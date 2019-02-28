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Сегодня, 1 марта, в Несвижском районе проводится единый день здоровья на тему: «Международный день борьбы с наркоманией»

01.03.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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«Опасность наркомании!»

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня в мире официально зарегистрировано около 30 миллионов наркоманов. Подавляющее большинство (более 80%) из них — молодые люди в возрасте 18 — 30 лет.

В республике Беларусь ситуация с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков продолжает оставаться напряженной. Под наблюдением врачей психиатров-наркологов находится около 15 тысяч наркозависимых человек. Согласно статистическим данным, на 01.01.2019 г. зарегистрировано 8025 пациентов с синдромом зависимости от наркотических средств и 5061 человек, потребляющих наркотические средства с вредными последствиями. Фактическое же число наркоманов, по мнению специалистов, в 10—15 раз больше.

В Несвижском районе на диспансерном учёте больных наркоманией состоит 5 человек, с эпизодическим употреблением наркотических веществ — 7.

Среди употребляемых наркотических средств доминируют опийные наркотики (49,6%), каннабис (15,8%), психостимуляторы (6,1%) и ряд других наркотических средств. В последние годы «модным» среди молодежи стало употребление курительных смесей «спайсов». Их прием приводит к мгновенному развитию зависимости. При одно-или двухкратном употреблении «спайсов» развивается психологическая зависимость, а при употреблении в течение двух месяцев и больше развивается физическая зависимость.

Наркомания — это тяжёлое заболевание, возникающее в следствие болезненного пристрастия к любому наркотическому веществу, развитие которого вполне вероятно даже при однократном употреблении наркотика. Оно характеризуется возникновением зависимости от наркотика, что проявляется в необходимости его постоянного приёма, приводит к постепенной психической и физической деградации личности. Длительность периода от первого приёма до стойкого привыкания к наркотику зависит от его вида и индивидуальных особенностей человека: возраста, перенесённых заболеваний, уровня физического и психического развития, особенностей биохимических процессов в организме и других факторов. Чем моложе человек, тем быстрее он попадает в полную зависимость от наркотиков. В отличие от алкогольной, наркотическая зависимость развивается почти мгновенно.

Перед токсическим действием наркотического вещества организм человека практически беззащитен. Наркотики нарушают сердечно-сосудистую деятельность, вызывают развитие предраковых процессов в лёгких, способствуют разрушению клеток крови, развитию тяжёлого заболевания — гепатита. Использование нестерильных шприцов и игл открывает ворота для проникновения в организм различных инфекций.

Любой вид наркотика оказывает, с одной стороны, одурманивающее действие, вызывая на короткое время душевный комфорт, ложное  ощущение благополучия, а с другой — пагубно воздействует на все органы  системы.

Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью не только для отдельного человека. Она представляет опасность для всего общества. Большинство наркоманов не работает, поскольку они способны к трудовой деятельности только в начале заболевания и в большинстве случаев, только в состоянии наркотического опьянения. Помимо того, что наркомания приводит к физической, нравственной и социальной деградации личности, она толкает людей на преступления. Из числа наблюдаемого контингента 52,1% имеют судимость.

Болезненное и неотвратимое влечение к наркотикам требует немало денег. Специалисты утверждают, что ежедневно наркоману необходимо не менее 40 долларов для покупки очередной дозы, и чтобы её приобрести, он не остановится ни перед чем, в том числе и перед преступлением.

В современном мире социальные условия толкают человека в призрачный мир  иллюзий, вызываемый наркотиками, которые порой считают «Суррогатами счастья». Применяя наркотики, человек пытается уйти т невзгод — то ли по слабости духа, то ли по своей неспособности преодолеть их.

Республика Беларусь чётко определила свою позицию и меры в отношении борьбы с наркопотреблением в полном соответствии с международными рекомендациями. В первую очередь законодательно регламентированное жёсткое наказание за хранение и распространение наркотических веществ. Кроме того, обеспечена широкая доступность медицинской помощи лицам, употребляющим наркотики на всех этапах.

В Несвижской ЦРБ ведётся анонимный приём врача психиатра-нарколога ежедневно: с 8.00 — до 13.00. Имеется телефон анонимных обращений: 6-56-48. Размещена информация об оказании наркологической, психологической помощи больным наркоманией и их родственникам в областном клиническом центре «Психиатрия — наркология».

«Горячая линия» учреждения здравоохранения «Минский областной клинический центр «Психиатрия — наркология» 8-017-331-90-64 ежедневно, кроме сб., вс., с 08.00 до 16.30. Экстренная психологическая помощь учреждения здравоохранения «Минский областной клинический центр «Психиатрия — наркология»: +375 (17)-202-04-01, 8-029-899-04-01 (МТС).  Телефоны работают круглосуточно, анонимно, бесплатно.

Елена ВИНОГРАДОВА,

врач-нарколог УЗ «Несвижская ЦРБ».                                                                                  

Ирина ШИМАНСКАЯ,

главный врач РЦГиЭ.


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«Опасность наркомании!» По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня в мире официально зарегистрировано около 30 миллионов наркоманов....
 
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