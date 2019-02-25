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Двое детей из Каменецкого района заразились корью
26.02.2019 20:56 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
В Каменецком районе в феврале зарегистрированы два случая заболевания детей корью, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Каменецкой центральной районной больницы Иван Карасинский.
Инфекция зафиксирована в сельском населенном пункте, где живут представители одного из этнических меньшинств. Семья на какое-то время выезжала в Украину. По возвращении в Беларусь недомогание почувствовала девочка 2015 года рождения. Ее госпитализировали в инфекционное отделение райбольницы, лабораторное исследование подтвердило заболевание корью. Около двух недель спустя на лечение в больницу с таким же диагнозом поступил ее брат 2013 года рождения.
Младший ребенок уже выписан домой, старший пока остается в больнице, он идет на поправку. Иван Карасинский отметил, что все контактировавшие с детьми находятся под наблюдением медиков, проводится иммунизация.
Единственный способ защититься от инфекции - вакцинация. Сделать прививку от кори можно бесплатно в городских поликлиниках, а также в амбулаториях по месту жительства.
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В Каменецком районе в феврале зарегистрированы два случая заболевания детей корью, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Каменецкой центральной районной...
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