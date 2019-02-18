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Как в Сморгонском районе реализуется инициатива «Вместе к здоровью»

19.02.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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С 11 по 15 февраля в рамках инициативы «Вместе к здоровью» отделение социальной помощи на дому УТЦСОН «Тёплый дом» совместно с Сморгонским БООВ, Сморгонским зональным ЦГЭ, Сморгонской ЦРБ провели информационно-практические мероприятия «Что мы знаем об артериальной гипертензии?», конкурсы «Здоровые рецепты» с местным населением в «Домах социальных услуг» в д. Сивица, д. Б. Мысса, д. Михничи (Жодишковского сельсовета).

Как в Сморгонском районе реализуется инициатива «Вместе к здоровью»

Как известно, артериальная гипертония занимает лидирующее место среди главных причин сокращения жизни, поскольку способствует развитию таких опасных заболеваний, как стенокардия, инфаркт, инсульт. Это самое распространенное хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы среди населения нашей страны. Почти каждый человек знает о негативном влиянии повышенного давления на организм, но не все умеют правильно измерять, контролировать и держать артериальное давление в норме.

Целью информационно-практических мероприятий, участниками которых являлись местные жители, было повышение уровня знаний о заболевании «артериальная гипертензия», о факторах риска развития и мерах профилактики данного заболевания, сформированы навыки измерения артериального давления с помощью тонометра.

Принимая участия в конкурсах «Здоровые рецепты», местные жители повысили знания о правильном питании, как о важном факторе профилактики артериальной гипертензии и других неинфекционных заболеваний.

К сведению жителей Сморгони, инициатива «Вместе к здоровью» реализуется Сморгонской районной организацией Белорусского общественного объединения ветеранов, которая победила в третьем конкурсе инициатив республиканского проекта (БЕЛМЕД) «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и модернизация системы здравоохранения в Республике Беларусь».

Как в Сморгонском районе реализуется инициатива «Вместе к здоровью»

Как в Сморгонском районе реализуется инициатива «Вместе к здоровью»

Как в Сморгонском районе реализуется инициатива «Вместе к здоровью»

Светлана БУРКО.

Фото автора.

 
 
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С 11 по 15 февраля в рамках инициативы «Вместе к здоровью» отделение социальной помощи на дому УТЦСОН «Тёплый дом» совместно с Сморгонским БООВ, Сморгонским...
 
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