Сетевой фейк об отравлении Тархуном опровергается управлением здравоохранения

Главное управление по здравоохранению облисполкома информирует о недостоверности, распространяемой в сети интернет информации об отравлении детей напитками «Тархун», их нахождении в инфекционных отделениях Брестской областной больницы.



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Данная информация не соответствует действительности и не имеет отношения к Брестской области и учреждениям здравоохранения, находящимся на ее территории.



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В области на постоянной основе принимаются меры предупредительного, профилактического характера, по соблюдению требований к качеству и безопасности пищевой продукции, в том числе детского питания. Организована действенная система надзорной деятельности, что позволяет обеспечить качество и безопасность производимой и реализуемой продукции, предотвратить возникновение заболеваний, связанных с пищевыми продуктами.



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Просьба ко всем, кто распространил данную информацию у себя в социальных сетях - удалить её немедленно.