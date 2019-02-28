Промышленная безопасность опасных производственных объектов Витебской области в 2018 году

В базе данных государственного реестра опасных производственных объектов по Витебской области в настоящее время содержится информация о 316 опасных производственных объектах, эксплуатируемых 92 субъектами хозяйствования. Эти предприятия относятся к топливно-энергетическому, химическому и другим промышленным комплексам.

От состояния промышленной безопасности (противоаварийной устойчивости) на данных предприятиях зависит надежное обеспечение потребителей всеми видами топлива, энергии и сырья в объемах, необходимых для нормального функционирования экономики и жизнедеятельности населения, выполнение обязательств по экспортным поставкам, платежам в бюджеты всех уровней.

Пожары, взрывы, выбросы взрывопожароопасных и токсичных продуктов, другие инциденты и аварийные ситуации на производстве ведут к снижению мощностей и потерям продукции, являются причиной гибели и травматизма промышленного персонала и населения, оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

На поднадзорных Госпромнадзору предприятиях и объектах области в 2018 году зафиксировано снижение показателей аварийности, инцидентов.

Вместе с тем динамика снижения уровня аварийности, инцидентов в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не отражает фактического состояния промышленной безопасности.

Ежегодно на данных предприятиях происходят инциденты (отказы или повреждения технических устройств на опасных производственных объектах и отклонения от режимов технологических процессов), которые ведут к простоям производства и потерям выпуска продукции и являются, по существу, предвестниками возможных аварий.

В 2018 году Витебским областным управлением Госпромнадзора было выявлено и предписано к устранению 4 908 нарушений требований промышленной безопасности.

В связи с угрозой возникновения аварийных ситуаций и гибели людей было выдано 18 предложений о приостановке работ на опасных производственных объектах.

Общие проблемы и факторы риска, оказывающие влияние на состояние промышленной безопасности опасных производственных объектов, по оценке Госпромнадзора заключаются в следующем.

Одним из основных факторов риска является высокая степень износа оборудования и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, вследствие длительной эксплуатации.

Основная цель — определить остаточный ресурс эксплуатации основного технологического оборудования и реализовать мероприятия по замене оборудования, отработавшего расчетный срок службы. Для ее решения необходимо проведение комплекса мероприятий по развитию технической диагностики оборудования, отработавшего расчетный ресурс эксплуатации, что позволит обеспечить его работоспособность в период до замены на новое оборудование. Реализация этого направления позволит оптимизировать расходы на реконструкцию и обновление основных производственных фондов и снизить внеплановые расходы, связанные с ликвидацией последствий промышленных аварий. Учитывая важность проблемы проведения технического диагностирования и определения остаточного ресурса эксплуатации оборудования ее решению необходимо придать программный характер.

Важнейшей стратегической задачей является функционирование эффективных систем управления промышленной безопасностью (СУПБ), интегрированных в общие системы управления организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. Внедрение современных систем управления промышленной безопасности позволяет создать благоприятные условия, как для снижения риска аварий на опасных производственных объектах до уровня приемлемого на современном этапе развития общества, так и для стабильного и устойчивого развития предприятий.

Данные проблемы и факторы риска необходимо учитывать при формировании технической политики на каждом предприятии, эксплуатирующем опасные производственные объекты.

В этой связи Госпромнадзор обращает внимание руководителей на необходимость:

— проведения комплекса мероприятий по техническому диагностированию оборудования, отработавшего расчетный ресурс эксплуатации, с целью установления его работоспособности в период до замены на оборудование, отвечающее современным достижениям науки и техники;

— повышения уровня технологической и производственной дисциплины при эксплуатации опасных производственных объектов, а также создания условий и экономических стимулов для развития и совершенствования систем управления промышленными рисками;

— обеспечения завершения мероприятий, связанных с разработкой деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также контроля за ходом декларирования;

— повышения уровня профессиональной подготовки рабочих основных профессий организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты;

— обеспечения необходимого уровня готовности аварийно-спасательных формирований и служб;

— постоянного рассмотрения на предприятиях вопросов обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

М. ЕГОРОВ,

ведущий государственный инспектор Новополоцкого отдела Витебского областного управления Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь.