Опасная бледность. Как заметить онкологическое заболевание у членов семьи?

И прогнозы неутешительные. Через 15 лет заболеваемость раком увеличится на 70%, уже в 2032 году она составит 22 млн человек. В мире каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина потенциально становятся жертвами рака. При этом прогнозы на поздних стадиях развития опухоли далеко не всегда утешительные. И лучше постараться распознать злокачественную опухоль в самом начале, когда зачастую еще нет никаких симптомов, и полностью ее вылечить.

Когда рак выявляется у кого-то в семье, для близких и для самого онкологического больного это становится настоящим шоком. Первая мысль: почему это произошло? Как это могли проглядеть? Что нужно делать для того, чтобы выявить рак тогда, когда с ним легче бороться, и на что обращать внимание у родственников, АиФ.ru рассказал д. м. н., доцент, заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова Константин Титов.

Внимание на анализы

Дети редко страдают от злокачественных опухолей. На них приходится только 10% от всех детских болезней. При этом большая часть всех онкологических заболеваний у детей — это гемобластозы (опухоли крови). Одним из проявлений недуга является изменение клеточного состава крови и анемия (снижение уровня гемоглобина в крови). Среди распространенных симптомов анемии — повышенная утомляемость, слабость, вялость и бледность кожи.

Конечно же, снижение уровня гемоглобина — далеко не всегда признак онкологического заболевания у ребенка, но, если есть проблемы в этой сфере, стоит насторожиться и провести более детальное обследование у врача.

Риски молодежи

Те, кто находится в возрасте 18-44 лет, обычно не в зоне риска по так называемому ненаследственному раку: риск развития онкологического заболевания в этом возрасте гораздо ниже, чем у пожилых людей. Однако есть виды опухолей, которые могут проявиться именно в данной возрастной группе. Это саркомы, меланомы и гемобластозы. И тут стоит понимать, что в молодом возрасте прогноз всегда хуже. Необходимо более тщательно следить за здоровьем, чтобы вовремя распознать проблему и обратиться за медицинской помощью.

Если молодая женщина отмечает уплотнения и узлы в молочной железе или выделения из соска, и при этом она не является кормящей матерью, это повод незамедлительно обратиться к врачу. До 40 лет надо отправиться на УЗИ молочных желез, для женщин старшего возраста выписывают направление на маммографию. Также стоит пройти и консультацию у онколога-маммолога.

Кроме того, у молодых людей встречается лимфома Ходжкина (злокачественная опухоль лимфоидной ткани). Это не самая распространенная онкологическая патология, но течение у данного заболевания агрессивное. Ярким симптомом, на который могут обратить внимание сам человек и его родственники, является увеличение периферических лимфоузлов, когда для этого нет особых причин: человек не травмировался и не болеет вирусными или бактериальными инфекциями. Если он не простужен, у него не болят зубы или отсутствуют воспалительные процессы, а лимфоузлы увеличены, стоит отправиться на консультацию к гематологу с последующей сдачей анализов крови. При необходимости может потребоваться и биопсия узла.

Еще одна опасная опухоль, которой следует уделить особое внимание, — это меланома кожи. Она чаще всего образуется спонтанно в тех местах, где раньше кожа была обожжена солнцем. В 20-30% случаев она становится следствием перерождения т. н. меланомоопасных невусов (особые родинки). Загар в солярии или на пляже, который был чрезмерным и стал причиной ожогов кожи, наиболее опасен для блондинов со светлой кожей. Из-за переизбытка ультрафиолета начинается трансформация особых клеток кожи, продуцирующих темный пигмент в меланому. Следует обращать особое внимание на изменение цвета, формы и краев пигментного образования и его рост. В такой ситуации повод посетить специалиста онкодерматолога.

Также у молодых может возникать саркома: агрессивное онкологическое заболевание, поражающее кости или мягкие ткани (мышцы, связки, жировая ткань и др.). Наиболее частый вариант — остеогенная саркома.

Молодежь также подвержена и раку щитовидной железы: он проявляется пальпируемым узлом в области передней поверхности шеи. Правда, нередко так выглядит узловой зоб. Это не такое опасное заболевание, но все же при появлении подобного узла визит к эндокринологу не помешает.

А еще близким стоит насторожиться, если у молодых членов их семьи появились постоянные головные боли, головокружение, отмечается снижение зрения, есть проблемы с координацией движений. В этом случае необходимо провести МРТ головного мозга на предмет наличия опухоли.

Можно ли заразиться раком? Самые распространённые мифы о болезни №1 Подробнее

Возрастные изменения

После достижения человеком возраста 45-50 лет вероятность развития онкологического заболевания возрастает. Чем человек дольше живет, тем больше он контактирует с канцерогенными факторами. Кроме того, у него уже есть хронические воспалительные заболевания (где происходит постоянное деление клеток, мутации), на фоне которых часто и формируется рак. Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию и скрининг, предлагаемые в поликлинике. Это позволит выявить предрак и ранние стадии онкологических патологий.

Скрининг — это самый действенный способ снижения смертности от основных онкологических заболеваний среди взрослого населения. Для женщин это раннее обнаружение рака груди, шейки матки. Также скрининг позволяет определять ранние стадии рака толстой кишки, рака легкого, в том числе и у людей с большим «стажем курильщика».

Появление характерных симптомов — резкая потеря веса без каких-либо видимых на то причин, появление и усиление слабости, бледность или желтушность кожных покровов, сниженный аппетит, усиление одышки и кровохарканье, увеличение в размерах живота, кровянистые выделения из половых путей и др. — происходит, как правило, уже на 3-4 стадии рака. При возникновении таких грозных сигналов нужно незамедлительно обратиться к врачу и срочно пройти обследования для исключения или подтверждения онкологического заболевания. Родственникам же стоит настоять на том, чтобы их близкий с подобными симптомами посетил врача.

Важно понимать, что рак — это не всегда приговор. Если позаботиться о себе, вовремя обратить внимание на состояние своих родственников и сходить с ними к врачу, вылечиться вполне реально.