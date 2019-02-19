Как думает мышь. Главные медицинские открытия последнего времени

В мире

Рассказывает доктор биологических наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв.

1. Редактирование генома

«Исследователи называют редактирование генома идеальным средством борьбы с наследст­венными заболеваниями, онкологией и т. д. Однако «обычное» редактирование генома может вызывать изменения не только в заданном месте, но и во всём организме и иметь непредсказуемые последствия. Поэтому наиболее перспективными считаются щадящие методики – например, CRISPRа, при котором геном не редактируется (а значит, отсутствует риск его повреждения), а в клетку вводят генетические конструкции, продуцирующие нечто вроде искусственно созданного активатора, который включает нужный ген. В 2018 г. при помощи этого метода впервые удалось активировать гены, необходимые для перепрограммирования клеток кожи в стволовые клетки. Чуть позже с помощью этого же метода удалось активировать определённые гены, связанные с насыщением, и тем самым излечить мышь от ожирения.

2. Создание атласа мозга

Как осуществляется сознание? Как работают память и мышление? У учёных есть десятки гипотез и ни одного ответа на этот вопрос. В 2018 г. был опубликован полный атлас мозга мыши, а это значит, что не за горами создание атласа мозга человека, который поможет раскрыть многие тайны».

3. Защита от болезни Альцгеймера

Продолжительность жизни растёт во всём мире, а значит, всё больше людей будет сталкиваться со старческим слабоумием (деменцией), от которого уже сегодня страдают 47 млн человек в мире. Разработчики обещают, что ДНК-вакцина от болезни Альцгеймера (главной причины деменции) вдвое сократит число пациентов со старческим слабоумием – в том случае, если она успешно пройдёт клинические исследования (пока испытания проводились на грызунах). Тестирования первого варианта вакцины были свёрнуты из-за большого количества побочных эффектов.

4. Вакцина от ВИЧ

Новая вакцина показала способность быстро усиливать активность иммунной системы для борьбы с вирусом. В экспериментах новая прививка идентифицировала антитела, которые нейтрализовали штаммы ВИЧ, за 8 недель.

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В России

1. Новая печень

Врачи Боткинской больницы для пациентки с онкологическим недугом, у которой печень была на 80% поражена метастазами, вырастили новую. Для этого в поражённую часть ввели препарат, склеивающий сосуды (тем самым было перекрыто питание опухоли), а здоровую нарастили до нужного размера.

2. Внутриутробная операция на мозге

У плода на 28-й неделе беременности была диагностирована гидроцефалия (водянка голов­ного мозга). Нейрохирурги из Екатеринбурга и Тюмени с помощью специальной аппаратуры получили доступ к мозгу ребёнка и обеспечили отток жидкости. Вынашивание беременности продолжилось, роды прошли на сроке 38 недель, на свет появился здоровый малыш.

3. Новый метод лечения последствий инфаркта

Команда исследователей из МГУ им. Ломоносова и Национального медицинского исследовательского центра кардиологии для лечения последствий инфаркта миокарда разработала метод генной терапии. В поражённые области сердца доставляются два гена, которые кодируют белки, отвечающие за рост клеток внутренней стенки сосудов и защищающие клетки сердца от гибели при нарушении кровоснабжения.

4. Защита от аллергии

Учёные из Сибирского отделения РАН с помощью технологии редактирования генов добились рождения мышей, которые не страдают ни одной из форм аллергии. Предполагается, что модифицированные животные помогут изучить неизвестные ранее механизмы развития аллергии.

5. Биочипы для диагностики рака

Тест-система для иммуноцито-химического исследования, которая позволяет определить наличие или отсут­ствие злокачественного новообразования у пациента при первом обращении в поликлинику. Биочипы могут диагностировать злокачественные процессы любой локализации. Биоматериал взаимодействует с разными анти­телами. При реакции клетка начинает светиться. Это свечение позволяет моментально определить наличие опухолевых клеток.