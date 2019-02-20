В Гродно состоялся «круглый стол» по вопросам профилактики ИППП

В центральной городской поликлинике перед учащимися гродненских колледжей выступили представители различных ведомств, которые рассказали как о ситуации с заболеваемостью, так и о профилактике.





По данным Всемирной организации здравоохранения в мире около миллиона человек ежедневно заражаются инфекциями, передающимися половым путем.





– Эти заболевания очень коварны, так как могут долгое время не проявлять себя. Это наши врачи разъясняют в ходе профилактической работы, и она дает результаты. Больных в области с каждым годом все меньше. Значительно снизилось количество случаев заражения хламидиозом: в 2018 году по сравнению с предыдущим практически на треть, – рассказал врач дерматовенеролог центральной городской поликлиники Виктор Шинкович.

Врач-инфекционист городской поликлиники №1 Марина Почебут акцентировала внимание на том, как каждый может обезопасить себя от такого рода заболевания, как ВИЧ-инфекция.

– В Беларуси около 26 000 людей инфицированы ВИЧ. В Гродненской области живущих с этим заболеванием – 878 человек, из них более 70% заразились половым путем. Хочу подчеркнуть, что данный вирус не передается через объятия и прикосновения. Заражение происходит через кровь и половым путем. От момента заражения до появления антител в крови проходит от двух недель до месяца. Провериться можно двумя способами: сдав кровь либо через экспресс-тест.





Акушер-гинеколог центральной городской поликлиники Анна Борисевич рассказала, какими серьезными могут быть последствия из-за ИППП для женского организма.

Старший инспектор ИДН РОВД Октябрьского района Инна Карасевич осветила правовые аспекты , обратив внимание на ответственность за передачу ИППП.

оординатор Гродненской епархии по вопросам защиты семейных ценностей иерей Александр Гук, главный внештатный валеолог Гродно и Гродненского района Марина Ермалович, фельдшер-валеолог ГУЗ «ГЦГП» Ирина Верещагина. Также перед учащимися выступили к





Для того, чтобы наглядно продемонстрировать риск распространения инфекций, участники «круглого стола» провели интерактивную игру. Это помогло понять, как из-за беспечности в геометрической прогрессии увеличивается количество инфицированных.

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