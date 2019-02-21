Основные подходы к профилактике и лечению наркомании в Пинском межрайонном наркологическом диспансере

Ежегодно 1 марта отмечается международный день борьбы c наркоманией, наркобизнесом и наркомафией.



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном наркологическом диспансере, существующая система наркологической помощи в Республике Беларусь ориентирована, прежде всего, на лечение и реабилитацию лиц, уже страдающих наркоманией. В то же время для оказания помощи потребителям наркотиков на начальном этапе необходимы профилактические программы, направленные на недопущение употребления наркотиков, и реализуемые в учреждениях образования, социального обслуживания, культуры, физкультуры и спорта.

Любая профилактическая программа должна включать в себя определенные виды деятельности в каждом из следующих направлений:

​распространение объективной информации о причинах, формах и последствиях употребления наркотиков;

формирование у подростков навыков анализа и критической оценки информации, получаемой о наркотиках, и умения принимать правильные решения в случаях, когда их предлагают попробовать друзья (знакомые);

предоставление подросткам альтернатив наркотизации (учеба, работа, физкультура и спорт, продуктивные формы досуга, хобби и др.).

Немедицинское использование психоактивных препаратов неизбежно в любом обществе. Однако основной частью потребителей наркотиков является молодежь, и одним из следствий наркомании является физическая и социальная деградация наиболее социально активной и трудоспособной части населении. При этом важно понять, какую роль играют наркотики в жизни молодых людей, ведь употребление наркотиков наносит существенный ущерб не только личности, но и обществу.

Лечение и реабилитация наркотической зависимости — это целый комплекс медицинских и психологических мероприятий. Возможности здравоохранения по оказанию наркологической помощи постоянно расширяются: так в РНПЦ психического здоровья в 2010 году открыто отделение реабилитации на 50 коек (тел. 289-81-10, 289-81-21).

Кроме того, для лечения наркомании можно обратиться:

г. Минск, Республиканский научно-практический центр психического здоровья: тел. отделения для лечения наркомании № 37, (017) 289-88-33.

в Пинском межрайонном наркологическом диспансере реализуется программа медикаментозной поддерживающей терапии. Тел. 33-64-09.

Лечение и реабилитация наркомании осуществляется без сообщения в милицию (информация о пациенте предоставляется только по запросам суда и органов следствия), по желанию пациента лечение проводится на условиях полной анонимности (на платной основе).