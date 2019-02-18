Как в Сморгонском районе реализуется инициатива «Вместе к здоровью»

С 11 по 15 февраля в рамках инициативы «Вместе к здоровью» отделение социальной помощи на дому УТЦСОН «Тёплый дом» совместно с Сморгонским БООВ, Сморгонским зональным ЦГЭ, Сморгонской ЦРБ провели информационно-практические мероприятия «Что мы знаем об артериальной гипертензии?», конкурсы «Здоровые рецепты» с местным населением в «Домах социальных услуг» в д. Сивица, д. Б. Мысса, д. Михничи (Жодишковского сельсовета).





Как известно, артериальная гипертония занимает лидирующее место среди главных причин сокращения жизни, поскольку способствует развитию таких опасных заболеваний, как стенокардия, инфаркт, инсульт. Это самое распространенное хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы среди населения нашей страны. Почти каждый человек знает о негативном влиянии повышенного давления на организм, но не все умеют правильно измерять, контролировать и держать артериальное давление в норме.

Целью информационно-практических мероприятий, участниками которых являлись местные жители, было повышение уровня знаний о заболевании «артериальная гипертензия», о факторах риска развития и мерах профилактики данного заболевания, сформированы навыки измерения артериального давления с помощью тонометра.

Принимая участия в конкурсах «Здоровые рецепты», местные жители повысили знания о правильном питании, как о важном факторе профилактики артериальной гипертензии и других неинфекционных заболеваний.

К сведению жителей Сморгони, инициатива «Вместе к здоровью» реализуется Сморгонской районной организацией Белорусского общественного объединения ветеранов, которая победила в третьем конкурсе инициатив республиканского проекта (БЕЛМЕД) «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и модернизация системы здравоохранения в Республике Беларусь».













Светлана БУРКО.

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