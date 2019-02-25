Два томографа получила больница скорой помощи в Бресте

Это один из 38 объектов, которые планируют ввести в эксплуатацию к тысячелетию. «Сейчас в приёмном отделении двадцать помещений общей площадью 407 квадратных метров, — рассказывает главврач Вадим Головко. — Это позволяет медикам работать в более комфортных условиях и улучшить качество услуг. За год через это отделение проходит примерно 20 тысяч пациентов, которых раньше принимали в шести комнатах на площади всего 84 квадратных метра».
Стоимость объекта вместе с хозяйственным блоком, который сейчас достраивают, составит 7 миллионов 689 тысяч рублей. Финансирование осуществляется из городского бюджета. Из этих денег на приобретение медицинского оборудования выделили миллион триста двадцать тысяч рублей.
На диагностическом этаже приёмного отделения уже смонтировали компьютерный томограф «Сименс» стоимостью больше миллиона евро. Сейчас его тестируют и готовят к использованию. Так как этот тип томографов — источник ионизирующего излучения, требуется строгое соблюдение правил радиационной безопасности.
В этот вторник на второй этаж здания через технологический проём в стене загрузили головную часть магнитно-резонансного томографа «Филипс». На такие меры пришлось пойти из-за больших размеров части медицинского аппарата и солидного веса в шесть тонн. Цена импортного оборудования — два миллиона 800 тысяч евро.
Наличие современных томографов двух типов, выделенных больнице Минздравом, позволит обеспечить очень высокий уровень диагностики. Ввод в эксплуатацию этого оборудования намечен на апрель. На обследование в первую очередь направят пациентов приёмного отделения, состояние которых требует экстренных мер.
Главврач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус отметил: «Очередь у нас на такие исследования, как МРТ и КТ. Я абсолютно убежден, что с введением этих аппаратов доступность медицинского обследования для жителей города существенно улучшится».