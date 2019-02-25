Два томографа получила больница скорой помощи в Бресте

В сентябре завершили строительство пристройки к приёмному отделению городской больницы скорой медицинской помощи. Сейчас идёт дооснащение сданных в эксплуатацию площадей медицинским оборудованием.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63853.php

Читать полностью в источнике с фото:





Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Это один из 38 объектов, которые планируют ввести в эксплуатацию к тысячелетию. «Сейчас в приёмном отделении двадцать помещений общей площадью 407 квадратных метров, — рассказывает главврач Вадим Головко. — Это позволяет медикам работать в более комфортных условиях и улучшить качество услуг. За год через это отделение проходит примерно 20 тысяч пациентов, которых раньше принимали в шести комнатах на площади всего 84 квадратных метра».



Стоимость объекта вместе с хозяйственным блоком, который сейчас достраивают, составит 7 миллионов 689 тысяч рублей. Финансирование осуществляется из городского бюджета. Из этих денег на приобретение медицинского оборудования выделили миллион триста двадцать тысяч рублей.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63853.php

Читать полностью в источнике с фото:







На диагностическом этаже приёмного отделения уже смонтировали компьютерный томограф «Сименс» стоимостью больше миллиона евро. Сейчас его тестируют и готовят к использованию. Так как этот тип томографов — источник ионизирующего излучения, требуется строгое соблюдение правил радиационной безопасности.



В этот вторник на второй этаж здания через технологический проём в стене загрузили головную часть магнитно-резонансного томографа «Филипс». На такие меры пришлось пойти из-за больших размеров части медицинского аппарата и солидного веса в шесть тонн. Цена импортного оборудования — два миллиона 800 тысяч евро.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63853.php

Читать полностью в источнике с фото:







Наличие современных томографов двух типов, выделенных больнице Минздравом, позволит обеспечить очень высокий уровень диагностики. Ввод в эксплуатацию этого оборудования намечен на апрель. На обследование в первую очередь направят пациентов приёмного отделения, состояние которых требует экстренных мер.



Главврач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус отметил: «Очередь у нас на такие исследования, как МРТ и КТ. Я абсолютно убежден, что с введением этих аппаратов доступность медицинского обследования для жителей города существенно улучшится».