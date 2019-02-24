ЖИЗНЬ БЕЗ ЗАВИСИМОСТИ

Наркотики – одна из проблем современности. Они сломали немало судеб и загубили жизней. И неважно: юный или зрелый, бедный или богатый, никто не застрахован от встречи с ними. Опасны наркотики тем, что вызывают привыкание, подчиняют себе психику человека, разрушают организм и могут довести до смерти.

Наркотики — это химические вещества, которые действуют на центральную нервную систему человека и формировать стойкую физическую и психическую зависимость.

Можно выделить несколько причин, побуждающих попробовать наркотические вещества:

Желание отвлечься от проблем. Своим влиянием на ЦНС наркотики снижают уровень тревожности, дают потребляющему обманчивое чувство спокойствия.

Своим влиянием на ЦНС наркотики снижают уровень тревожности, дают потребляющему обманчивое чувство спокойствия. Поднятие жизненного тонуса. Это очень распространенный «мотив». В жизненной гонке, делая карьеру, получая образование, занимаясь творческой деятельностью люди растрачивают силу и энергию. Не имея возможности полноценно отдыхать, они пытаются восстановить свой организм, употребляя психостимуляторы.

Это очень распространенный «мотив». В жизненной гонке, делая карьеру, получая образование, занимаясь творческой деятельностью люди растрачивают силу и энергию. Не имея возможности полноценно отдыхать, они пытаются восстановить свой организм, употребляя психостимуляторы. Ради развлечения.

Любопытство и эксперимент.

Желание доказать свою смелость и самостоятельность. Характерный мотив для подростков. Желание подражать старшим друзьям, завоевать популярность в компании не осознавая последствий.

Характерный мотив для подростков. Желание подражать старшим друзьям, завоевать популярность в компании не осознавая последствий. Следование трендам. Такие наркотические вещества, как алкоголь и никотин доступны в продаже. со страниц журналов, с рекламных роликов по телевидению красивые, успешные люди показывают, как прекрасен их мир с алкогольными напитками и сигаретами.

Признаки, свидетельствующие об употреблении наркотиков

точечные следы уколов по ходу вен, синяки;

состояние вялости, заторможенности, быстрая утомляемость, погруженность в себя, разговоры с самим собой;

неустойчивость эмоционального состояния, внезапные и резкие изменения отношения к чему-либо, подъем настроения, сменяемый необычайными вспышками раздражительности, злобы, паники, агрессивности;

сужение круга интересов, потеря интереса к прежним увлечениям спорту, учебе и общению с прежними друзьями;

появление сонливости в дневное время, а бессонницы ночью;

постоянный поиск денег, частое их одалживание у родителей, друзей или знакомых и при этом большие денежные траты непонятно на что;

отказ от употребления спиртного (если прежде охотно употреблял);

изменение внешнего облика — неряшливость, запущенность в одежде, одутловатость лица, красные или мутные глаза, чрезмерно широкие или узкие (до точки) и не реагирующие на свет зрачки,

Как уберечь детей от наркотиков?

Но для того, чтобы эффективно противостоять этому злу, нужно отдавать себе отчет в том, что употребление наркотиков не только опасно для здоровья и жизни, оно ведет человека вниз по социальной лестнице, к преступлениям. По мере взросления детей не отдаляться от них, интересоваться их проблемами, вникать в их интересы и, конечно, внимательно относиться к любому возникшему у них вопросу.

Взросление детей проходит через два основных этапа.

На первом этапе — в возрасте 12—15 лет молодые люди начинают обретать прочные связи в своей среде, меньше бывают дома и реже обращаются к родителям. Они начинают сталкиваться с реалиями действительности, пытаются найти основные жизненные ориентиры.

На втором — в возрасте 15—18 лет наступают первые признаки взросления. Это период самоутверждения и обретения уверенности, но и в этом возрасте молодые люди нуждаются в родителях, в их поддержке, помощи, понимании.

Молодые люди нуждаются в том, чтобы им доходчиво объяснили, что представляют собой наркотики в действительности и как они могут повлиять на состояние человеческого организма.

Быть родителями юного человека, значит быть его защитниками, мудрыми советчиками и интересными экскурсоводами по дорогам жизни. Доброжелательность и поддержка семьи помогают воспитать в детях чувство собственного достоинства, уверенности в себе и способность отстоять свое мнение.

Большое значение в воспитании негативного отношения детей к наркотикам имеет точная, подробная информация о наркотиках и их воздействии на человека. Родителям следует всегда помнить, что юноши и девушки еще только учатся быть взрослыми. Часто из-за отсутствия жизненного опыта они принимают за эталон в поведении взрослых внешние признаки и пытаются их копировать. Поэтому важно знать, кому стараются подражать наши дети.

С.Шахрай,врач психиатр-нарколог.