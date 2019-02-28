ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ухо заложило. Как отличить отит от серной пробки

01.03.2019 09:41 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Ухо заложило. Как отличить отит от серной пробки
shutterstock.com

Ухо заложило. Как отличить отит от серной пробкиНаш эксперт – врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. 

Холода и насморк

Существует несколько видов отита – наружный, средний и внутренний. Последний встречается достаточно редко, его главный симптом – сильное головокружение. Но в большинстве случаев лор-врачам приходится иметь дело с наружным или средним отитом.

Наружный отит может быть следст­вием травмы, местного переохлаждения или попадания в ухо инфекции. Средний отит возникает как осложнение наружного или же появляется на фоне насморка, когда слизь из носа попадает в слуховую трубу, а затем в среднее ухо.

Ухо заложило. Как отличить отит от серной пробки Детей оставьте дома. Как спасаться от ОРВИ?

А может, сера?

Заложенность в ухе не всегда говорит о наличии отита. Иногда это признак серной пробки в ухе. 

Попробуем разобраться в симптомах.

Заложенность в ухе. При наличии серной пробки заложенность в ухе появляется или усиливается после любых водных процедур (душа, купания). От воды серные массы в ухе набухают, оглушённость нарастает, а затем постепенно уменьшается или исчезает. Боль при этом отсутствует.

Если же речь идёт о воспалении слуховой трубы (тубоотите), заложенность мучает больного постоянно – её интенсивность не меняется в течение дня и не зависит от внешних воздействий.

Боль. Если боль стреляющая, скорее всего, речь идёт о наружном отите. Ноющая тупая боль говорит о среднем отите. Сильная распирающая боль и ощущение, будто ухо вот-вот взорвётся, – симптомы гнойного среднего отита. В этом случае нужно срочно принимать меры. Гной может прорваться наружу или, что намного страшнее, внутрь, что порой приводит к воспалению оболочек мозга – отогенному менингиту, который может закончиться летальным исходом.

Зуд. Если к боли в ухе присоединяется зуд, вероятнее всего, отит вызван не вирусной или бактериальной инфекцией, а грибком. Обязательно сообщите об этом симптоме врачу, чтобы доктор сразу назначил правильное лечение.

Ухо заложило. Как отличить отит от серной пробки
Любить ушами. Cлушая комплимент мужчины, вы много узнаёте о нём самом
Подробнее

Отит – весьма опасное заболевание, поэтому не пытайтесь вылечить болезнь самостоятельно. Даже безобидные ушные капли, использованные без назначения врача, могут вызвать серьёзные последствия. Например, если на фоне отита появилось отверстие в барабанной перепонке, лекарство может проникнуть слишком глубоко в ухо и вызвать повреждение слухового нерва и потерю слуха.

Прогревания, которые нередко пациенты назначают себе сами, тоже могут быть опасны. При гнойных инфекциях тепло противопоказано!

Поэтому при боли в ухе обязательно покажитесь врачу и строго выполняйте его рекомендации.

Ухо заложило. Как отличить отит от серной пробки Ухо, горло, нос. Специалисты - о лечении ЛОР-заболеваний

Почему он вернулся?

Многие уверены, что если отит случился один раз, то болезнь будет повторяться постоянно. Но дело вовсе не в первом эпизоде заболевания, а в анатомических особенностях уха, которые могут быть причиной повторных отитов.

Например, позади слухового прохода расположен сосцевидный отросток ­височной кости, который в норме по­крыт воздухоносными ячейками. Однако бывает, что ячеек слишком мало или нет совсем. Такая особенность может приводить к частым отитам.

Ещё одна причина воспалений в ухе – слишком извитый наружный слуховой проход, в котором в изобилии скапливается сера.

Если вы знаете об этих особенностях строения вашего уха, стоит уделить особенное внимание профилактике отитов.


Ухо заложило. Как отличить отит от серной пробки
Нажмите для увеличения

Кстати 

Существует целый ряд препаратов для лечения отита, но в некоторых случаях консервативного лечения оказывается недостаточно. Поэтому иногда врачам приходится назначать прокол барабанной перепонки. Делается это для того, чтобы гной, скопившийся в среднем ухе, вытек наружу и не стал причиной серьёзных осложнений. Процедура делается строго по показаниям и вопреки распространённому мнению не приводит к потере слуха. Поэтому отказываться от рекомендаций врача ни в коем случае не стоит.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боль в ухе мучительна, однако не все относятся к ней достаточно серьёзно. А между тем без лечения отит может привести к грозным осложнениям. Как вовремя распознать...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Промышленная безопасность опасных производственных объектов Витебской области в 2018 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика