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Основные подходы к профилактике и лечению наркомании в Пинском межрайонном наркологическом диспансере
22.02.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
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Ежегодно 1 марта отмечается международный день борьбы c наркоманией, наркобизнесом и наркомафией.
Любая профилактическая программа должна включать в себя определенные виды деятельности в каждом из следующих направлений:
Немедицинское использование психоактивных препаратов неизбежно в любом обществе. Однако основной частью потребителей наркотиков является молодежь, и одним из следствий наркомании является физическая и социальная деградация наиболее социально активной и трудоспособной части населении. При этом важно понять, какую роль играют наркотики в жизни молодых людей, ведь употребление наркотиков наносит существенный ущерб не только личности, но и обществу.
Лечение и реабилитация наркотической зависимости — это целый комплекс медицинских и психологических мероприятий. Возможности здравоохранения по оказанию наркологической помощи постоянно расширяются: так в РНПЦ психического здоровья в 2010 году открыто отделение реабилитации на 50 коек (тел. 289-81-10, 289-81-21).
Кроме того, для лечения наркомании можно обратиться:
Лечение и реабилитация наркомании осуществляется без сообщения в милицию (информация о пациенте предоставляется только по запросам суда и органов следствия), по желанию пациента лечение проводится на условиях полной анонимности (на платной основе).
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