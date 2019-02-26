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Злоупотребляющие алкоголем получат квалифицированную помощь в Пинском межрайонном наркологическом диспансере

27.02.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Злоупотребляющие алкоголем получат квалифицированную помощь в Пинском межрайонном наркологическом диспансереВниманию граждан, чьи родственники или знакомые злоупотребляют алкоголем!

Человек в запое не отдает отчета своему состоянию, не критичен к своему поведению, безответственно относится к собственному здоровью и жизни, может создать ситуации, опасные для жизни окружающих.

Помогите ему обратиться за квалифицированной медицинской помощью в наркологический диспансер по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, 8.

Телефон для справок: 33-64-20.

Чем раньше вы обратитесь за медицинской помощью, тем больше шансов на успех!

Пинский межрайонный наркологический диспансер.

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