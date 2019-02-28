Смена ролей? Почему сегодня женщины содержат семью и завоевывают мужчин

Об этом рассказала к.и.н. Валентина Ушакова.

Весь мир - у ног, зачем дети?

- По статистике, каждый второй брак сегодня распадается. Неужели институт семьи изжил себя?

- Семья как социальный институт никогда не исчезнет, потому что только в этой сфере человек может расслабиться, быть самим собой, получать любовь и эмоциональное тепло.

Однако зачастую молодые люди психологически не готовы к созданию ячейки общества. В их головах - стереотипы и фантазии. Для многих любовь - вспышка, брак - счастливый финал, а не великий труд. И, когда острота ощущений проходит, они полагают, что просто ошиблись с выбором партнера, и разводятся, чтобы найти «идеального» человека. Но среди нас, людей, нет ангелов, у каждого свои недостатки. Важно находить компромиссы и уметь договариваться. Ещё одна причина разводов - финансово-бытовые проблемы. Молодым семьям сложно купить квартиру, никто не может гарантировать стабильность работы и заработка. А с рождением ребёнка сложности только множатся.

- Несмотря на многочисленные программы по повышению демографии, всё больше женщин предпочитают не рожать. Почему?

- Рождение детей - не только женская, а в целом семейная проблема. Надо ставить вопрос так: почему люди в репродуктивном возрасте не хотят продолжать свой род? Сейчас уже около 10% семейных пар называют себя «чайлдфри», то есть осознанно отказываются от рождения детей. В крупных городах сформировался целый слой образованных, обеспеченных людей, которые даже не планируют создавать семью. Весь мир лежит у их ног, брак и обязательства им не нужны.

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Нет инстинктов?

- А как же инстинкт размножения?

- Это миф. Ещё в XVIII веке наука отвергла инстинктивистскую модель поведения человека. Многие представители животного мира - преданные и заботливые родители. А у людей нет явно выраженного инстинкта продолжения рода. Иначе бы у нас не было абортов, сирот при живых родителях, убийств и насилия над детьми. Родительские чувства у людей надо воспитывать. Материнство, отцовство - это не инстинкт, а воспитанное социальное качество. Испытания XX века - революции, войны, экономические потрясения - серьёзно деформировали наше сознание. В результате выросло поколение, которое испытывает трудности в семейно-брачных отношениях, а многие вообще не способны создать крепкую семью.

- Сегодня существует огромное количество курсов для женщин, где учат, как женить на себе успешного, богатого мужчину. Насколько они действительно эффективны?

- Сохранить семью гораздо сложнее, чем вступить в брак. «Превратите быт в праздник!», «Правила счастливой семейной жизни от психолога» - подобные тренинги не дают объективной информации, а играют на стереотипах и учат манипуляции. Нет гарантии, что успешный супруг не уйдёт, не разорится, не окажется равнодушным мужем и отцом. Любовь - это таинство, загадка. Это союз ума, сердца и тела. Единение только умов - это уважение, сердец - дружба, тел - секс. Нужно очень постараться, чтобы совпали все три компонента. Модная юбка и привороты в этом не помогут.

При этом спекуляции на желании женщины стать женой и матерью сильно избаловали наших мужчин. Они привыкли, что теперь не они, а их завоёвывают. Современное общество живёт по принципу: мужчине жениться всегда рано и никогда не поздно. А дамы вынуждены бросать все силы на поиски мужа - ублажать, развлекать, посещать салоны красоты, соблюдать диеты.

Вывоз генофонда

- Однако наши женщины пользуются успехом в других странах, а мужчины - нет…

- Наши женщины красивы, умны, хорошо зарабатывают, но при этом женственны и готовы к созданию семьи. Этот уникальный тип женщины очень востребован на международном брачном рынке. Именно поэтому среди мужчин преобладает трудовая миграция, а среди женщин - брачная. И это, конечно, драма. Мы теряем генофонд - образованных женщин в репродуктивном возрасте. В одном из опросов обеспеченные иностранные мужчины откровенно сказали: только восточноевропейские женщины могут воспитать новый тип детей. Потому что если, к примеру, родила турчанка, то на этом она свою функцию выполнила. А славянская жена будет постоянно заниматься детьми, водить их на курсы, учить языкам, воспитывать, то есть серьезно вкладываться в их образование и будущее. Плюс такая жена готова подставить плечо в трудной ситуации. А на Западе женщины слишком увлечены борьбой за независимость и равноправие.

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Вернуть домострой

- Разве у нас не так?

- У нас никогда не было битвы полов. Реальные сложности и проблемы требовали, чтобы мужчины и женщины решали их вместе. Скажем, в США не было подобных нашим войн, голода, революций. Их история нова, они переживают то, что мы уже прошли. Там хотят стереть гендерные различия, как когда-то у нас большевики всех сделали «товарищами». Когда мужчины уступают место в транспорте, дарят цветы, открывают двери и говорят комплименты, мы не воспринимаем это как оскорбление и сексизм. Это нормы поведения и элементы нашей культуры. Ведь у нас никто не сомневается, что женщины могут всё - и космос покорять, и в армии служить.

- Нередко бытует мнение, что женщина должна вернуться в семью и сложить с себя функции добытчика...

- И рынок труда просто рухнет. Институт домохозяек был ликвидирован в 20-е годы прошлого века. Лишь кремлёвские жёны могли не работать. Все остальные были вынуждены влиться в рабочие резервы. Да и сегодня большинство женщин хотят трудиться.

Во-первых, нет гарантии, что заработок мужа всегда будет стабилен, а брак не распадётся. Во-вторых, социальный статус домохозяйки весьма низок. Про таких говорят: «Сидит дома». Даже если у женщины много домашних обязанностей, её воспринимают как иждивенку.

Вообще, супруги - это в первую очередь соратники, единомышленники. Среди молодых девушек очень популярен стереотип, что раньше мужчины полностью содержали жен. Почему бы и сейчас не сесть мужу на шею? Но, простите, в прошлом бесприданница не могла выйти замуж. А в бедных слоях населения жёны работали наравне с мужьями - и в поле, и на фабрике. Супруги должны совершенствоваться вместе, а также равноценно вкладываться в развитие, образование и будущее ребёнка. Сейчас наше общество возлагает основную ответственность за воспитание детей на мать. Но отцы также должны активно участвовать в этом процессе с первых дней жизни малыша.

КСТАТИ

Каждый третий белорус вступает в брак в возрасте 25-29 лет. По данным Белстата, в 2018 году в брак вступили 60,7 тыс. мужчин. Жениться белорусы предпочитают в возрасте 20-29 лет. При этом впервые создали семьи 42,5 тыс. мужчин. Каждому третьему заключившему брак было 25-29 лет, каждому четвертому - 20-24 года. Средний возраст вступления мужчин в первый брак в 2018 году составил 28 лет, в повторный - 41 год. В общей численности населения Беларуси на протяжении долгого времени удельный вес мужчин остается неизменным - 46,6%. По предварительным данным, на начало 2019 года в стране проживали свыше 4,4 млн представителей сильного пола.