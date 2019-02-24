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ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАВИСИМОСТИ
25.02.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь
Наркотики – одна из проблем современности. Они сломали немало судеб и загубили жизней. И неважно: юный или зрелый, бедный или богатый, никто не застрахован от встречи с ними. Опасны наркотики тем, что вызывают привыкание, подчиняют себе психику человека, разрушают организм и могут довести до смерти.
Наркотики — это химические вещества, которые действуют на центральную нервную систему человека и формировать стойкую физическую и психическую зависимость.
Можно выделить несколько причин, побуждающих попробовать наркотические вещества:
Признаки, свидетельствующие об употреблении наркотиков
Как уберечь детей от наркотиков?
Но для того, чтобы эффективно противостоять этому злу, нужно отдавать себе отчет в том, что употребление наркотиков не только опасно для здоровья и жизни, оно ведет человека вниз по социальной лестнице, к преступлениям. По мере взросления детей не отдаляться от них, интересоваться их проблемами, вникать в их интересы и, конечно, внимательно относиться к любому возникшему у них вопросу.
Взросление детей проходит через два основных этапа.
На первом этапе — в возрасте 12—15 лет молодые люди начинают обретать прочные связи в своей среде, меньше бывают дома и реже обращаются к родителям. Они начинают сталкиваться с реалиями действительности, пытаются найти основные жизненные ориентиры.
На втором — в возрасте 15—18 лет наступают первые признаки взросления. Это период самоутверждения и обретения уверенности, но и в этом возрасте молодые люди нуждаются в родителях, в их поддержке, помощи, понимании.
Молодые люди нуждаются в том, чтобы им доходчиво объяснили, что представляют собой наркотики в действительности и как они могут повлиять на состояние человеческого организма.
Быть родителями юного человека, значит быть его защитниками, мудрыми советчиками и интересными экскурсоводами по дорогам жизни. Доброжелательность и поддержка семьи помогают воспитать в детях чувство собственного достоинства, уверенности в себе и способность отстоять свое мнение.
Большое значение в воспитании негативного отношения детей к наркотикам имеет точная, подробная информация о наркотиках и их воздействии на человека. Родителям следует всегда помнить, что юноши и девушки еще только учатся быть взрослыми. Часто из-за отсутствия жизненного опыта они принимают за эталон в поведении взрослых внешние признаки и пытаются их копировать. Поэтому важно знать, кому стараются подражать наши дети.
С.Шахрай,врач психиатр-нарколог.
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ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАВИСИМОСТИ Наркотики – одна из проблем современности. Они сломали немало судеб и загубили жизней. И неважно: юный или
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