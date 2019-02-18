Вакцину для лечения рака легкого будут производить в Беларуси

Руководители СООО «НАТИВИТА» (Беларусь) и CIM, S.A. (CENTRO DE INMUNOLOGIA MOLECULAR) (Республика Куба) при поддержке сотрудников Посольства Республики Беларусь в Республике Куба и участии сотрудников группы БиоКубаФарма заключили договор о трансфере технологии производства полного цикла и контроля качества вакцины ЦимаваксЭФР (CIMAvax-EGF).

Данная вакцина представляет собой биологическое лекарственное средство, способное иммунизировать пациента к собственному фактору роста (EGF-лиганду) и предназначена для лечения местно-распространённого и метастатического немелкоклеточного рака легкого IIIB-IV стадии.

Согласно статистическим данным рак легкого является одной из самых распространенных онкологических проблем, заболеваемость немелкоклеточным раком легкого составляет 29,12 человек на 100 тыс. населения, из них 41% составляют распространённые формы III-IV стадии. Преимуществом применения CIMAvax-EGF является возможность использования данного ЛС в сочетании со стандартной химиотерапией в условия поддерживающей терапии после завершения всех возможных вариантов лечения с хорошим эффектом в отношении увеличения общей выживаемости и качеством жизни. При этом 5-ти летняя выживаемость при распространенном немелкоклеточном раке легкого у пациентов, вакцинированных CIMAvax-EGF составила согласно данных клинических исследований 16,6% портив 6,2% у невакцинированных. Таким образом, через 5 лет будет на 10,4% больше сохраненных жизней.

Согласно условиям подписанного договора СООО «НАТИВИТА» является эксклюзивным партнером кубинской компании на производственных мощностях которой будет осуществлен трансфер технологий производства полного цикла и контроля качества данного лекарственного средства.

Данное соглашение является первым этапом сотрудничества обеих стран в рамках разработки и вывода на рынок инновационных лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний. В рамках проекта с группой БиоКубаФарма на данный момент находится несколько инновационных биологических лекарственных средств, которые планируются к выводу на рынок Республики Беларусь.