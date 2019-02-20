Заболеваемость ИППП в Беларуси снизилась на 4,6%



В Беларуси заболеваемость инфекциями, передаваемыми преимущественно половым путем (ИППП), в 2018 году снизилась в сравнении с 2017-м на 4,6% и составила 208,3 случая на 100 тыс. населения. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на доцента кафедры кожных и венерических болезней Белорусского государственного медицинского университета Александра Навроцкого, сообщает БЕЛТА.

В абсолютных цифрах зарегистрировано 19 784 новых случаев ИППП. Заболеваемость снизилась во всех регионах, кроме Гомельской области и Минска. Наиболее существенным снижение было в Минской и Могилевской областях. Больше всего пациентов (4 278) в столице.

Особенно существенно снижение по сифилису. При этом заболевание чаще регистрируется в более зрелом возрасте. "Впервые в постсоветский период на территории Беларуси не зарегистрировано случаев сифилиса среди детей и несовершеннолетних от 0 до 17 лет. Характерна тенденция снижения удельного веса 18-19-летних: с 3,7% в 2010 году до 1,3% в 2018-м", - говорится в сообщении.

Большую роль в выявлении новых случаев заболевания играют организации здравоохранения. В 2018 году лишь 2,6% пациентов обратились за медпомощью самостоятельно. Это объясняется тем, что в 88,1% это были скрытые формы без клинических проявлений. Из всех вновь зарегистрированных случаев заболевания, в частности, 25% были выявлены при лабораторном обследовании в стационарах всех профилей, 11,2% - комиссиями медосмотров.

В Беларуси 21 февраля проходит День профилактики инфекций, передающихся половым путем.