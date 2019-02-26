Врачи скорой помощи в Гродно будут использовать планшеты со специальной программой, которая ускорит их работу в экстренных случаях

Программное обеспечение с рабочим названием Salutis разработали специалисты Гродненского областного клинического кардиологического центра в рамках проекта «Heart team». Программа поможет ускорить оказание медицинской помощи пациентам кардиологического профиля и значительно сократит количество летальных исходов при инсульте, инфаркте и других экстренных состояниях.













Поддержали инновационную разработку главное управление здравоохранения облисполкома и представители частного бизнеса – компании «Conte» и «Velcom», торговая сеть «Электросила». На спонсорские средства закуплено 20 электронных планшетов, оснащенных модулями беспроводной и 3G связи, а также разработанной авторской программой. Гаджеты будут использовать врачи областного клинического кардиологического центра и областной станции скорой медицинской помощи.





– Электронные планшеты со специальной программой помогут врачам скорой помощи моментально связываться с коллегами в стационаре, – рассказал главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко. – Интерфейс программы даст возможность оперативно вносить все данные о пациенте, результаты предварительного осмотра, инструментальных методов исследования, предполагаемый диагноз и другую важную информацию о его состоянии и в режиме онлайн отправлять ее врачам, находящимся в стационаре. Они, в свою очередь, смогут заранее подготовить все необходимое для экстренной госпитализации. Таким образом, программное обеспечение сократит время между прибытием скорой помощи к человеку и проведением нужных реанимационных и хирургических мероприятий.









К слову, на сегодняшний день центр выполняет весь спектр хирургических вмешательств. Уже три года подряд медицинское учреждение признается лучшим в стране среди областных подразделений по оказанию хирургической помощи. Тем не менее предела совершенству нет – особенно, когда речь о сохранении жизни и здоровья. В дальнейшем программу планируют внедрить не только в кардиологию, но и другие виды оказания медицинской помощи, в частности, травматологию.



– Любой врач знает, насколько ценна каждая минута для спасения жизни человека, – отметила заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Наталья Антонович. – Технологии, разработанные в рамках проекта «Heart team», объединят две очень важные службы – скорой медицинской помощи и кардиологического центра – и помогут сохранить здоровье жителей нашего региона. Этот пилотный проект. Надеемся, инициатива будет услышана и поддержана.









Надо сказать, проект «Heart team» – это еще и реальный пример социально ответственного бизнеса.



– «Heart team» – нечто большее, чем просто медицинское событие, – подчеркнул директор СООО «Конте Спа» Андрей Машков. – Это шаг на новый уровень сохранения здоровья каждого из нас. Частно-государственное партнерство отлично себя зарекомендовало в прошлом, и сегодня мы видим очередное этому подтверждение. Сейчас сервисами обмена информацией между врачами пользуются во многих западных странах. Гродно станет на передовой этого движения в Беларуси. И для каждого частного предприятия – честь принимать участие в таких общественно значимых проектах, которые призваны помогать людям.









Техническую поддержку инновационной разработке оказала компания Velcom, выделив 20 sim-карт с безлимитным интернетом для планшетов. К слову, это уже не первый пример социальной активности компании в регионе. Гродненцы социальные бизнес-инициативы, как показывает практика, воспринимают с энтузиазмом. Взять хотя бы благотворительную акцию «Бегущие города». Тогда Гродненская область по итогам финальных забегов заняла первое место в общереспубликанском зачете, а Гродненский областной центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля получил 40 000 рублей.













