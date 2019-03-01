Врач-психиатр-нарколог описал признаки токсикомании у ребёнка

Что такое токсикомания и каково ее влияние на организм подростка. Об этом корреспондент pinsknews.by побеседовал с врачом-психиатром-наркологом подросткового кабинета Пинского межрайонного наркологического диспансера И.П. Пешко.



— Вопрос токсикомании актуален в связи с тем, что в последние годы отмечается рост распространенности токсикомании среди детей и подростков. И то количество детей, которое находится под наблюдением у врача-психиатра-нарколога, не отражает реальную ситуацию в нашем регионе, — отметил И.П. Пешко.

Токсикомания — совокупность болезненных состояний, характеризующихся влечением и привыканием к приёму токсических соединений и других веществ, не относимых к наркотическим. Заболевание представляет собой серьезную проблему, так как употребление токсических веществ (клей, ацетон, бензин и др.) оказывает разрушительное воздействие на организм детей и подростков, применяемые токсические вещества общедоступны, а зависимость от употребления летучих растворителей (токсических веществ) развивается достаточно быстро.

Взрослым и детям необходимо знать, в чем опасность токсикомании и почему она формируется.

Основные причины потребления токсических веществ:

низкий уровень образованности;

сниженный энтузиазм, незанятость ребенка, отсутствие хобби;

неблагоприятная ситуация в семье;

неправильное воспитание;

влияние микросреды (друзей);

социальные проблемы;

эмоциональная незрелость.

Чаще всего употребляют токсические вещества дети в возрасте 8-15 лет.

Выделяют три стадии действия токсических веществ:

на первой стадии у подростка, возникает состояние, напоминающее алкогольное опьянение. Он чувствует улучшение настроения, комфорт, приятное тепло и незначительную оглушенность, сопровождающуюся шумом в голове. Если прием вещества прекратить, ребенок достаточно быстро возвращается в свое нормальное состояние.

у подростка, возникает состояние, напоминающее алкогольное опьянение. Он чувствует улучшение настроения, комфорт, приятное тепло и незначительную оглушенность, сопровождающуюся шумом в голове. Если прием вещества прекратить, ребенок достаточно быстро возвращается в свое нормальное состояние. вторая стадия развивается, если подросток продолжает вдыхать пары. Возникает легкость и чувство беспечности. Ребенок испытывает беспричинную радость, ему хочется петь и смеяться. Многие подростки прекращают употребление на этой стадии, поскольку боятся опасных последствий.

развивается, если подросток продолжает вдыхать пары. Возникает легкость и чувство беспечности. Ребенок испытывает беспричинную радость, ему хочется петь и смеяться. Многие подростки прекращают употребление на этой стадии, поскольку боятся опасных последствий. третья стадия развивается, если подросток дальше продолжает вдыхать пары. На этой стадии на смену веселости приходят «мультики» — красочные зрительные и слуховые галлюцинации. Продолжительность этой стадии может составлять до 2 часов, по ее окончании наблюдается угнетенность, вялость, усталость и разбитость.

Систематическое употребление токсических веществ вызывает хроническое отравление организма, в последующем развивается психическая и физическая зависимость:

психическая зависимость при токсикомании может развиться после 2-3 употреблений. Подростком овладевает стремление испытать эйфорию и галлюцинации еще раз, без таких ощущений возникает дискомфорт. При этом эйфорию он помнит, а неприятные ощущения (вялость, разбитость и др.) не помнит. Он начинает регулярно вдыхать токсические вещества, ищет средства для осуществления своей цели, употребление токсических веществ — становится смыслом жизни.

Подростком овладевает стремление испытать эйфорию и галлюцинации еще раз, без таких ощущений возникает дискомфорт. При этом эйфорию он помнит, а неприятные ощущения (вялость, разбитость и др.) не помнит. Он начинает регулярно вдыхать токсические вещества, ищет средства для осуществления своей цели, употребление токсических веществ — становится смыслом жизни. физическая зависимость развивается медленнее, в течение 1-2 месяцев систематического употребления. Сначала токсикоманам достаточно употреблять 1 раз в 3-4 дня, затем они быстро скатываются к ежедневному употреблению. В итоге токсическое вещество употребляется дважды в день. Доза употребляемого токсического вещества увеличивается в 4-5 раз, а состояние опьянения укорачивается. В это же время ослабевают защитные реакции организма на токсин.

Влияние токсикомании на организм подростка и ее последствия.

Физическая опасность заключается в необратимом разрушении органических структур мозга, нарушении работы легких, сердца, печени и почек, гибели подростков из-за передозировки. У токсикоманов жизненно важные участки головного мозга буквально растворяются под действием токсических веществ и никогда уже не смогут нормально функционировать.

Социальная опасность заключается в том, что у подростка нарушается психика, он отстает от сверстников в развитии, не усваивает школьную программу и перестает посещать школу. В итоге он замыкается на своей пагубной привычке и полностью выпадает из социума.

И в завершение нужно сказать, что борьба с употреблением токсических веществ в подростковой среде невозможна без следующих факторов: