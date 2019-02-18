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Какие средства бесполезны при гриппе?

19.02.2019 14:06 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Какие средства бесполезны при гриппе?
shutterstock.com

Помогают ли антивирусные против вируса

При лечении гриппа часто назначают антивирусные лекарства. Но поскольку существует несколько разновидностей вируса, то далеко не все антивирусные препараты способны воздействовать на конкретный вирус. К тому же большинство таких средств следует начинать применять в первые сутки, когда только проявились первые симптомы гриппа.

Большинство популярных противовирусных препаратов относятся к так называемым индукторам эндогенного интерферона. И к их эффективности многие врачи сегодня относятся скептически. «Эндогенный интерферон — это такое вещество, которое вырабатывается в организме и якобы обладает противовирусной активностью. Но когда и сколько этого интерферона выработается в организме на фоне приема антивирусных препаратов? Это вещь очень зыбкая: у одного человека это происходит относительно быстро, у другого вообще не происходит. Поэтому надеяться исключительно на индукторы интерферона совершенно неразумно», — говорит профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, терапевт Александр Карабиненко. По его словам, при гриппе эффективны только те антивирусные препараты, которые оказывают прямое повреждающее действие на вирус гриппа.

Какие средства бесполезны при гриппе?
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Антибиотики грипп не лечат

При гриппе не нужно пить антибиотики. Вирусы к ним нечувствительны. Как отмечают медики, прием таких препаратов лишь нарушит микрофлору кишечника и уничтожит полезные бактерии, которые обеспечивают естественную защиту организма и противовирусный иммунитет. Применение антибиотика целесообразно только при выявлении осложнений, например, при отите или пневмонии, но такие препараты может назначить только врач.

Ингаляции хороши при насморке

Вдыхание теплого воздуха может быть полезно при лечении некоторых видов насморка, но не гриппа. В некоторых случаях ингаляция может привести к усилению отека слизистой носа и нарушению оттока жидкости из гайморовой пазухи. Малоэффективными окажутся и прогревающие процедуры. А при высокой температуре они могут только ухудшить состояние человека.

«Ингаляция и растирания широко применяются в народной медицине, но пациенту нужно ориентироваться на то, что если сразу и быстро начинает повышаться температура и болит голова, то это, скорее всего, грипп. Это заболевание нужно лечить только противогриппозными препаратами», — говорит Карабиненко.

Какие средства бесполезны при гриппе?
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Чеснок и лук лекарства не заменят

Лук, чеснок и некоторые другие растения активно выделяют фитонциды: летучие вещества, убивающие болезнетворные микроорганизмы. Как отмечают ученые, фитонциды могут играть определенную роль в предупреждении развития болезни, вызванной вирусом. Но если инфекция уже развилась, то пытаться повлиять на нее, в больших количествах поедая лук или чеснок, бесполезно. А чрезмерное их потребление и вовсе может ослабить организм, спровоцировать ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта и аллергическую реакцию.

«Нюхание лука или поедание чеснока может иметь некоторый противовирусный эффект благодаря индукции интерферона, но прямого повреждающего действия на вирус у фитонцидов нет», — объясняет Карабиненко.

Алкоголь ослабляет иммунитет

Другую популярную в народе «терапию» — с помощью определенного количества спиртного (якобы если прибегнуть к такому «лечению» в самом начале, то удастся и вирус победить, и иммунитет поднять) — врачи называют опасной. Ни употребление алкоголя внутрь, ни спиртовые растирания не будут способствовать быстрому выздоровлению при гриппе. «Употребление алкоголя только ослабляет организм», — говорит Карабиненко.

Какие средства бесполезны при гриппе?
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Жаропонижающие лишь облегчают состояние

Жаропонижающие препараты не воздействуют непосредственно на вирус, они лишь устраняют симптомы гриппа: ослабляют лихорадочное состояние, снимают заложенность носа и т. д. Принимать их нужно только тогда, когда температура высокая и тяжело переносится. Если температура не превышает 38,5 °С и больной относительно нормально себя чувствует, то лучше дать организму самому побороться с вирусами.

 
 
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"АиФ" выяснил, какие средства для лечения гриппа бесполезны в принципе, а какие помогут справиться лишь с симптомами, но не с самим вирусом.
 
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