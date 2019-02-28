Ухо заложило. Как отличить отит от серной пробки

Наш эксперт – врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Холода и насморк

Существует несколько видов отита – наружный, средний и внутренний. Последний встречается достаточно редко, его главный симптом – сильное головокружение. Но в большинстве случаев лор-врачам приходится иметь дело с наружным или средним отитом.

Наружный отит может быть следст­вием травмы, местного переохлаждения или попадания в ухо инфекции. Средний отит возникает как осложнение наружного или же появляется на фоне насморка, когда слизь из носа попадает в слуховую трубу, а затем в среднее ухо.

А может, сера?

Заложенность в ухе не всегда говорит о наличии отита. Иногда это признак серной пробки в ухе.

Попробуем разобраться в симптомах.

Заложенность в ухе. При наличии серной пробки заложенность в ухе появляется или усиливается после любых водных процедур (душа, купания). От воды серные массы в ухе набухают, оглушённость нарастает, а затем постепенно уменьшается или исчезает. Боль при этом отсутствует.

Если же речь идёт о воспалении слуховой трубы (тубоотите), заложенность мучает больного постоянно – её интенсивность не меняется в течение дня и не зависит от внешних воздействий.

Боль. Если боль стреляющая, скорее всего, речь идёт о наружном отите. Ноющая тупая боль говорит о среднем отите. Сильная распирающая боль и ощущение, будто ухо вот-вот взорвётся, – симптомы гнойного среднего отита. В этом случае нужно срочно принимать меры. Гной может прорваться наружу или, что намного страшнее, внутрь, что порой приводит к воспалению оболочек мозга – отогенному менингиту, который может закончиться летальным исходом.

Зуд. Если к боли в ухе присоединяется зуд, вероятнее всего, отит вызван не вирусной или бактериальной инфекцией, а грибком. Обязательно сообщите об этом симптоме врачу, чтобы доктор сразу назначил правильное лечение.

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Отит – весьма опасное заболевание, поэтому не пытайтесь вылечить болезнь самостоятельно. Даже безобидные ушные капли, использованные без назначения врача, могут вызвать серьёзные последствия. Например, если на фоне отита появилось отверстие в барабанной перепонке, лекарство может проникнуть слишком глубоко в ухо и вызвать повреждение слухового нерва и потерю слуха.

Прогревания, которые нередко пациенты назначают себе сами, тоже могут быть опасны. При гнойных инфекциях тепло противопоказано!

Поэтому при боли в ухе обязательно покажитесь врачу и строго выполняйте его рекомендации.

Почему он вернулся?

Многие уверены, что если отит случился один раз, то болезнь будет повторяться постоянно. Но дело вовсе не в первом эпизоде заболевания, а в анатомических особенностях уха, которые могут быть причиной повторных отитов.

Например, позади слухового прохода расположен сосцевидный отросток ­височной кости, который в норме по­крыт воздухоносными ячейками. Однако бывает, что ячеек слишком мало или нет совсем. Такая особенность может приводить к частым отитам.

Ещё одна причина воспалений в ухе – слишком извитый наружный слуховой проход, в котором в изобилии скапливается сера.

Если вы знаете об этих особенностях строения вашего уха, стоит уделить особенное внимание профилактике отитов.





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Кстати

Существует целый ряд препаратов для лечения отита, но в некоторых случаях консервативного лечения оказывается недостаточно. Поэтому иногда врачам приходится назначать прокол барабанной перепонки. Делается это для того, чтобы гной, скопившийся в среднем ухе, вытек наружу и не стал причиной серьёзных осложнений. Процедура делается строго по показаниям и вопреки распространённому мнению не приводит к потере слуха. Поэтому отказываться от рекомендаций врача ни в коем случае не стоит.