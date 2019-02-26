Мутанты XXI века. Приведёт ли научный прогресс к появлению людей-монстров?

Власти Китая официально подтвердили рождение генетически модифицированных детей. Близнецы Лулу и Нана будут иметь пожизненный иммунитет к ВИЧ благодаря вмешатель­ству в их геном и редактированию ДНК. Учёный Хэ Цзянькуй, приобретший теперь скандальную известность, внёс изменения в соответствующий ген.

Мир на это известие отреагировал сдержанно. Дело в том, что подобные эксперименты – генная терапия эмбриона и плода человека – запрещены международным законодательством. Китайский учёный провёл их втайне от властей и без должного надзора. А кое в чём пошёл на заведомый обман – подделал разрешение этической комиссии, нарушив принятые правила медицинских исследований. Затеявший эту авантюру Хэ Цзянькуй прекрасно понимал, что никакого разрешения на подобные эксперименты ему не дадут. Теперь исследователю грозит наказание, но свою порцию «личной славы и выгоды» (как передаёт агентство ­«Синьхуа») он получил.



Хэ Цзянькуй. Фото: Commons.wikimedia.org/ The He Lab

Значит ли всё это, что не за горами время, когда генетические эксперименты выйдут из-под контроля? И, к примеру, какой-нибудь новый Бен Ладен начнёт «штамповать» в лабораториях детей без гена страха и сострадания, готовых в будущем отправиться убивать и взрывать «неверных»?

Прорыв или авантюра?

Разъясним вкратце, что сделал Хэ Цзянькуй. У человека есть ген CCR5. Он кодирует (проще говоря, производит) белок, который делает возможным проникновение в клетку ВИЧ. Но если произвести в этом гене некие изменения (на языке биологов – мутацию), смертельный вирус не попадёт в клетку, а значит, и в организм.

2,5 тыс. лет назад такая мутация произошла естественным путём и распространилась среди населения Северной Европы. Наивысшей концентрации, между прочим, она достигает у наших поморов – 33%. То есть у каждого третьего помора снижен риск заразиться ВИЧ-инфекцией.

Хэ Цзянькуй искусственно ввёл мутацию в ген CCR5, тем самым отредактировав геномы эмбрионов. Будущие родители дали на это добровольное согласие. И хотя результат вроде бы достигнут, мировая научная общественность поморщилась. И дело тут не только в том, что китаец пошёл против закона и этических норм. У учёных претензии к самой технологии.

«Метод, который использовал Хэ Цзянькуй – редактирование генома, – не прошёл необходимой проверки, а она в таких случаях должна быть очень строгой, – говорит ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Вавилова РАН Светлана Боринская. – Известно, что этот метод может изменять не только те участки генома, которые наметил учёный, но и другие, случайные. Подобные риски неприемлемы для применения на человеке. То, что сделал Хэ Цзянькуй, – безответственная и бессмысленная авантюра, недопустимая для учёного».

«Сама технология пока не годится для испытания на людях, – согласен с коллегой старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Сергей Медведев. – В чём тут опасность? Вы собираетесь внести мутации в одно место генома, а они случайно возникают, например, в онкогенах. И это может привести к развитию злокачественных опухолей. Метод, использованный китайским исследователем, сейчас пытаются усовершенствовать по всему миру, сделать его максимально точным. Тесты проводятся на животных и клеточных культурах, есть определённые успехи. Но, применив его на человеке, Хэ Цзянькуй подверг детей риску. Это всё равно что дать пациенту препарат с тяжёлыми побочными эффектами, о которых врачу хорошо известно».

Кроме того, эксперты подчёркивают: те изменения генома, которые произвёл китаец, не являлись жизненно необходимыми. Для вмешательства в ДНК не было никаких серьёзных медицинских показаний. Жизни детей ничто не угрожало, а для защиты от ВИЧ-инфекции существуют другие, куда более простые и безопасные средства.

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Тем не менее дело сделано. Научный прогресс – штука тонкая. Если в воздухе (в головах учёных) витает какая-то идея, к которой есть претензии этического характера, можно не сомневаться: обязательно найдётся кто-то, кто её попробует реализовать. Раньше на этой поляне топтались британские и итальянские исследователи, но теперь центр научного авантюризма сместился в Поднебесную. Что вполне предсказуемо: современный Китай делает огромную ставку на научные исследования, а вот с правами человека в этой стране всё обстоит ровно так же, как и 200–300 лет назад.

К примеру, в 2014 г. китайцы объявили о том, что собираются выводить умных младенцев. Их учёные решили выяснить, какими генами определяется интеллект человека, чтобы при проведении процедуры ЭКО предлагать будущим родителям выбор между более «умными» и более «глупыми» эмбрионами. А ведь это, по сути, не что иное, как пресловутая евгеника – наука об улучшении наследственных качеств человека методами селекции. После экспериментов, которые проводились в нацистской Германии для «улучшения чистоты расы», она была объявлена вне этики и морали, а где-то даже запрещена.

Так чего нам ждать дальше от технологий геномного редактирования? Несут ли они угрозу человечеству? «Ситуация с китайским учёным Хэ Цзянькуем показывает, что исследования в этой области действительно могут выйти из-под контроля, – уверен Сергей Медведев. – Однако не стоит преувеличивать опасность и твердить о том, что в лабораториях начнут «штамповать» террористов. Никаких единичных генов «страха и сострадания» (или «доброты и гениальности») не существует. Потому и «отключить» их, чтобы вывести породу безжалостных убийц, нельзя. Это очень сложные признаки, в их формировании участвует огромное количество генов, к тому же оказывает влияние внешняя среда».

По мнению учёного, геномное редактирование чревато другими проблемами. Когда исследователи смогут задавать детям определённые признаки и по­ставят такие операции на поток, в обществе возникнет очередное разделение на касты. На этот раз – по искусственно созданным признакам. К примеру, рядом с вами будут жить люди, устойчивые к определённым инфекциям и наследственным заболеваниям. С одной стороны, за них можно порадоваться. С другой – не приведёт ли это к неприязни, а то и социальной вражде? Ведь позволить себе подобные генетические операции на первых порах смогут лишь очень богатые люди.

«Другая опасность в том, что появится возможность рождения «дизайнерских» детей. То есть детей с определёнными, искусственно созданными внешними признаками – цветом глаз, кожи, волос и т. д. Не по медицинским показаниям, а просто потому, что «так захотелось», – предостерегает Сергей Медведев. – И это «так захотелось» имеет фундаментальное отличие от татуировок и пирсинга. Ведь эти признаки будут наследоваться в ряду поколений. Получается, что какой-то сиюминутный каприз супружеской пары укоренится во всей ветви потом­ства. Но это же неправильно! Однако, как это часто бывает, вопрос наверняка сведётся к день­гам, и найдутся исследователи, которые захотят на этом заработать».

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Пока же генетики нацелены на борьбу с наследственными заболеваниями. Их, между прочим, насчитывается 5–6 тысяч. И лучшего способа предотвратить тяжёлый недуг, чем отредактировать геном будущего ребёнка, по всей видимости, не существует. И это тот самый случай, когда наука способна принести реальную пользу.