ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Основные подходы к профилактике и лечению наркомании в Пинском межрайонном наркологическом диспансере

22.02.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Ежегодно 1 марта отмечается международный день борьбы c наркоманией, наркобизнесом и наркомафией.

 

Основные подходы к профилактике и лечению наркомании в Пинском межрайонном наркологическом диспансере
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном наркологическом диспансере, существующая система наркологической помощи в Республике Беларусь ориентирована, прежде всего, на лечение и реабилитацию лиц, уже страдающих наркоманией. В то же время для оказания помощи потребителям наркотиков на начальном этапе необходимы профилактические программы, направленные на недопущение употребления наркотиков, и реализуемые в учреждениях образования, социального обслуживания, культуры, физкультуры и спорта.

Любая профилактическая программа должна включать в себя определенные виды деятельности в каждом из следующих направлений:

  • ​распространение объективной информации о причинах, формах и последствиях употребления наркотиков;
  • формирование у подростков навыков анализа и критической оценки информации, получаемой о наркотиках, и умения принимать правильные решения в случаях, когда их предлагают попробовать друзья (знакомые);
  • предоставление подросткам альтернатив наркотизации (учеба, работа, физкультура и спорт, продуктивные формы досуга, хобби и др.).

Немедицинское использование психоактивных препаратов неизбежно в любом обществе. Однако основной частью потребителей наркотиков является молодежь, и одним из следствий наркомании является физическая и социальная деградация наиболее социально активной и трудоспособной части населении. При этом важно понять, какую роль играют наркотики в жизни молодых людей, ведь употребление наркотиков наносит существенный ущерб не только личности, но и обществу.

Лечение и реабилитация наркотической зависимости — это целый комплекс медицинских и психологических мероприятий. Возможности здравоохранения по оказанию наркологической помощи постоянно расширяются: так в РНПЦ психического здоровья в 2010 году открыто отделение реабилитации на 50 коек (тел. 289-81-10, 289-81-21).

Кроме того, для лечения наркомании можно обратиться:

  •  г. Минск, Республиканский научно-практический центр психического здоровья: тел. отделения для лечения наркомании № 37, (017) 289-88-33.
  • в Пинском межрайонном наркологическом диспансере реализуется программа медикаментозной поддерживающей терапии. Тел. 33-64-09.

Лечение и реабилитация наркомании осуществляется без сообщения в милицию (информация о пациенте предоставляется только по запросам суда и органов следствия), по желанию пациента лечение проводится на условиях полной анонимности (на платной основе).

Comments are closed.

« Штраф в 3 базовые величины получила жительница Лопатино за отсутствие фликера
Председатель ЦИК Лидия Ермошина предполагает, что выборы в Беларуси пройдут осенью »
Новости дня
Новости здоровья
 
С заботой о женском здоровье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика