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Два томографа получила больница скорой помощи в Бресте

26.02.2019 20:56 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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В сентябре завершили строительство пристройки к приёмному отделению городской больницы скорой медицинской помощи. Сейчас идёт дооснащение сданных в эксплуатацию площадей медицинским оборудованием.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63853.php

Два томографа получила больница скорой помощи в Бресте

Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Это один из 38 объектов, которые планируют ввести в эксплуатацию к тысячелетию. «Сейчас в приёмном отделении двадцать помещений общей площадью 407 квадратных метров, — рассказывает главврач Вадим Головко. — Это позволяет медикам работать в более комфортных условиях и улучшить качество услуг. За год через это отделение проходит примерно 20 тысяч пациентов, которых раньше принимали в шести комнатах на площади всего 84 квадратных метра». 

Стоимость объекта вместе с хозяйственным блоком, который сейчас достраивают, составит 7 миллионов 689 тысяч рублей. Финансирование осуществляется из городского бюджета. Из этих денег на приобретение медицинского оборудования выделили миллион триста двадцать тысяч рублей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63853.php

Два томографа получила больница скорой помощи в Бресте


На диагностическом этаже приёмного отделения уже смонтировали компьютерный томограф «Сименс» стоимостью больше миллиона евро. Сейчас его тестируют и готовят к использованию. Так как этот тип томографов — источник ионизирующего излучения, требуется строгое соблюдение правил радиационной безопасности.

В этот вторник на второй этаж здания через технологический проём в стене загрузили головную часть магнитно-резонансного томографа «Филипс». На такие меры пришлось пойти из-за больших размеров части медицинского аппарата и солидного веса в шесть тонн. Цена импортного оборудования — два миллиона 800 тысяч евро.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63853.php

Два томографа получила больница скорой помощи в Бресте


Наличие современных томографов двух типов, выделенных больнице Минздравом, позволит обеспечить очень высокий уровень диагностики. Ввод в эксплуатацию этого оборудования намечен на апрель. На обследование в первую очередь направят пациентов приёмного отделения, состояние которых требует экстренных мер.

Главврач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус отметил: «Очередь у нас на такие исследования, как МРТ и КТ. Я абсолютно убежден, что с введением этих аппаратов доступность медицинского обследования для жителей города существенно улучшится».

 
 
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