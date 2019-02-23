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Аскаридоз – профилактика важнее всего

24.02.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.02.2010 № 1334 ежегодно, в эпидемически обоснованные сроки (1-ый и 4-ый кварталы), в микробиологической лаборатории Сморгонского зонального ЦГЭ проводится обследование репрезентативной выборки населения района в количестве 800 человек на гельминтозы и протозоозы. Данная работа позволяет оценить реальную эпидемическую ситуацию  заболеваемости гельминтозами в районе.

Аскаридоз – профилактика важнее всего
Одним из основных гельминтозов, регистрируемых в нашем районе, является аскаридоз. Аскаридоз – самое распространенное среди людей паразитарное заболевание, которое вызывается гельминтами (аскаридами). Это круглые глисты белого, розового или желтого цвета длиной до 40 см, обитающие, в основном, в тонком кишечнике, но миграция их личинок происходит по всему организму.

Самки аскарид откладывают около 250 тысяч яиц в сутки. С каловыми массами зараженного человека яйца выходят наружу и попадают в почву. При определенных условиях (достаточное количество кислорода, влажности и тепла) они начинают созревать, на что потребуется всего две недели. Если же условия для созревания яиц неблагоприятны, яйца аскарид, благодаря своей пятислойной оболочке, могут пролежать в земле до двух лет. Уничтожить их можно только эфиром, спиртом, кипятком или прямыми солнечными лучами. Яйца аскарид с созревшими личинками попадают в организм человека путем недостаточного соблюдения правил личной гигиены. Чаще всего болеют дети младшего возраста. Заражение может произойти в любой момент: после контакта с травой или почвой, при прогулке на детской площадке или игре в песочнице, где дети могут брать в рот грязные руки; из-за употребления в пищу немытых фруктов, овощей и некипяченой воды; также яйца глистов могут переносить мухи, муравьи и тараканы. Пик заболеваемости приходится на летне-осенний период, когда в почве накапливается наибольшее количество яиц с созревшими личинками глистов.

Профилактика аскаридоза – это: воспитание на личном примере у детей устойчивых гигиенических знаний и навыков, соблюдение правил личной гигиены, предупреждение загрязнения яйцами гельминтов внешней среды путём отказа от использования на приусадебных и дачных участках необеззараженных фекалий.

В ранней стадии заболевания наблюдается ухудшение общего самочувствия, повышение температуры до 380 С, сильное потоотделение, тошнота, рвота, снижение аппетита, сухой кашель, одышка, аллергическая сыпь на коже в виде крапивницы, зуд кожи, лейкоцитоз, анемия и эозинофилия в крови; в тяжелых случаях могут развиться пневмония или плеврит, дистрофия миокарда.

Основой в профилактике заболевания у детей является обследование на наличие гельминтов в специализированных учреждениях. С родителями детей организованных коллективов должна проводиться целенаправленная работа о мерах профилактики аскаридоза, формированию у детей потребности в соблюдении правил личной гигиены.

Консультацию по вопросам профилактики гельминтозов можно получить в Сморгонском зональном ЦГЭ по адресу:  ул. Юбилейная, 25 г. Сморгонь, тел. 3 79 81, 3 79 82.

Светлана МАЦКЕВИЧ, помощник врача-эпидемиолога Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

 
 
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В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.02.2010 № 1334 ежегодно, в эпидемически обоснованные сроки (1-ый и 4-ый кварталы), в...
 
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