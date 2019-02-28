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Шарик смерти. К чему приводит увлечение закисью азота

01.03.2019 11:16 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Шарик смерти. К чему приводит увлечение закисью азота
shutterstock.com

В Петербурге на два месяца арестовали водителя, который вылетел на тротуар Невского проспекта и сбил пятерых пешеходов. Как выяснилось, водитель не имел права садиться за руль (его  лишили водительских прав еще в ноябре 2018 года) и был пьян. Как оказалось, он еще надышался «веселящим газом» (закисью азота). Его нередко закачивают в обычные воздушные шарики: один из них был найден в салоне автомобиля.

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Такое развлечение сейчас набирает популярность в России. 

Подобные шарики часто предлагают в ночных клубах как безопасный способ «поддержания бодрости духа».  

Неподалеку от модных молодежных мест часто можно увидеть  невзрачную машину с баллоном закиси азота в багажнике, водитель которой  наполняет шарик за шариком, предлагая проходящим  «быстрое веселье».  

О возможных последствиях продавцы, как водится, умалчивают. А врачи не устают повторять, что вдыхание такого газа может привести к нарушениям в работе головного мозга и центральной нервной системы. 

Сам себе анестезиолог 

Шарик смерти. К чему приводит увлечение закисью азота— Закись азота сегодня не входит в список запрещенных веществ, — рассказывает врач- нарколог, доктор медицинских наук, профессор Владимир НУЖНЫЙ. — Этот газ широко используется в промышленности (при сварке металлических изделий, в изготовлении  кондитерских изделий, в качестве упаковочного газа) и в медицине.  Еще недавно закись азота широко применялась в анестезиологии для кратковременного наркоза. 

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Газ практически не метаболизируется  (не усваивается) организмом: он поступает и выводится  через легкие. 

«Веселящий газ»  считается клубным наркотиком, поскольку быстро дает эффект возбуждения,  эйфории, легкого опьянения. Это состояние быстро проходит. Среднее время действия газа — 20-25 минут. Через час закись азота полностью выводится из организма и не определяется никакими тестами и анализами. 

Главная опасность закиси азота в том, что этот газ сложно дозировать. При проведении операции за контролируемое введение и нужные пропорции азота и кислорода отвечают врачи-анестезиологи, а при самостоятельном использовании существует серьезный риск передозировки. Врачи знают, что из-за неконтролируемого применения «веселящего газа» может возникнуть потеря сознания, паралич дыхательных мышц, нарушение мозгового кровообращения и даже внезапная смерть.  

Не секрет, что закись азота часто употребляют и для того, чтобы усилить действие других наркотических веществ. Не исключено, что нечто подобное и послужило причиной трагедии в Санкт- Петербурге. 

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Сильный и ядовитый  

Между тем баллоны с закисью азота до сих пор спокойно и абсолютно легально продаются в интернет-магазинах: с сертификатом качества, с возможностью оперативной доставки в любую точку города и обменом пустых баллонов на полные с доплатой. Постоянным покупателям предоставляются скидки, новичков заманивают всевозможными акциями и предоставляют бесплатную консультацию специалиста.  

Есть надежда, что в ближайшем будущем подобные «точки продаж» будут прикрыты. За продажу и покупку «веселящего газа» без разрешения планируют ввести уголовную ответственность, а само вещество — внести в список сильнодействующих и ядовитых веществ. Остается надеяться, что решение по этому вопросу будет принято оперативно.

 
 
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Водитель, сбивший пятерых человек в Санкт-Петербурге, по версии следствия, надышался «шариков» и потерял контроль над собой.
 
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