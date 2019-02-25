Попрощайтесь с отеками! 6 способов вывести лишнюю жидкость из организма

Врачи, диетологи – все советуют пить воду, и как можно больше. Но при этом нельзя забывать, что жидкости нужно выходить из организма. Из-за ее чрезмерного количества человек сильно отекает: это делает визуально толще, а еще прибавляет проблем со здоровьем. Диетолог Елена Раликова рассказала о способах выведения воды.

Разгрузочные дни

Особенно полезен разгрузочный день на овсянке. Для этого геркулес нужно залить на 2 часа горячей водой, но не кипятком. За сутки можно съесть максимум 400 граммов крупы в сухом виде.

Хороша и кефирно-творожная разгрузка. Диетолог советует на протяжении 24 часов понемногу есть и пить кисломолочные продукты низкой жирности. За день разрешено 400 граммов творога и 1,5 литра кефира.

Травы и настои

В борьбе с отеками хорошими помощниками станут и лекарственные травы. Их отвары помогают не только вывести жидкость из организма, но и укрепить иммунитет. Главное – убедиться, что у вас нет аллергии на компоненты отвара. Елена Раликова приводит пример полезного настоя. Большую ложку семян укропа нужно залить стаканом горячей воды и выдержать полчаса. Принимать утром и в обед за 20 минут до еды. Настой на цветках ромашки диетолог пьет вместо чая. Для этого 20 граммов ромашки нужно залить стаканом кипятка и подождать 15 минут. А напиток из ягоды шиповника можно пить на протяжении всего дня.

Еда в помощь

Не секрет, что внешний вид человека напрямую зависит от рациона. «Вредная пища провоцирует появление отеков. Тогда как полезная помогает похудеть, избавиться от лишней воды и ускорить метаболизм», - рассказала эксперт. Прекрасно выводят жидкость из организма кофе и зеленый чай. Не хуже с этой задачей справляется рис. В нем содержится много калия, который делает мышцы более рельефными. В списке полезных продуктов находится и кефир, который не только чистит организм от токсинов, но и стимулирует вывод жидкости. Для этого лучше пить кефир с пониженной жирностью. Также справиться с отеками помогают фрукты, овощи, греча, овсянка, шиповник, отруби, лук, капуста и сельдерей.

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Массажный дренаж

Среди худеющих популярен лимфодренажный массаж. Он нужен для ускорения кровообращения. Из-за сбоев в циркуляции крови в организме задерживается вода. Специальный массаж улучшает обменный процесс в клетках, выводя шлаки и токсины. Результатом станут похудение и сокращение целлюлита», - подчеркнула эксперт.

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Спортзал и пробежка

Интенсивные кардиотренировки, к которым относятся прыжки на скакалке, бег, езда на велосипеде, лучше всего справляются с задачей вывода лишней воды из организма. «Не каждый знает, что упражнения дают результат лишь в том случае, если перед каждой тренировкой человек хорошо разогревает мышцы. После нее обязательно выполнение растяжки», - говорит диетолог.

Если лишних килограммов много, начинать лучше с простых круговых махов руками, подъемов ног.