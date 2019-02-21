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В Гродненской области поощряют медиков, сбросивших лишний вес
22.02.2019 — Новости Здоровья | Заря над Неманам
Стать примером для своих пациентов призывают гродненские
На этот раз по инициативе первичной профсоюзной организации к спортивному марафону присоединяются работники детской поликлиники №2 города Гродно. О нем объявили в коллективе недавно, но уже нашлось немало тех, кто пожелал принять участие. Старт объявлен на 4 марта.
– С этого дня участники проекта начнут более внимательно относиться к своему
По словам председателя областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислава Голяка, в организациях здравоохранения Гродненщины постоянно поддерживается интерес работников к здоровому образу жизни, приобретаются абонементы в физкультурно-оздоровительные комплексы. В большинстве коллективных договоров содержатся нормы, которые предусматривают поощрение членов профсоюза, придерживающихся ЗОЖ. Только за прошлый год выплаты составили 202,4 тысячи рублей. Тем, кто в минувшем году не получал листок нетрудоспособности по причине болезни, предоставляется социальный отпуск, а также дни к трудовому отпуску с сохранением среднего заработка. Выплачивается материальная помощь на оздоровление.
Работают группы здоровья. Например, в детской поликлинике №1 города Гродно сотрудники занимаются акваэробикой, в учреждении есть свой бассейн. Охотно посещают тренажерный зал. В Гродненской областной клинической больнице второй год действуют группы по пилатесу.
Таким образом медики намерены не только улучшить собственное здоровье, но и стать примером для своих пациентов.
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Стать примером для своих пациентов призывают гродненские медики. В регионе в очередной раз стартует проект для медицинских работников. Им предлагают вести...
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