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21 февраля - День профилактики ИППП

20.02.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) — группа инфекционных заболеваний, объединенных общим способом передачи от человека к человеку через незащищенный половой акт. Данные заболевания широко распространены в мире, имеют различную этиологию, возбудителей и разнообразную симптоматику.

21 февраля - День профилактики ИППП
ЗППП принято классифицировать в зависимости от вида возбудителя:

  • Вызываемые вирусами – герпес, остроконечные кондиломы (возбудитель — ВПЧ), синдром приобретенного иммунодефицита (возбудитель — ВИЧ), гепатит группы В.
  • Вызываемые паразитами (фтириаз или лобковый педикулез, вызываемый лобковой вошью, чесотка).
  • Вызываемые бактериями – сифилис (возбудитель — бледная трепонема), гонорея (Neisseria gonorrhoeaе).
  • Кандидозы (вызываются грибками, например, молочница).
  • Протозойные (трихомониаз).

Методы профилактики

Профилактические мероприятия — комплекс мер, призванных для предупреждения развития той или иной патологии. Включают в себя механические средства профилактики и индивидуальные профилактические меры.

Очень важным является посвящение должного внимания профилактическим мероприятиям:

Соблюдение правил личной интимной гигиены обоих партнеров.

Необходимо пользоваться правильными и оптимальными средствами индивидуальной защиты (презервативы).

Избежание случайных сексуальных контактов.

Воздержание от секса с разными половыми партнерами.

Регулярное проведение обследований у таких специалистов, как гинеколог, венеролог, уролог.

При необходимости применение местных бактерицидных лекарственных средств.

Вакцинирование.

Своевременное лечение выявленных патологий.

Сморгонская ЦРБ

 
 
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ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) — группа инфекционных заболеваний, объединенных общим способом передачи от человека к человеку через...
 
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