит информационная акция «Профилактика инфекций, передающихся половым путем».

Среди населения Сморгонского района проводится информационная акция «Профилактика инфекций, передающихся половым путем»
Инфекции, передающиеся половым путем- это инфекции, которые передаются половым путём, то есть при незащищённых сексуальных контактах любого вида.  Таких инфекций больше 30.  К «классическим» ИППП относят сифилис гонорею, мягкий шанкр, хламидиоз, трихомониаз, венерический лимфогранулематоз. Самая тяжелая болезнь, передающаяся половым путем -ВИЧ-инфекция.

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), относятся к серьёзным и самым распространенным во всем мире заболеваниям. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): ежедневно более 1 млн. человек приобретают ИППП; ежегодно 357 млн. человек приобретают одну из четырех ИППП — хламидиоз, гонорею, сифилис или трихомониаз; более 500 млн. человек имеют вирус, вызывающий генитальный герпес; более 290 млн. женщин имеют инфекцию, вызванную вирусом папилломы человека.

С целью предупреждения распространенности ИППП среди населения с  14 по 28 февраля 2019 года проводится информационная акция «Профилактика инфекций, передающихся половым путем». Во время акции по вопросам профилактики ИППП запланировано проведение тематических информационно-образовательных мероприятий, консультаций, выступлений в СМИ. В период проведения акции рекомендуем руководителям организаций и учреждений всех форм собственности принять активное участие в проведении акции и провести массовые информационно-образовательные мероприятия в трудовых коллективах.

Со своей стороны предлагаем сотрудничество и методическую помощь в проведении мероприятий информационной акции «Профилактика инфекций, передающихся половым путем». Контактные телефоны: врач-эпидемиолог (заведующий отделом) Шкирмант А.Д. по телефону 3-79-81, фельдшер-валеолог Кундро Е.И.- 3-79-91.

Елена КУНДРО, фельдшер-валеолог Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии. 

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 14 по 28 февраля 2019 года среди населения Сморгонского района проходит информационная акция «Профилактика инфекций, передающихся половым путем».
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Ученые рассказали о сжигающих жир на животе продуктах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика