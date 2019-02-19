Пьянству – НЕТ!

За 12 месяца 2018 года сотрудниками Шарковщинского РОВД выявлено 39 административных правонарушений в сфере несоблюдения антиалкогольного законодательства. Из незаконного оборота изъято более 525 литров спиртосодержащей продукции.

Даже штрафные санкции, предусмотренные статьи 12.27 (незаконные ввоз, перевозка, хранение алкогольных напитков и табачных изделий, производство, переработка и хранение этилового спирта и табачного сырья и продажа алкогольных напитков собственного производства) и статьи 12.43 (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления) Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, которые, к слову, достаточновысокие, не заставляют лиц, занимающихся незаконным оборотом алкогольных напитков, непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), прикрыть свою предпринимательскую деятельность.

Качество продукции, реализуемой на дому, часто вызывает сомнение. В погоне за «дешевизной» люди не задумываются, что употребляют, а производители «суррогата» заинтересованы лишь в получении прибыли.

Вот и получается, что зачастую причиной смерти граждан с низкой покупательной способностью является отравление суррогатами алкоголя. При употреблении подобных напитков (к ним относятся этиленгликоль, ацетон, изопропанол, дихлорэтан, самым распространенным и часто встречающимся является метанол) у человека развивается острое отравление с обмороком и утратой зрения, а 50 мл. метанола вызывает молниеносную смерть.

Поэтому сегодня одной из главных задач правоохранителей является – борьба с пьянством и алкоголизмом, зависимостями, которые являются основной причиной совершения бытовых преступлений, а также реализация мер по недопущению незаконного оборота алкогольных напитков, приводящих к непоправимым последствиям.

На территории нашего района есть граждане которым небезразличны судьбы людей, приобретающих на «точках» суррогаты алкоголя. Благодаря им в Шарковщинсий РОВД поступило 23 анонимных сообщений о фактах реализации суррогатного алкоголя на «точках», из данных сообщений 80% информации подтверждается.

Если вам стало известно о лицах, которые занимаются незаконным распространением алкогольных напитков, а также о местах сборищ лиц асоциального поведения, сообщите об этом на круглосуточную телефонную линию «Пьянству – нет!» УВД Витебского облисполкома по телефону 8-0212-60-84-72 или обратиться в дежурную часть Шарковщинского РОВД по телефонам: 4-12-02, 4-12-79, 4-26-60, велком (8-029) 327-33-02, мтс (8-029) 297-88-68.

Телефоны работают круглосуточно. Анонимность гарантируется

П. ПАЧКОВСКИЙ, начальник ООПП Шарковщинского РОВД.