До 16 и старше… Каков возраст сексуального согласия в разных странах мира?

16 лет

Самым распространенным во всем мире возрастом, с которого человек может законно вести половую жизнь, считается возраст 16 лет.

Такая отметка установлена в Азербайджане, Армении, Австралии, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Зимбабве, Израиле, Индии, Казахстане, Камбодже, Канаде, Кении, Латвии, Литве, Малайзии, Молдове, Новой Зеландии, Норвегии, России, Сингапуре, Суринаме, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Финляндии, Швейцарии, ЮАР, а также на Багамских островах, Барбадосе, Бермудских островах, Гуаме, Кубе, Тайване, Фиджи, Шри-Ланке, Ямайке, в некоторых штатах США и многих других странах.

В то же время в Канаде и Австралии возраст, с которого человек может заниматься анальным сексом, повышен до 18 лет.

В некоторых странах также существует различие между возрастом согласия на обычный и платный секс. Возраст проститутки при этом должен быть выше, чем при естественной связи (чаще всего 18 лет). Такая мера призвана помочь вывести детскую проституцию за рамки закона.

15 лет

Начинать легальную половую жизнь с 15-летнего возраста могут жители Гвинеи, Греции, Дании, Исландии, Коста-Рики, Кот-д’Ивуара, Марокко, Македонии, Монако, Польши, Пуэрто-Рико, Румынии, Словакии, Словении, Таиланда, Уругвая, Франции, Чехии, Швеции, Эфиопии и некоторых других стран.

14 лет

Гражданам Австрии, Албании, Болгарии, Боливии, Боснии-Герцеговины, Бразилии, Ватикана, Венгрии, Германии, Италии, Китая, Колумбии, Лихтенштейна, Парагвая, Перу, Португалии, Сербии, Сьерра-Леоне, Того, Хорватии, Черногории, Чили, Эквадора и Эстонии разрешается вступать в половые связи с 14 лет.

При этом в некоторых странах, не запрещающих на законодательном уровне однополые связи, возраст согласия для геев чуть выше, чем для гетеросексуальных пар.

13 лет

Официально допускают занятия сексом с этого возраста в Аргентине, Буркина-Фасо, Испании, Южной Корее и Японии. Однако в некоторых более консервативных префектурах Страны восходящего солнца планка повышена до 18 лет.

12 лет

Такой низкий возраст согласия - в Анголе, Мексике и на Филиппинах. При этом на Филиппинах половой акт считается преступлением, если более взрослый партнер предложил более юному деньги или подарки.

9 лет

Самый низкий возраст сексуального согласия зарегистрирован в Йемене - стране мусульманской и довольно строгих нравов.

Прежде эта отметка выглядела куда менее смущающей и составляла 15 лет, но в 1999 году возрастом согласия стало считаться «наступление зрелости», под которым консерваторы понимали возраст 9 лет.

Внебрачные связи в этой стране находятся под запретом, следовательно, для начала требуется вступить в законный брак.