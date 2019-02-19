Цигун для всех. Как пожилые минчане оздоравливают тело и душу

Стать моложе

Оздоровительная гимнастика цигун очень популярна во всем мире.

Цигун помогает поддерживать хорошую форму без тяжелых физических нагрузок и изматывающих тренировок. Освоить весь комплекс упражнений для пожилых людей не составит особого труда. Все занятия проходят в плавном темпе, с обязательным контролем дыхания и общего состояния организма.

По данным ЮНЕСКО, около 150 миллионов человек в мире занимаются гимнастикой цигун в клубах и оздоровительных кружках. В Китае, кажется, ее практикуют все пожилые люди. Государственная программа здравоохранения Китая включила цигун в комплекс обязательных профилактических мероприятий по поддержанию здоровья населения. Поэтому на улицах и площадях Поднебесной нередко можно увидеть множество людей всех возрастов, выполняющих гимнастические упражнения.

Виктор Михайлович занимается цигун уже около 30 лет. Сейчас ему 73 года.

- Мне всего 73 года, - улыбается собеседник. - Я перестал считать возраст после 70. Начался обратный отсчет: я чувствую себя все моложе и моложе. Это, наверное, и есть лучшая реклама для женщин, которые посещают тренировки. Занимаясь долгие годы самостоятельно, я выработал эффективную методику, которой теперь делюсь со своими учениками.

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Нет аналогов

В Беларуси цигун не так популярен, как, например, йога. А с пенсионерами в нашей стране по этой методике почти никто не работает.

- Таких групп, которые занимаются именно с пенсионерами, я не нашел ни в российском, ни в украинском интернет-пространстве. Есть группы в Краснодаре. Но они малочисленны.

В белорусской столице всего две группы, которые проводят занятия для пожилых. Одной из них руководит Виктор Семенов.

К слову, основные ученики на тренировках по цигун - женщины. Но заниматься оздоровительной гимнастикой могут все. Просто мужчины редко приходят в клуб.

Кстати, за все время работы на занятиях у Виктора Семенова было всего четверо представителей сильной половины.

Один из них, каменщик, попал в группу случайно. Его привлекло в ней большое количество женщин, поэтому мужчина решил остаться. Но надолго не задержался.

У другого ученика были первые признаки деменции, он перенес инсульт. Гимнастика цигун ему помогала, но в силу обстоятельств он перестал приходить на занятия.

Еще двое мужчин тренируются и по сей день. Один из них поет в хоре, другой - инженер-строитель по образованию.

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Очистить себя

Чем же полезна гимнастика цигун для пожилых людей?

Практикуя философию цигун, можно добиться излечения заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пищеварительного тракта, опорно-двигательного аппарата, а также нарушения обмена веществ. При этом происходит нормализация общего физического и психического состояний, возвращается нормальный вес, ускоряется процесс восстановления после травм и переломов.

- Не существует ни одной системы в теле человека, которая бы не подвергалась мягкому воздействию цигун. Это похоже на полоскание грязного белья в чистой воде вручную. Причем его надо полоскать до тех пор, пока оно не станет чистым, - говорит тренер. - Если вы начали осваивать цигун в 60 лет, то это не означает, что вам придется 40 лет заниматься, чтобы почувствовать себя здоровым. Все произойдет быстрее, но придется приложить усилия. Эффект от занятия сохраняется 24 часа. Потом надо опять позаниматься - 15-20 минут. А дальше вы уже сами захотите продолжать занятия. Это как наркотик, в хорошем смысле этого слова.

С чего начать?

- Как и любая психофизическая практика, цигун нуждается в знании. Когда занятия проходят под руководством инструктора - это безопасно. Что же касается физической травмы, подобной той, которую можно получить при неумелом занятии йогой, в тренажерном зале (а такие люди ко мне приходят), в моей практике таких случаев не было, - пояснил тренер.

Лучше совмещать занятия с тренером в группе и дома.

Дамы, которые занимаются в группах Виктора Михайловича, приходят на тренировку дважды в неделю. Этого, по мнению тренера, достаточно для поддержания хорошей физической формы.

- Упражнения в цигун похожи на те естественные движения, которые мы делаем в обычной жизни. Например, потягивания при пробуждении. Все движения плавные и спокойные. В системе цигун есть великая тайна - в один зал могут прийти как профессиональный спортсмен, так и пенсионерка. Оздоровительная гимнастика будет полезна всем, - уверен Виктор Михайлович.