ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьянству – НЕТ!

28.02.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Пьянству – НЕТ!

За 12 месяца 2018 года сотрудниками Шарковщинского РОВД выявлено 39 административных правонарушений в сфере несоблюдения антиалкогольного законодательства. Из незаконного оборота изъято более 525 литров спиртосодержащей продукции.
Даже штрафные санкции, предусмотренные статьи 12.27 (незаконные ввоз, перевозка, хранение алкогольных напитков и табачных изделий, производство, переработка и хранение этилового спирта и табачного сырья и продажа алкогольных напитков собственного производства) и статьи 12.43 (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления) Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, которые, к слову, достаточновысокие, не заставляют лиц, занимающихся незаконным оборотом алкогольных напитков, непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), прикрыть свою предпринимательскую деятельность.
Качество продукции, реализуемой на дому, часто вызывает сомнение. В погоне за «дешевизной» люди не задумываются, что употребляют, а производители «суррогата» заинтересованы лишь в получении прибыли.
Вот и получается, что зачастую причиной смерти граждан с низкой покупательной способностью является отравление суррогатами алкоголя. При употреблении подобных напитков (к ним относятся этиленгликоль, ацетон, изопропанол, дихлорэтан, самым распространенным и часто встречающимся является метанол) у человека развивается острое отравление с обмороком и утратой зрения, а 50 мл. метанола вызывает молниеносную смерть.
Поэтому сегодня одной из главных задач правоохранителей является – борьба с пьянством и алкоголизмом, зависимостями, которые являются основной причиной совершения бытовых преступлений, а также реализация мер по недопущению незаконного оборота алкогольных напитков, приводящих к непоправимым последствиям.
На территории нашего района есть граждане которым небезразличны судьбы людей, приобретающих на «точках» суррогаты алкоголя. Благодаря им в Шарковщинсий РОВД поступило 23 анонимных сообщений о фактах реализации суррогатного алкоголя на «точках», из данных сообщений 80% информации подтверждается.
Если вам стало известно о лицах, которые занимаются незаконным распространением алкогольных напитков, а также о местах сборищ лиц асоциального поведения, сообщите об этом на круглосуточную телефонную линию «Пьянству – нет!» УВД Витебского облисполкома по телефону 8-0212-60-84-72 или обратиться в дежурную часть Шарковщинского РОВД по телефонам: 4-12-02, 4-12-79, 4-26-60, велком (8-029) 327-33-02, мтс (8-029) 297-88-68.

Телефоны работают круглосуточно. Анонимность гарантируется

П. ПАЧКОВСКИЙ, начальник ООПП Шарковщинского РОВД.

Comments are closed.

« Европейские игры ― 2019: спортивный десант в Минске и нюансы логистики
Месячник обеспечения здоровых и безопасных условий труда в лесозаготовительных и деревообрабатывающих организациях »
Новости дня
Новости здоровья
 
1 марта - Международный день борьбы с наркотиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика