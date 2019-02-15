21 февраля – Республиканский день профилактики инфекций, передаваемых половым путем

Цель Республиканского Дня профилактики ИППП – привлечение внимания населения через средства массовой информации к вопросам профилактики инфекций, передаваемых половым путем, особенно среди молодежи.

В настоящее время известно более 20 ИППП. Инфекции, передаваемые половым путем, переносятся от одного зараженного полового партнера другому, при незащищенном половом акте в любой его форме и через кровь (в основном через загрязненные шприцы). Возбудителями могут выступать вирусы, бактерии, грибы и простейшие. Достаточно часто наблюдается смешанная форма инфекции, особенно у лиц, ведущих беспорядочную половую жизнь. Люди, имеющие ИППП, иногда даже не подозревают, что инфицированы, и заражают других. Связано это с тем, что на современном этапе течение ИППП характеризуется стертой клинической симптоматикой, хроническим, рецидивирующем течением.

Максимальный уровень заболеваемости ИППП наблюдается в возрастной группе 18-29 лет, наиболее сексуально активной и социально значимой группе в плане репродуктивного здоровья.

Причинами ИППП являются: незащищенные сексуальные контакты, беспорядочные половые связи, употребление алкогольных напитков, доступность Интернета.

Таким образом, если у Вас возникло подозрение, что вы заразились ИППП, не занимайтесь самолечением, не слушайте советов друзей и знакомых, а немедленно обратитесь к врачу-дерматовенерологу по месту жительства или в г.Витебске: ул. Б.Хмельницкого д. 9, телефон регистратуры 42 55 08). Заболевание не пройдет само, а только сделает процесс лечения более сложным.

Если вы не хотите указывать свои паспортные данные, можно обратиться для обследования на ИППП в отделение анонимной диагностики урогенитальных заболеваний (г. Витебск, ул. Герцена, 6а, тел. 66 36 22, работает: в будние дни с 8.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 11.00). На прием к врачу-венерологу можно записаться через сервис «Электронная регистратура» на сайте www.vokcdk.by .

Если на фоне проводимого лечения вы почувствовали себя намного лучше, симптомы заболевания исчезли, следует провести полноценный курс терапии в соответствии с назначением врача, так как при преждевременной его отмене симптомы могут возобновиться или заболевание может перейти в хроническую форму. Чтобы окончательно убедиться в полном выздоровлении, обязательно надо пройти контроль излеченности. Не вступайте в половые контакты во время всего курса лечения, так как можете передать инфекцию своему партнеру и затем повторно заразиться от него. Подчас бывает очень трудно начать разговор со своим партнером о проблеме ИППП, но, тем не менее, надо сообщить ему о необходимости обратиться к врачу и провести лечение.

Каждый желающий может получить ответы на все интересующие его вопросы по Телефону доверия 22 75 29 Витебского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии ежедневно (кроме выходных) с 8.00 до 15.00. Также консультацию можно получить на сайте ВОКЦДиК www.vokcdk.by . в личном блоге врача-венеролога. На Ваши вопросы ответят высококвалифицированные специалисты.

В. ГРАЩЕНКО,

главный государственный санитарный

врач Шарковщинского района.