Осторожно, пневмония! Для кого воспаление легких и грипп наиболее опасны

Чем старше мы становимся, тем больше в нашем окружении людей, которые не понаслышке знают, что такое пневмония. У кого-то заболевание обнаружили случайно, во время планового прохождения флюорографии, кто-то недолечил простуду и оказался в больнице…

«АиФ» решил выяснить у специалиста, кто входит в группу риска по заболеванию пневмонией; можно ли защититься от этой болезни, избежать осложнений; какие симптомы указывают на то, что вам нужно срочно идти к врачу.

- Пневмония - достаточно серьёзное заболевание, - разъясняет врач-пульмонолог высшей категории Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Республики Беларусь Татьяна СОЛДАТЕНКО. - Несмотря на высокий уровень развития современной медицины, большие диагностические и терапевтические возможности, мы всё еще встречаемся с тяжёлым, осложненным течением болезни вплоть до смертельного исхода. Чуть более века назад 95 пациентов из 100 заболевших погибали. Эра антибиотиков радикально все изменила. Однако печальные исходы пока имеют место во всем мире, в том числе в странах с очень высоким уровнем развития медицины.

Коварный недуг

Пневмония коварна. Она может протекать типично, но иногда скрывается под масками других болезней. Если говорить о «золотом стандарте» начала заболевания, то это кашель с отделением мокроты, боль в грудной клетке при кашле и дыхании, высокая температура тела, выраженная слабость, иногда одышка. Но пневмония может проявляться и по-другому - протекать без повышения (и даже с понижением) температуры, без значительных изменений в показателях крови, однако при этом, например, сопровождаться головной или мышечной болью, очень сильным сухим кашлем с болями в горле. Могут наблюдаться симптомы острой сердечной недостаточности (резкая одышка, особенно в положении лёжа; цианоз; хрипы в груди, слышные на расстоянии, - так называемое «клокочущее дыхание») или признаки нарушения мозгового кровообращения, прогрессирование энцефалопатии у пациентов преклонного возраста и с фоновой патологией (сердечной или неврологической). Иногда болезнь может не иметь симптомов вовсе, выявиться случайно при проведении флюорографии.

Срочно к врачу!

Если у вас ухудшилось состояние, в любом случае нужно показаться врачу и не заниматься «самодиагностикой» и самолечением. Врач вас осмотрит и при подозрении на пневмонию назначит необходимый минимум обследований: рентгенограмму легких в двух проекциях и общий анализ крови с лейкоцитарной формулой. Для полноты картины врачу могут понадобиться и другие данные. Допустим, биохимический анализ крови поможет определить, не нарушена ли у пациента с хроническими заболеваниями функция того или иного органа, что может повлиять на более тяжелое течение болезни и, соответственно, на прогноз. Врачи также обращают внимание на уровень С-реактивного белка, который значимо повышается при пневмонии и может указывать на тяжесть поражения легких. Иногда пневмония не диагностируется рентгенологически, поэтому врач может назначить рентгеновскую компьютерную томографию (РКТ) органов грудной клетки.

Пациентам с легким течением заболевания нет необходимости госпитализироваться: они лечатся амбулаторно, конечно, при условии выполнения всех рекомендаций терапевта. При крайне тяжелом течении пневмонии пациента госпитализируют сразу в отделение реанимации.

Как лечить

Сегодня существует много эффективных таблетированных антибиотиков для лечения пневмонии, которые хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта, имеют минимум побочных эффектов. Если врач ставит пациенту диагноз «пневмония», прием препаратов необходимо начать в ближайшие часы - это повышает эффективность лечения и улучшает прогноз. Весь курс лечения необходимо пройти полностью, не прерывая прием препаратов самовольно. Эффективность лечения оценивается через 2-3 суток (по температуре тела, общему самочувствию).

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При тяжелом течении заболевания пациенты лечатся в стационаре. Там же дополнительно проводят обследования: микробиологические исследования крови, мокроты, по показаниям - УЗИ грудной клетки, РКТ, в некоторых случаях - бронхоскопию.

Группы риска

Есть группы риска, в которых пневмония и грипп протекают наиболее тяжело. Это пожилые люди в возрасте старше 65 лет; дети в возрасте до 5 лет (особенно до 2 лет); беременные женщины; пациенты с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, патология сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения, болезни почек с нарушением их функции, цирроз печени, онкологические заболевания; люди, имеющие очень низкий вес или, наоборот, морбидное ожирение (когда индекс массы тела составляет более 40); пациенты с иммунодефицитами, а также принимающие препараты, снижающие иммунитет. Повышенное внимание врачи уделяют пациентам с лёгочной патологией: астмой, хронической обструктивной болезнью легких, муковисцидозом, идиопатическим фиброзом лёгких. Лечение пневмонии может тяжело протекать у людей, которые часто лечатся антибиотиками, потому что в этих случаях развивается резистентность (нечувствительность) к лекарственным препаратам.

Как защититься

Чтобы снизить риск заболевания респираторными инфекциями (пневмония - это также острая респираторная инфекция, только нижних дыхательных путей), нужно соблюдать гигиену рук: их необходимо мыть как можно чаще, так как через рукопожатия, дверные ручки, поручни в транспорте на кожу рук попадают миллионы микробов. И, если вы прикасаетесь к лицу, носу, глазам, губам, микробы легко проникают в ваш организм и при ослаблении иммунитета вызывают заболевание.

Второе - это вакцинация. Доказано: люди, которые привились от гриппа, имеют больше шансов избежать тяжелого течения болезни и развития осложнений. В первую очередь вакцинация показана пациентам из групп риска. Также сегодня доступна прививка против пневмококковой инфекции. Пневмококк - основной возбудитель пневмонии, часто ее тяжёлого течения, также он вызывает острые средние отиты, гнойные синуситы, сепсис и менингиты у детей. В России, например, вакцинацию против пневмококковой инфекции ввели в национальный календарь прививок: малышей прививают с рождения. Не так давно там стали также бесплатно прививать пациентов в возрасте 65+ и призывников, что хорошо повлияло на снижение заболеваемости. В зарубежных исследованиях отмечается значимое снижение случаев пневмококковых инфекций у детей в результате вакцинации. По данным ВОЗ, пневмония - это основная причина смерти детей до 5 лет.

В Беларуси бесплатно прививаются дети с иммунодефицитами, часто болеющие. Остальные пациенты могут привиться от пневмококка в медицинских центрах на платной основе.

Также важно полноценно питаться (не менее 5 доз свежих овощей и фруктов в день круглогодично); быть физически активным; отказаться от курения; чаще бывать на свежем воздухе; до минимума снизить употребление алкоголя или вовсе от него отказаться; следить за состоянием полости рта и чистить зубы утром и вечером.

- Почему, несмотря на эффективные препараты, люди до сих пор умирают от пневмонии?

- К сожалению, такое случается из-за запоздалого обращения к врачу и поздно начатого лечения или его игнорирования. А также на фоне тяжело протекающей сопутствующей патологии. Даже сейчас, в XXI веке, при наличии нескольких факторов риска - тяжёлого фонового заболевания, плохого питания, злоупотребления алкоголем и др. - летальность, по некоторым данным, может достигать 50%. Бывает и так, что вроде бы выполняются все указания врача, а эффекта нет. Это связано с резистентностью возбудителя. Чтобы такого не происходило, не занимайтесь самолечением антибиотиками. Их должен назначать врач.