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В Гродненской области поощряют медиков, сбросивших лишний вес

22.02.2019 — Новости Здоровья | Заря над Неманам  
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Стать примером для своих пациентов призывают гродненские медики. В регионе в очередной раз стартует проект для медицинских работников. Им предлагают вести здоровый образ жизни, придерживаться правильного питания и заниматься физической культурой и спортом. За это работников здравоохранения будут поощрять.
 
На этот раз по инициативе первичной профсоюзной организации к спортивному марафону присоединяются работники детской поликлиники №2 города Гродно. О нем объявили в коллективе недавно, но уже нашлось немало тех, кто пожелал принять участие. Старт объявлен на 4 марта. 
 
 С этого дня участники проекта начнут более внимательно относиться к своему здоровью и образу жизни, в частности больше двигаться. На смартфонах будут установлены шагомеры, которые подскажут нам, сколько шагов пройдено его хозяином. На протяжении всего проекта с каждым из участников будет работать эндокринолог. Тот, кто достигнет наилучших результатов, получит профсоюзное поощрение, – рассказала председатель первичной профсоюзной организации Екатерина Гладкая.
 
По словам председателя областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Владислава Голяка, в организациях здравоохранения Гродненщины постоянно поддерживается интерес работников к здоровому образу жизни, приобретаются абонементы в физкультурно-оздоровительные комплексы. В большинстве коллективных договоров содержатся нормы, которые предусматривают поощрение членов профсоюза, придерживающихся ЗОЖ. Только за прошлый год выплаты составили 202,4 тысячи рублей. Тем, кто в минувшем году не получал листок нетрудоспособности по причине болезни, предоставляется социальный отпуск, а также дни к трудовому отпуску с сохранением среднего заработка. Выплачивается материальная помощь на оздоровление.
 
Первичными профсоюзными организациями медучреждений реализуются проекты, которые призваны привлечь к ЗОЖ как можно больше сотрудников. Так, медики Гродненской центральной городской поликлинике уже подыскивают обувь поудобнее для пеших прогулок: с апреля вновь стартует марафон «Пешком на работу». В нем уже приняли участие 60 человек, многие достигли весомых результатов. Точнее, наоборот: вес некоторых стремительно пошел на убыль. Одна из участниц похудела в ходе проекта на 12 килограммов.
 
Работают группы здоровья. Например, в детской поликлинике №1 города Гродно сотрудники занимаются акваэробикой, в учреждении есть свой бассейн. Охотно посещают тренажерный зал. В Гродненской областной клинической больнице второй год действуют группы по пилатесу.
 
Таким образом медики намерены не только улучшить собственное здоровье, но и стать примером для своих пациентов.
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Стать примером для своих пациентов призывают гродненские медики. В регионе в очередной раз стартует проект для медицинских работников. Им предлагают вести...
 
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