Двое детей из Каменецкого района заразились корью

В Каменецком районе в феврале зарегистрированы два случая заболевания детей корью, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Каменецкой центральной районной больницы Иван Карасинский.



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Инфекция зафиксирована в сельском населенном пункте, где живут представители одного из этнических меньшинств. Семья на какое-то время выезжала в Украину. По возвращении в Беларусь недомогание почувствовала девочка 2015 года рождения. Ее госпитализировали в инфекционное отделение райбольницы, лабораторное исследование подтвердило заболевание корью. Около двух недель спустя на лечение в больницу с таким же диагнозом поступил ее брат 2013 года рождения.

Младший ребенок уже выписан домой, старший пока остается в больнице, он идет на поправку. Иван Карасинский отметил, что все контактировавшие с детьми находятся под наблюдением медиков, проводится иммунизация.

Единственный способ защититься от инфекции - вакцинация. Сделать прививку от кори можно бесплатно в городских поликлиниках, а также в амбулаториях по месту жительства.