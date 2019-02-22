Отмечена грамотная работа коллектива

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Делая отчетный доклад на медико-санитарном совете по подведению итогов работы за 2018 год, главный врач Несвижской ЦРБ Л.В. Кветень далее подчеркнула, что для оказания специализированной лечебной и консультативной помощи пациентам нашего района создан Южный территориальный центр специализированной медицинской помощи на базе Солигорской ЦРБ, оснащенный современным оборудованием. Высокотехнологичная помощь этого центра круглосуточно доступна пациентам нашего района. Это оказание помощи при инфаркте миокарда (выполнение ангиографии с ранним чрезкожным вмешательством), остром нарушении мозгового кровообращения (проведение КТ и тромболизиса), черепно-мозговых травмах.









В свою очередь, на базе Несвижской ЦРБ функционирует межрайонное отделение программного гемодиализа. В отделении проводится заместительная почечная терапия пациентам с хронической и острой почечной недостаточностью, отбор, обследование и направление пациентов для пересадки донорской почки. Ежегодно проводится в среднем до 3000 сеансов программного гемодиализа. Проводятся курсы гемодиализа по неотложным показаниям пациентам с тяжелой патологией.

В Несвижской ЦРБ уделяется огромное внимание информатизации и развитию программы цифрового здоровья — созданию и поддержке электронных регистров и баз данных, внедрению электронного документооборота (электронный рецепт, интегрированная электронная медицинская карта и другое). В перспективе — создание личного электронного кабинета пациента.

Доля врачей, имеющих возможность выписки рецептов на лекарственные средства в электронном виде в поликлиниках Несвижской ЦРБ и Городейской ГБ, составляет 100 %. К концу этого года в Несвижской ЦРБ должны полностью исключить бумажный документооборот.

Обращаясь к коллегам, главный врач подчеркнула, что в истекшем трудовом году достигнуты хорошие демографические показатели благодаря грамотной, целеустремленной работе коллектива. Так, медицинскую помощь населению Несвиж-ского района оказывают 132 врача и 433 работника со средним медицинским образованием. Укомплектованность врачебных должностей в районе составляет 97,9 %, специалистов со средним медицинским образованием — 98,7 %. Выполнены основные целевые показатели деятельности и минимальные государственные социальные стандарты в сфере здравоохранения. Норматив бюджетной обеспеченности на 1 жителя составил 345,9 рубля — выполнен на 107,9 %. Материально-техническая база соответствует современным требованиям, постоянно обновляется. За 2018 год освоено 13140,6 тысячи рублей, в том числе на проведение ремонтов — 255,8 тысячи рублей, из них на текущий ремонт — 247,5 тысячи рублей, капитальный ремонт — 8,3 тысячи рублей, на приобретение оборудования — 165,7 тысячи рублей.

Поставив перед коллегами задачи на 2019 год, Л.В. Кветень отметила:

— В текущем году каждый из нас должен проявить деловую активность, инициативу. От преданности своему делу зависит жизнь, здоровье и благополучие населения нашего района. Мы обладаем достаточными знаниями и опытом для решения поставленных задач.

В заключение Людмила Васильевна поблагодарила меди- цинских работников района за огромную проделанную работу, выразила признательность главному управлению по здравоохранению Минского облисполкома, Несвижскому районному исполнительному комитету, районному центру гигиены и эпидемиологии за постоянное взаимодействие и сотрудничество.

Куратор УЗ «Несвижская ЦРБ», заместитель главного врача УЗ «Минская областная стоматологическая поликлиника» Е.В. Новикова, обращаясь к собравшимся в конференц-зале, отметила, что на сегодняшний день система здравоохранения Несвижского района на хорошем счету в области:

— У вас здоровый коллектив, достаточная обеспеченность врачами и средним персоналом, высокая аттестованость, поэтому, я уверена, вы справитесь с поставленными задачами. Выражаю благодарность лично от себя и от управления по здравоохранению Минского облисполкома за грамотную работу коллектива в 2018 году и желаю каждому из вас удачи и успехов, благополучия вашим семьям.

Заведующий центральной районной аптекой № 4 Несвижского района З.П. Шульга высказала признательность коллективу Несвижской райбольницы за оперативность и понимание, благодаря чему нет нареканий от населения района по обеспечению лекарствами:

— Это наша с вами совместная заслуга. Приятно отметить, что Несвижский район является одним из лидеров на Минщине по количеству выдаваемых электронных рецептов. Работу, которую вы выполняете, вы выполняете грамотно, достойно, так, как это требуется по законодательству. Благодаря вашим врачебным амбулаториям и фельдшерско-акушерским пунктам, где реализуются лекарственные средства, медикаментозная помощь оказывается практически каждому жителю района, кто в ней нуждается.

Обращаясь к присутствующим, главный санитарный врач Несвижского района — главный врач ГУ «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии» И.Г. Шиманская также отметила плодотворное сотрудничество.

Заместитель председателя Несвижского райисполкома А.Н. Балтенков подчеркнул в своем выступлении, что работники сферы здравоохранения района прилагают максимум усилий для того, чтобы сохранить жизни людей.

С докладами на отчетном мероприятии выступили районный педиатр М.Г. Новик, врач-кардиолог Т.В. Анисковец, врач общей практики (заведующий Сновской амбулаторией) Н.Ю. Пучко, врач-терапевт (заведующий терапевтическим отделением) И.В. Новик.

По итогам работы за 2018 год среди отделений ЦРБ 1 место присуждено терапевтическому отделению, заведующий И.В. Новик; 2 место — педиатрическому отделению, заведующий Д.А. Сикорский; 3 место — гинекологическому отделению, заведующий В.А. Вольницкая. Среди амбулаторно-поликлинических подразделений района 1 место присуждено Сновской амбулатории, заведующий Н.Ю. Пучко; 2 место — Липской амбулатории, заведующий Л.М. Даниленко; 3 место — Ударненской амбулатории, заведующий В.Э. Рудковский. Лучшими среди фельдшерско-акушерских пунктов признан Ганусовский ФАП, заведующий М.И. Турко; среди других структурных подразделений — межрайонное отделение гемодиализа, заведующий Л.И. Будрик.

Ряд работников сферы здравоохранения Несвижчины получил награды. Так, Почетной грамотой главного управления по здравоохранению Минского облисполкома награждена медсестра старшая поликлиники И.А. Силич, Благодарностью главного управления по здравоохранению Минского облисполкома — врач-нефролог межрайонного отделения гемодиализа Т.А. Шашко и медсестра (палатная) неврологического отделения Н.А. Макаревич. Благодарности председателя Несвижского райисполкома вручены врачу-педиатру (заведующему педиатрическим отделением) Д.А. Сикорскому, врачу-стоматологу-ортопеду стоматологического отделения А.И. Малойло, врачу-педиатру (участковому) педиатрического отделения Л.Р. Нехведович; Благодарственное письмо председателя Несвижского райисполкома — врачу-дерматовенерологу поликлиники Л.М. Новик.

Более 40 человек в торжественной обстановке получили Почетные грамоты УЗ «Несвижская ЦРБ», среди них: медицинская сестра (участковая) педиатрического кабинета Городейской городской больницы Т.В. Москалик, медсестра по физиотерапии отделения медицинской реабилитации Л.А. Лях, врач-травматолог-ортопед хирургического отделения И.М. Богуш, фельдшер выездной бригады отделения скорой медицинской помощи Д.В. Липень и другие. Около 40 работников было награждено Благодарностью УЗ «Несвиж-ская ЦРБ».

Также коллеги тепло поздравили врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии и реанимации Л.Г. Сосновскую со званием «СуперДоктор Минской области-2018» по мнению пациентов. Организаторы проекта — Клуб врачей Беларуси и Белорусская ассоциация врачей. 668 врачей претендовали на победу в этом конкурсе, на сайте «СуперДоктор» в их поддержку написан 4121 отзыв, в адрес Людмилы Григорьевны было получено 198 положительных отзывов.

Ольга Марченко.