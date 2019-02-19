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21 февраля - День профилактики ИППП
20.02.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях
ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) — группа инфекционных заболеваний, объединенных общим способом передачи от человека к человеку через незащищенный половой акт. Данные заболевания широко распространены в мире, имеют различную этиологию, возбудителей и разнообразную симптоматику.
Методы профилактики
Профилактические мероприятия — комплекс мер, призванных для предупреждения развития той или иной патологии. Включают в себя механические средства профилактики и индивидуальные профилактические меры.
Очень важным является посвящение должного внимания профилактическим мероприятиям:
Соблюдение правил личной интимной гигиены обоих партнеров.
Необходимо пользоваться правильными и оптимальными средствами индивидуальной защиты (презервативы).
Избежание случайных сексуальных контактов.
Воздержание от секса с разными половыми партнерами.
Регулярное проведение обследований у таких специалистов, как гинеколог, венеролог, уролог.
При необходимости применение местных бактерицидных лекарственных средств.
Вакцинирование.
Своевременное лечение выявленных патологий.
Сморгонская ЦРБ
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ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) — группа инфекционных заболеваний, объединенных общим способом передачи от человека к человеку через...
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