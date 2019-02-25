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Сетевой фейк об отравлении Тархуном опровергается управлением здравоохранения

26.02.2019 18:54 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Главное управление по здравоохранению облисполкома информирует о недостоверности, распространяемой в сети интернет информации об отравлении детей напитками «Тархун», их нахождении в инфекционных отделениях Брестской областной больницы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63850.php

Сетевой фейк об отравлении Тархуном опровергается управлением здравоохранения

фото - иллюстрация

Данная информация не соответствует действительности и не имеет отношения к Брестской области и учреждениям здравоохранения, находящимся на ее территории.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63850.php

Сетевой фейк об отравлении Тархуном опровергается управлением здравоохраненияСетевой фейк об отравлении Тархуном опровергается управлением здравоохранения

В области на постоянной основе принимаются меры предупредительного, профилактического характера, по соблюдению требований к качеству и безопасности пищевой продукции, в том числе детского питания. Организована действенная система надзорной деятельности, что позволяет обеспечить качество и безопасность производимой и реализуемой продукции, предотвратить возникновение заболеваний, связанных с пищевыми продуктами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63850.php

Сетевой фейк об отравлении Тархуном опровергается управлением здравоохранения

Просьба ко всем, кто распространил данную информацию у себя в социальных сетях - удалить её немедленно.

 
 
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