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Промышленная безопасность опасных производственных объектов Витебской области в 2018 году
28.02.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы
В базе данных государственного реестра опасных производственных объектов по Витебской области в настоящее время содержится информация о 316 опасных производственных объектах, эксплуатируемых 92 субъектами хозяйствования. Эти предприятия относятся к топливно-энергетическому, химическому и другим промышленным комплексам.
От состояния промышленной безопасности (противоаварийной устойчивости) на данных предприятиях зависит надежное обеспечение потребителей всеми видами топлива, энергии и сырья в объемах, необходимых для нормального функционирования экономики и жизнедеятельности населения, выполнение обязательств по экспортным поставкам, платежам в бюджеты всех уровней.
Пожары, взрывы, выбросы взрывопожароопасных и токсичных продуктов, другие инциденты и аварийные ситуации на производстве ведут к снижению мощностей и потерям продукции, являются причиной гибели и травматизма промышленного персонала и населения, оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
На поднадзорных Госпромнадзору предприятиях и объектах области в 2018 году зафиксировано снижение показателей аварийности, инцидентов.
Вместе с тем динамика снижения уровня аварийности, инцидентов в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не отражает фактического состояния промышленной безопасности.
Ежегодно на данных предприятиях происходят инциденты (отказы или повреждения технических устройств на опасных производственных объектах и отклонения от режимов технологических процессов), которые ведут к простоям производства и потерям выпуска продукции и являются, по существу, предвестниками возможных аварий.
В 2018 году Витебским областным управлением Госпромнадзора было выявлено и предписано к устранению 4 908 нарушений требований промышленной безопасности.
В связи с угрозой возникновения аварийных ситуаций и гибели людей было выдано 18 предложений о приостановке работ на опасных производственных объектах.
Общие проблемы и факторы риска, оказывающие влияние на состояние промышленной безопасности опасных производственных объектов, по оценке Госпромнадзора заключаются в следующем.
Основная цель — определить остаточный ресурс эксплуатации основного технологического оборудования и реализовать мероприятия по замене оборудования, отработавшего расчетный срок службы. Для ее решения необходимо проведение комплекса мероприятий по развитию технической диагностики оборудования, отработавшего расчетный ресурс эксплуатации, что позволит обеспечить его работоспособность в период до замены на новое оборудование. Реализация этого направления позволит оптимизировать расходы на реконструкцию и обновление основных производственных фондов и снизить внеплановые расходы, связанные с ликвидацией последствий промышленных аварий. Учитывая важность проблемы проведения технического диагностирования и определения остаточного ресурса эксплуатации оборудования ее решению необходимо придать программный характер.
Данные проблемы и факторы риска необходимо учитывать при формировании технической политики на каждом предприятии, эксплуатирующем опасные производственные объекты.
В этой связи Госпромнадзор обращает внимание руководителей на необходимость:
— проведения комплекса мероприятий по техническому диагностированию оборудования, отработавшего расчетный ресурс эксплуатации, с целью установления его работоспособности в период до замены на оборудование, отвечающее современным достижениям науки и техники;
— повышения уровня технологической и производственной дисциплины при эксплуатации опасных производственных объектов, а также создания условий и экономических стимулов для развития и совершенствования систем управления промышленными рисками;
— обеспечения завершения мероприятий, связанных с разработкой деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также контроля за ходом декларирования;
— повышения уровня профессиональной подготовки рабочих основных профессий организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты;
— обеспечения необходимого уровня готовности аварийно-спасательных формирований и служб;
— постоянного рассмотрения на предприятиях вопросов обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
М. ЕГОРОВ,
ведущий государственный инспектор Новополоцкого отдела Витебского областного управления Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь.
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