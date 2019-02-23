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24 февраля - День профилактики онкологических заболеваний
23.02.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях
Онкологические болезни
Существует множество форм опухолей, которые различаются локализацией, клеточной структурой, степенью агрессивности, особенностями течения и прогноза и целым рядом других факторов. В онкологии опухоли принято делить на доброкачественные, условно доброкачественные (пограничные) и злокачественные. Доброкачественные новообразования отличаются сравнительно медленным ростом, отсутствием склонности к метастазированию, хорошим прогнозом. К таким видам опухолей причисляют фибромы, липомы, невусы, папилломы, лейомиомы, невриномы, хондромы, ангиомы и мн. др.
Ежегодно в мире онкопатология диагностируется примерно у 10 млн. человек, а 8 млн. пациентов умирает от той или иной формы рака. В России столкнуться с онкологическим заболеванием в течение жизни рискует каждый пятый соотечественник. По данным ВОЗ, «рейтинг» самых распространенных онкологических болезней выглядит следующим образом. Так, наиболее частым «женским» видом рака является рак молочной железы; за ним вплотную следует рак шейки матки. Абсолютным лидером среди мужской онкопатологии является рак предстательной железы.
Самыми часто диагностируемыми и смертельно опасными видами онкологических болезней, независимо от половой принадлежности, признаны: рак легкого, рак толстого кишечника, рак желудка и рак печени. Несколько реже причинами смерти становятся рак мочевого пузыря и почек, поджелудочной железы, лейкемия, меланома. Среди онкологических болезней детского возраста преобладают лейкоз, нейробластома, опухоль Вильмса, лимфома, остеосаркома, ретинобластома.
На сегодняшний день известно множество причин, приводящих к развитию злокачественных опухолей. Среди них – неблагоприятная наследственность, экологические проблемы, производственные и бытовые вредности, стрессы, нерациональное питание, нездоровые привычки, малоактивный образ жизни, вирусные заболевания и др. Вместе с тем, как показывают исследования, около 80% факторов риска являются потенциально устранимыми, т. е большинство случаев онкологических болезней могут быть предупреждены. Для этого требуются усилия не только специалистов-онкологов, но, прежде всего, – самого индивида.
С целью раннего выявления онкологических болезней предлагается регулярное прохождение профилактической диспансеризации, проводятся периодические медицинские осмотры определенного контингента лиц, разрабатываются и внедряются комплексные программы онкоскрининга для мужчин и женщин («онко check-up»). Всем лицам старше 40 лет профилактическое онкообследование необходимо проходить один раз в 2 года, а людям с отягощенным фоном – ежегодно. Наиболее частыми исследованиями, включаемыми в онкоскрининг, служат определение онкомаркеров крови (РЭА, АФП), УЗИ органов брюшной полости и почек, щитовидной железы, флюорография, ФГДС, колоноскопия. Для женщин обязательны консультация гинеколога, УЗИ органов малого таза, кольпоскопия, цитологический мазок, определение СА 15-3 и СА-125, маммография; для мужчин - консультация уролога, определение ПСА и УЗИ простаты.
Сморгонская ЦРБ.
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Онкологические болезни
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