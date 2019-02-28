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Разминка для мозгов. Что может остановить болезнь Альцгеймера

01.03.2019 09:46 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Разминка для мозгов. Что может остановить болезнь Альцгеймера
shutterstock.com

Фраза «старость не радость» абсолютно точно не внушает оптимизма. А если посмотреть на нее через призму болезни Альцгеймера, становится еще страшнее, ведь такой диагноз давно стал синонимом безнадежности. Почему с возрастом умственные способности могут сильно снижаться и при чем тут синдром «дырявой» кишки и нарушения сна, АиФ.ru узнал ответы на эти вопросы из книги доктора медицины и специалиста в области нейродегенеративных заболеваний Дэйла Бредесена «Нестареющий мозг». 

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1. Два ключевых фактора риска развития болезни Альцгеймера — высокий уровень инсулина и глюкозы. Человеческий организм создан таким образом, что не может усваивать больше 15 г сахара в сутки. Только вдумайтесь: 40–100 г мы потребляем за раз, когда пьем газировку (в зависимости от объема упаковки). И это еще не все: за газировкой следуют конфеты, сладкие хлопья, йогурты с подсластителями. Сахар содержится даже в магазинном хлебе.

Когда вы едите продукты с высоким гликемическим индексом — не только сахар, но и крахмал в виде белого хлеба, белого риса, белого картофеля, выпечки и др., ваш организм выбрасывает в кровь инсулин, чтобы сдерживать уровень глюкозы. Высокая концентрация глюкозы токсична для организма и может привести к повреждению клеток. В результате клетки становятся нечувствительными к постоянному притоку инсулина так же, как горожане становятся безразличны к реву машин. Когда что-то присутствует в нашей жизни постоянно, мы привыкаем и перестаем реагировать. Инсулинорезистентность провоцирует не только диабет 2-го типа, жировую инфильтрацию печени, метаболический синдром, но и болезнь Альцгеймера.

2. Сон — одно из самых мощных орудий в борьбе с болезнью Альцгеймера. Но вот беда, в нашем гиперконкурентном обществе стало делом чести вести ночной образ жизни и обходиться парой часов сна. Даже если вы стараетесь спать по семь-восемь часов за ночь, но при этом страдаете апноэ (дыхание периодически останавливается, заставляя вас пробуждаться), плохое качество сна не позволит клеткам восстановиться. Вот почему апноэ является виновником ухудшения когнитивных функций. В группу риска апноэ входят мужчины среднего и пожилого возраста, люди, страдающие храпом, ожирением, хронической усталостью и имеющие короткую толстую шею. Они обязательно должны пройти тест на апноэ, как и все, кто столкнулся с когнитивными проблемами, ведь это заболевание поддается лечению.

3. Пониженный, а не повышенный холестерин является виновником когнитивных нарушений. Когда уровень общего холестерина опускается ниже 150, возрастает риск мозговой атрофии. Холестерин — ключевая составляющая клеточной мембраны, в том числе и мембраны клеток мозга.

Разминка для мозгов. Что может остановить болезнь Альцгеймера
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4. Одним из главных виновников болезни Альцгеймера является воспаление, а одним из наиболее распространенных путей формирования хронического воспаления является «дырявая» кишка. Причиной возникновения этого состояния могут быть: непереносимость глютена, вредные химикаты, содержащиеся в пестицидах, газировка, алкоголь, сахар, промышленная пища, консерванты, воспаление, хронический стресс, дрожжи и лекарственные препараты, такие как аспирин и ацетаминофен.

Из-за «дырявой» кишки в кровь попадают не только аминокислоты, простые сахара (глюкоза и фруктоза) и витамины, но и крупные фрагменты. Иммунная система распознает их как врагов и провоцирует воспаление. Так как воспаление является основной причиной развития болезни Альцгеймера — в особенности типа 1, важно не допускать проникновения больших белковых фрагментов из кишечника в кровь. Есть еще один важный момент: проницаемость кишечника позволяет вредоносным агентам, например, бактериям и грибкам, а также их частицам попадать в кровоток. 

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5. Переизбыток меди и недостаток цинка ассоциируются с деменцией. Профессор Джордж Брюэр из Мичиганского университета, всю свою жизнь занимающийся изучением влияния меди и цинка на когнитивные функции, выяснил, что именно такое соотношение микроэлементов присутствует в организме большинства из нас. Это проблема свойственна развитым странам мира. Причина: медные трубы, витамины с медью, пища с низким содержанием цинка и его плохое всасывание, вызванное выработкой недостаточного количества желудочного сока (с возрастом или при приеме ингибиторов протонной помпы для лечения гастроэзофагеального рефлюкса).

6. Магний — залог правильной работы головного мозга. Доктор Гуосон Лиу из Массачусетского технологического института выяснил: чтобы достичь концентрации магния, необходимой для правильного функционирования клеток мозга, следует включать данный микроэлемент в свой рацион.

7. Ртуть может провоцировать развитие характерной для болезни Альцгеймера патологии: амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков. Многие из нас даже не подозревают о том, что подвергаются ее воздействию, но это происходит, например, когда мы едим зараженную рыбу. Чем больше рыба, тем дольше она живет, тем выше в ней содержание ртути. Поэтому тунец, меч-рыба, атлантический большеголов и акула считаются небезопасными. Лучше отдавать предпочтение лососю, макрели, анчоусам, сардинам и сельди. 

Еще одним распространенным источником ртути является стоматологическая амальгама. Старые пломбы были и есть у многих из нас. Это неорганическая ртуть. 

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8. Низкий уровень витамина D в крови ассоциируется с ухудшением когнитивных функций. Как сигнал Wi-Fi, витамин D «путешествует» по сосудам и тканям, проникая в клетки. Оказавшись внутри, он связывается с рецептором с очевидным названием «рецептор витамина D» (VDR), который позволяет ему проникать в ядро (дом для вашей ДНК) и включать более 900 генов. Одни влияют на костный метаболизм, вторые подавляют образование опухолей, третьи уменьшают воспаление, четвертые — что особенно важно — участвуют в создании и поддержании работы синапсов головного мозга.

9. Нормальная работа щитовидной железы — основа правильной работы головного мозга, поэтому при болезни Альцгеймера нарушение синтеза тиреоидных гормонов — довольно частое явление. Эти гормоны выполняют ту же функцию, что и педаль газа в автомобиле: чем сильнее вы жмете, тем быстрее движутся клетки, подавая метаболические сигналы. Узнать свой уровень метаболизма несложно, для этого нужно просто измерить общую температуру тела. Возьмите обычный градусник, встряхните его и положите на тумбочку рядом с кроватью. Прежде чем встать утром с постели, положите его под мышку на 10 минут. Температура должна быть 36,5–36,7 по Цельсию. Если меньше, значит, у вас снижена функция щитовидной железы.

10. Витамин Е — защитник клеточных мембран и антиоксидант, предотвращающий развитие болезни Альцгеймера. Под витамином Е мы подразумеваем группу природных соединений (например, токоферолы и токотриенолы), которые взаимодействуют с липидными клеточными мембранами и защищают их от повреждений, поглощая свободные радикалы.

 
 
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