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24 февраля - День профилактики онкологических заболеваний

23.02.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Онкологические болезни

24 февраля - День профилактики онкологических заболеваний
Онкологические болезни включают в себя опухолевые процессы различной локализации и гистологической структуры. В широком смысле они объединяют доброкачественные и злокачественные новообразования, однако практическая онкология специализируется, главным образом, на лечении злокачественных опухолей. В настоящее время онкологические болезни значительно «омолодились» и носят поистине эпидемический характер, поэтому поиск путей их профилактики, раннего выявления и лечения представляет актуальную междисциплинарную проблему. Для ее решения внутри отдельных медицинских специальностей выделяются узкие направления – онкогинекология, онкоурология, онкодерматология, онкоофтальмология, нейроонкология и др.

Существует множество форм опухолей, которые различаются локализацией, клеточной структурой, степенью агрессивности, особенностями течения и прогноза и целым рядом других факторов. В онкологии опухоли принято делить на доброкачественные, условно доброкачественные (пограничные) и злокачественные. Доброкачественные новообразования отличаются сравнительно медленным ростом, отсутствием склонности к метастазированию, хорошим прогнозом. К таким видам опухолей причисляют фибромы, липомыневусыпапилломы, лейомиомы, невриномы, хондромыангиомы и мн. др.

Условно доброкачественные опухоли также не дают метастазов, однако обладают способностью к раковому перерождению и многократному рецидивированию после удаления. Примерами подобных онкологических болезней могут служить аденоматозные полипы желудка, атипичные родинки, кожный рог, старческий кератозболезнь Боуэна и др. Опухолям злокачественного характера свойственен инвазивный рост, прорастание окружающих тканей, метастазирование, рецидивирование. К таким типам опухолей относятся рак (карцинома), саркома, лимфома.

Ежегодно в мире онкопатология диагностируется примерно у 10 млн. человек, а 8 млн. пациентов умирает от той или иной формы рака. В России столкнуться с онкологическим заболеванием в течение жизни рискует каждый пятый соотечественник. По данным ВОЗ, «рейтинг» самых распространенных онкологических болезней выглядит следующим образом. Так, наиболее частым «женским» видом рака является рак молочной железы; за ним вплотную следует рак шейки матки. Абсолютным лидером среди мужской онкопатологии является рак предстательной железы.

Самыми часто диагностируемыми и смертельно опасными видами онкологических болезней, независимо от половой принадлежности, признаны: рак легкогорак толстого кишечникарак желудка и рак печени. Несколько реже причинами смерти становятся рак мочевого пузыря и почекподжелудочной железылейкемиямеланома. Среди онкологических болезней детского возраста преобладают лейкоз, нейробластома, опухоль Вильмса, лимфома, остеосаркомаретинобластома.

На сегодняшний день известно множество причин, приводящих к развитию злокачественных опухолей. Среди них – неблагоприятная наследственность, экологические проблемы, производственные и бытовые вредности, стрессы, нерациональное питание, нездоровые привычки, малоактивный образ жизни, вирусные заболевания и др. Вместе с тем, как показывают исследования, около 80% факторов риска являются потенциально устранимыми, т. е большинство случаев онкологических болезней могут быть предупреждены. Для этого требуются усилия не только специалистов-онкологов, но, прежде всего, – самого индивида.

С целью раннего выявления онкологических болезней предлагается регулярное прохождение профилактической диспансеризации, проводятся периодические медицинские осмотры определенного контингента лиц, разрабатываются и внедряются комплексные программы онкоскрининга для мужчин и женщин («онко check-up»). Всем лицам старше 40 лет профилактическое онкообследование необходимо проходить один раз в 2 года, а людям с отягощенным фоном – ежегодно. Наиболее частыми исследованиями, включаемыми в онкоскрининг, служат определение онкомаркеров крови (РЭА, АФП), УЗИ органов брюшной полости и почекщитовидной железыфлюорографияФГДСколоноскопия. Для женщин обязательны консультация гинеколога, УЗИ органов малого тазакольпоскопияцитологический мазокопределение СА 15-3 и СА-125, маммография; для мужчин - консультация уролога, определение ПСА и УЗИ простаты.

Сморгонская ЦРБ.

 
 
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