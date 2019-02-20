В Гродно состоялся «круглый стол» по вопросам профилактики ИППП

В центральной городской поликлинике перед учащимися гродненских колледжей выступили представители различных ведомств, которые рассказали как о ситуации с заболеваемостью, так и о профилактике.
По данным Всемирной организации здравоохранения в мире около миллиона человек ежедневно заражаются инфекциями, передающимися половым путем.
– Эти заболевания очень коварны, так как могут долгое время не проявлять себя. Это наши врачи разъясняют в ходе профилактической работы, и она дает результаты. Больных в области с каждым годом все меньше. Значительно снизилось количество случаев заражения хламидиозом: в 2018 году по сравнению с предыдущим практически на треть, – рассказал врач дерматовенеролог центральной городской поликлиники Виктор Шинкович.
Врач-инфекционист городской поликлиники №1 Марина Почебут акцентировала внимание на том, как каждый может обезопасить себя от такого рода заболевания, как ВИЧ-инфекция.
– В Беларуси около 26 000 людей инфицированы ВИЧ. В Гродненской области живущих с этим заболеванием – 878 человек, из них более 70% заразились половым путем. Хочу подчеркнуть, что данный вирус не передается через объятия и прикосновения. Заражение происходит через кровь и половым путем. От момента заражения до появления антител в крови проходит от двух недель до месяца. Провериться можно двумя способами: сдав кровь либо через экспресс-тест.
Акушер-гинеколог центральной городской поликлиники Анна Борисевич рассказала, какими серьезными могут быть последствия из-за ИППП для женского организма.
Старший инспектор ИДН РОВД Октябрьского района Инна Карасевич осветила правовые аспекты, обратив внимание на ответственность за передачу ИППП.
Также перед учащимися выступили координатор Гродненской епархии по вопросам защиты семейных ценностей иерей Александр Гук, главный внештатный валеолог Гродно и Гродненского района Марина Ермалович, фельдшер-валеолог ГУЗ «ГЦГП» Ирина Верещагина.
Для того, чтобы наглядно продемонстрировать риск распространения инфекций, участники «круглого стола» провели интерактивную игру. Это помогло понять, как из-за беспечности в геометрической прогрессии увеличивается количество инфицированных.
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