Главное — быстро. Три правила приготовления нежного кальмара

Кальмар — один из самых доступных морепродуктов. Он стоит гораздо дешевле, чем креветки или гребешки. Но, к сожалению, многие боятся его готовить дома, потому что часто кальмар получается резиновым, жестким.

Боятся — и зря. Потому что с кальмарами управляться не так уж и сложно. Есть три простых правила.

Купи нечищенного. Белые красивые кальмары обработаны химикатами для удаления пленок, которые есть на теле. А вот кальмары неприглядные и с фиолетовым отливом не подвергались отбеливанию.

Очисти. Пленки на кальмаре нужно удалить с двух сторон. Сначала снимаем сверху, потом выворачиваем мешочек кальмара и снимаем изнутри.

Не передержи. Кальмара нужно готовить очень быстро, буквально по 20-30 секунд с каждой стороны, если жарите на гриле или сковороде. И 1 минуту, если варите его в кипящей воде (бросать только в кипяток, конечно же). Если готовить кальмара долго, он превратится в резинку.

Вот, собственно, и все. Осталось только определиться, что приготовить.

Салат из шпината и печёного перца с кальмарами

Автор рецепта — Виктор Белей, шеф-повар ресторана Uhvat

70 г кальмаров

60 г болгарского перца (трех цветов)

70 г шпината

5 г мини-шпината

100 г печеного перца

200 г сливок 33%

Соль и перец

15 мл оливкового масла

Шаг 1. Кальмаров солим, обжариваем на гриле до готовности.

Шаг 2. Болгарские перцы солим, перчим, заворачиваем в фольгу, запекаем в духовке при 180 °С в течение 30-40 минут.

Шаг 3. Часть шпината ошпариваем в течение 5 минут.

Шаг 4. Для соуса в блендере смешаем печеный болгарский перец (предварительно снять кожу), сливки, соль, перец, оливковое масло.

Шаг 5. На тарелку выкладываем кальмаров, болгарские перцы, шпинат ошпаренный и свежий, поливаем соусом и украшаем зеленью.

Теплый салат с морепродуктами

Рецепт Сергея Векшина, бренд-шефа ресторана «Магадан»

110 г коктейля из морепродуктов (осьминог, кальмар, креветка)

70 г микса салатов

10 г редиса

10 г огурца

3 мл растительного масла

Соль и перец

15 г домашнего майонеза

20 г соуса мирин

20 мл соевого соуса

10 г сахара

30 мл куриного бульона

3 г крахмала

20 мл саке

Шаг 1. Морепродукты обжарить на растительном масле. Добавить соль и перец.

Шаг 2. Огурец нарезать слайсами. Редис также нарезать слайсами.

Шаг 3. Овощи и салатные листья заправить домашним майонезом и соединить с только что приготовленными морепродуктами. Перемешать.

Шаг 4. Для соуса терияки крахмал растворить в воде.

Шаг 5. В сковороде смешать соевый соус, мирин, сахар, куриный бульон, саке и растворенный в воде крахмал. Довести смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. В процессе приготовления и настаивания соус должен стать густым и насыщенным.

Шаг 6. Заправить соусом терияки и еще раз перемешать.

Салат с авокадо и кальмарами в томатном соусе

Рецепт Били Шабани, шеф-повара ресторана Burger&Pizzetta

1 авокадо

10 г кальмара

5 г розового помидора

Соль морская

Соус беарнез

Соус понзу

Оливковое масло

25 г томатов

25 г томатной пасты

10 г лука

2 г чеснока

1 г базилика сушеного

½ ч. л. сахара

8 мл оливкового масла

Соль и перец

Шаг 1. Готовим соус из свежих томатов. Обжариваем на оливковом масле 2 минуты репчатый лук, чеснок, тимьян, добавляем томаты конкассе (очищенные от кожуры и нарезанные кубиком), томатную пасту и базилик. Солим, перчим, добавляем сахар. Даем полностью остыть.

Шаг 2. Разрезаем томат вдоль на 3 шайбы, берем центральную часть и выкладываем в тарелку.

Шаг 3. Затем разрезаем авокадо на 2 равные части, берем половинку и выкладываем сверху на томат.

Шаг 4. Обжариваем на сковороде тушку кальмара с добавлением оливкового масла (по 4 минуты с каждой стороны).

Шаг 5. Режем кальмара на кольца, добавляем мелко нарубленную петрушку, базилик, соус понзу. Выкладываем в центр тарелки авокадо, сверху поливаем соусом из свежих томатов и соусом беарнез.

Рисовая лапша с кальмарами в соусе чили

Рецепт Александра Гололобова, шеф-повара ресторана Mr. Lee

4 порции

200 г мини-кальмаров

300 г рисовой лапши

60 г красного лука

60 г кенийской фасоли

100 г болгарского перца

80 г моркови

20 г перца чили

20 г зеленого лука

20 г имбиря

20 г чеснока

Для соуса:

70 мл китайского вина

20 г соуса «Черный перец»

10 г сладкого соуса чили

5 г черного молотого перца

Шаг 1. Приготовить соус: смешать все ингредиенты для соуса.

Шаг 2. Обжарить мини-кальмаров.

Шаг 3. Порезать соломкой все овощи.

Шаг 4. Отварить лапшу.

Шаг 5. Бланшировать в течение минуты на раскаленной сковороде овощи с лапшой.

Шаг 6. Соединить лапшу с кальмарами.

Шаг 7. Заправить соусом.

Галичийский кальмар

Рецепт Сергея Доценко, шеф-повара ресторана «Не путай берега» на Центральном рынке.

80 г кальмара

50 г картофеля черри

40 г маринованного перца

30 г помидорок черри

Айоли из трав (40 г на 1 порцию)

20 г петрушки

20 г укропа

30 г шпината

3 г чеснока

3 желтка

Соль, перец, сок лимона по вкусу

200 мл растительного масла

Шаг 1. Для приготовления айоли из трав перемешать яичные желтки, чеснок, укроп, петрушку с лимонным соком в блендере до кремообразной консистенции.

Шаг 2. Тонкой струйкой вливать растительное масло, не переставая взбивать.

Шаг 3. Картофель с кальмаром обжарить на сковороде до готовности, добавить тимьян, соль, перец по вкусу.

Шаг 4. При подаче дно тарелки помазать айоли из свежих трав.

Шаг 5. Выложить кальмара и картофель на айоли, сверху положить помидор черри и украсить зеленью.

Кальмары жареные с кинзой

Автор рецепта — Чжан Сяньчэн, шеф-повар ресторанов «Китайская грамота. Бар и Еда»

3 тушки кальмара

15 г кинзы

Перец чили

10 г лука-порея

20 г кукурузного крахмала

15 г имбиря

2 зуб. чеснока

1 ст. л. кунжутного масла

1 ст. л. рисового уксуса

1 ст. л. соевого соуса

Шаг 1. Кальмаров отварить, нарезать соломкой, обвалять в кукурузном крахмале.

Шаг 2. Очищенный имбирь и чеснок мелко нарезать. Красный перец мелко покрошить, убрав семена. Кинзу и лук-порей нарезать.

Шаг 3. Имбирь, чеснок и перчик немного припустить на масле в сотейнике (около минуты).

Шаг 4. В миске смешать масло, рисовый уксус и соевый соус. Добавить имбирь, кинзу, чеснок и перчик. Перемешать.

Шаг 5. Жарить кальмаров на сковороде без масла на сильном огне минуту. Главное — не передержать.

Рагу с морепродуктами в сливочном соусе

Рецепт Николая Бакунова, бренд-шефа ресторанов «ERWIN.РекаМореОкеан» и «ERWIN.Река»

120 мл сливок 33%

Щепотка шафрана

50 г креветок 13/15

120 г вонголе

120 г кальмаров

100 г филе морского волка

50 г щупалец кальмаров

7 г устричного соуса

20 мл коньяка

2 г соли

15 г лука-шалота

20 г топленого сливочного масла

10 г кинзы (по желанию)

10 г чеснока (по желанию)

Шаг 1. Из листьев кинзы и слайсов чеснока сделать чипсы во фритюре для украшения.

Шаг 2. Масло топленое сливочное разогреть на сковороде, добавить мелко нарубленный лук-шалот, затем вонголе. Продолжать пассеровать лук и ждать, пока откроются вонголе.

Шаг 3. Затем выложить остальные морепродукты и рыбу, нарезав крупными кусками, и продолжать обжаривать на сильном огне.

Шаг 4. Влить коньяк и поджечь: сделать фламбе (будьте осторожны, нужно делать только на просторной кухне или же заменить технику фламбе обжариванием на сильном огне — прим. ред.).

Шаг 5. Добавить соль, затем влить сливки и шафран. Время приготовления — 6 минут.