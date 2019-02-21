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С заботой о женском здоровье

22.02.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Рак шейки матки относится к наиболее распространенным онкологическим заболеваниям. Ежегодно в мире выявляется до 500000 новых случаев рака и умирает от него около 231000 женщин. Заболеваемость раком шейки матки не снижается. По данным Всемирной организации здравоохранения, в течение 10 ближайших лет смертность от данного заболевания возрастет еще на 25%.

С заботой о женском здоровье

В Беларуси в настоящее время заболеваемость раком шейки матки составила 17,6 на 100 тысяч женщин, а смертность – 6,9 на 100 тысяч. То есть каждые два дня заболевание выявляется у пяти женщин, а ежедневно от рака шейки матки умирает одна женщина. Средний возраст больных составляет 52,2 года. В зоне риска женщины в возрасте от 25 до 65 лет. В основном рак шейки матки развивается у женщин старше 45 лет, но заболевание «молодеет». Все чаще его выявляют у пациенток в 30-35 лет, а то и в более молодом возрасте. В 2013 году рак шейки матки стал причиной смерти 15-летней девочки из Гомельской области.
Заболевание в большинстве случаев имеет длительный период своего развития. Период от дисплазии до рака может составить 10-15 лет. Это говорит о том, что имеется достаточно времени для проведения соответствующих профилактических мероприятий, препятствующих развитию рака шейки матки. К сожалению, бывают случаи молниеносного развития заболевания при изменении у женщины гормонального фона, снижении иммунитета.
Ранняя диагностика предраковых состояний и начальных стадий рака шейки матки путем цитологического исследования позволяет своевременно провести эффективное лечение и снизить заболеваемость и смертность от этого недуга.
Сегодня существует надежный тест для раннего выявления рака и предраковых сос-тояний – цитологическое исследование мазков, взятых из шейки матки. В Буда-Кошелевской центральной районной больнице открыт кабинет скринингового обследования раннего выявления заболеваний шейки матки (в том числе рака). Сделать обследование можно абсолютно бесплатно. Напомним, это стало возможным благодаря реализации в Гомельской области белорусско-итальянского проекта по скринингу рака шейки матки по методу Папаниколау (Пап-тест), который позволяет выявлять ранние стадии онкозаболеваний.
Марина ЛУСЕВИЧ.

Пройти скрининг раннего выявления заболеваний шейки матки можно в женской консультации Буда-Кошелевской ЦРБ женщинам в возрасте от 20 до 49 лет. По всем вопросам скринингового обследования звонить по телефону 7-71-16.

 
 
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Рак шейки матки относится к наиболее распространенным онкологическим заболеваниям. Ежегодно в мире выявляется до 500000 новых случаев рака и умирает от...
 
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