ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАВИСИМОСТИ

25.02.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Наркотики – одна из  проблем современности. Они сломали немало судеб и загубили жизней. И неважно: юный или зрелый, бедный или богатый, никто не застрахован от встречи с ними. Опасны наркотики  тем, что вызывают  привыкание, подчиняют себе психику человека, разрушают организм и могут довести до смерти.

Наркотики — это химические вещества, которые действуют на центральную нервную систему человека и формировать стойкую физическую и психическую зависимость.

Можно выделить несколько причин, побуждающих попробовать наркотические вещества:

  • Желание отвлечься от проблем. Своим влиянием на ЦНС наркотики снижают уровень тревожности, дают потребляющему обманчивое чувство спокойствия.
  • Поднятие жизненного тонуса. Это очень распространенный «мотив». В жизненной гонке, делая карьеру, получая образование, занимаясь творческой деятельностью люди растрачивают силу и энергию. Не имея возможности полноценно отдыхать, они пытаются восстановить свой организм, употребляя психостимуляторы.
  • Ради развлечения.
  • Любопытство и эксперимент.
  • Желание доказать свою смелость и самостоятельность. Характерный мотив для подростков. Желание подражать старшим друзьям, завоевать популярность в компании  не осознавая последствий.
  • Следование трендам. Такие наркотические вещества, как алкоголь и никотин доступны в продаже.  со страниц журналов, с рекламных роликов по телевидению красивые, успешные люди показывают, как прекрасен их мир с алкогольными напитками и сигаретами.

Признаки, свидетельствующие об употреблении наркотиков

  • точечные следы уколов по ходу вен, синяки;
  • состояние вялости, заторможенности, быстрая утомляемость, погруженность в себя, разговоры с самим собой;
  • неустойчивость эмоционального состояния, внезапные и резкие изменения отношения к чему-либо, подъем настроения, сменяемый необычайными вспышками раздражительности, злобы, паники, агрессивности;
  • сужение круга интересов, потеря интереса к прежним увлечениям спорту, учебе и общению с прежними друзьями;
  • появление сонливости в дневное время, а бессонницы ночью;
  • постоянный поиск денег, частое их одалживание у родителей, друзей или знакомых и при этом большие денежные траты непонятно на что;
  • отказ от употребления спиртного (если прежде охотно употреблял);
  • изменение внешнего облика — неряшливость, запущенность в одежде, одутловатость лица, красные или мутные глаза, чрезмерно широкие или узкие (до точки) и не реагирующие на свет зрачки,

Как уберечь детей от наркотиков?

Но для того, чтобы эффективно противостоять этому злу, нужно отдавать себе отчет в том, что  употребление наркотиков не только опасно для здоровья и жизни, оно  ведет человека вниз по социальной лестнице, к преступлениям. По мере взросления детей не отдаляться от них, интересоваться их проблемами, вникать в их интересы и, конечно, внимательно относиться к любому возникшему у них вопросу.

Взросление детей проходит через два основных этапа.

На первом этапе — в возрасте 12—15 лет молодые люди начинают обретать прочные связи в своей среде, меньше бывают дома и реже обращаются к родителям. Они начинают сталкиваться с реалиями действительности, пытаются найти основные жизненные ориентиры.

На втором — в возрасте 15—18 лет наступают первые признаки взросления. Это период самоутверждения и обретения уверенности, но и в этом возрасте молодые люди нуждаются в родителях, в их поддержке, помощи, понимании.

Молодые люди нуждаются в том, чтобы им доходчиво объяснили, что представляют собой наркотики в действительности и как они могут повлиять на состояние человеческого организма.

Быть родителями юного человека, значит быть его защитниками, мудрыми советчиками и интересными экскурсоводами по дорогам жизни. Доброжелательность и поддержка семьи помогают воспитать в детях чувство собственного достоинства, уверенности в себе и способность отстоять свое мнение.

Большое значение в воспитании негативного отношения детей к наркотикам имеет точная, подробная информация о наркотиках и их воздействии на человека.    Родителям следует всегда помнить, что юноши и девушки еще только учатся быть взрослыми. Часто из-за отсутствия жизненного опыта они принимают за эталон в поведении взрослых внешние признаки и пытаются их копировать. Поэтому важно знать, кому стараются подражать наши дети.

С.Шахрай,врач психиатр-нарколог.

 

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАВИСИМОСТИ Наркотики – одна из  проблем современности. Они сломали немало судеб и загубили жизней. И неважно: юный или
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Чем острее, тем здоровее. 6 правил питания для защиты от гриппа и ОРВИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
25.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика