Врач-психиатр-нарколог описал признаки токсикомании у ребёнка

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Что такое токсикомания и каково ее влияние на организм подростка. Об этом корреспондент pinsknews.by побеседовал с врачом-психиатром-наркологом подросткового кабинета Пинского межрайонного наркологического диспансера И.П. Пешко.
— Вопрос токсикомании актуален в связи с тем, что в последние годы отмечается рост распространенности токсикомании среди детей и подростков. И то количество детей, которое находится под наблюдением у врача-психиатра-нарколога, не отражает реальную ситуацию в нашем регионе, — отметил И.П. Пешко.
Токсикомания — совокупность болезненных состояний, характеризующихся влечением и привыканием к приёму токсических соединений и других веществ, не относимых к наркотическим. Заболевание представляет собой серьезную проблему, так как употребление токсических веществ (клей, ацетон, бензин и др.) оказывает разрушительное воздействие на организм детей и подростков, применяемые токсические вещества общедоступны, а зависимость от употребления летучих растворителей (токсических веществ) развивается достаточно быстро.
Взрослым и детям необходимо знать, в чем опасность токсикомании и почему она формируется.
Основные причины потребления токсических веществ:
- низкий уровень образованности;
- сниженный энтузиазм, незанятость ребенка, отсутствие хобби;
- неблагоприятная ситуация в семье;
- неправильное воспитание;
- влияние микросреды (друзей);
- социальные проблемы;
- эмоциональная незрелость.
Чаще всего употребляют токсические вещества дети в возрасте 8-15 лет.
Выделяют три стадии действия токсических веществ:
- на первой стадии у подростка, возникает состояние, напоминающее алкогольное опьянение. Он чувствует улучшение настроения, комфорт, приятное тепло и незначительную оглушенность, сопровождающуюся шумом в голове. Если прием вещества прекратить, ребенок достаточно быстро возвращается в свое нормальное состояние.
- вторая стадия развивается, если подросток продолжает вдыхать пары. Возникает легкость и чувство беспечности. Ребенок испытывает беспричинную радость, ему хочется петь и смеяться. Многие подростки прекращают употребление на этой стадии, поскольку боятся опасных последствий.
- третья стадия развивается, если подросток дальше продолжает вдыхать пары. На этой стадии на смену веселости приходят «мультики» — красочные зрительные и слуховые галлюцинации. Продолжительность этой стадии может составлять до 2 часов, по ее окончании наблюдается угнетенность, вялость, усталость и разбитость.
Систематическое употребление токсических веществ вызывает хроническое отравление организма, в последующем развивается психическая и физическая зависимость:
- психическая зависимость при токсикомании может развиться после 2-3 употреблений. Подростком овладевает стремление испытать эйфорию и галлюцинации еще раз, без таких ощущений возникает дискомфорт. При этом эйфорию он помнит, а неприятные ощущения (вялость, разбитость и др.) не помнит. Он начинает регулярно вдыхать токсические вещества, ищет средства для осуществления своей цели, употребление токсических веществ — становится смыслом жизни.
- физическая зависимость развивается медленнее, в течение 1-2 месяцев систематического употребления. Сначала токсикоманам достаточно употреблять 1 раз в 3-4 дня, затем они быстро скатываются к ежедневному употреблению. В итоге токсическое вещество употребляется дважды в день. Доза употребляемого токсического вещества увеличивается в 4-5 раз, а состояние опьянения укорачивается. В это же время ослабевают защитные реакции организма на токсин.
Влияние токсикомании на организм подростка и ее последствия.
Физическая опасность заключается в необратимом разрушении органических структур мозга, нарушении работы легких, сердца, печени и почек, гибели подростков из-за передозировки. У токсикоманов жизненно важные участки головного мозга буквально растворяются под действием токсических веществ и никогда уже не смогут нормально функционировать.
Социальная опасность заключается в том, что у подростка нарушается психика, он отстает от сверстников в развитии, не усваивает школьную программу и перестает посещать школу. В итоге он замыкается на своей пагубной привычке и полностью выпадает из социума.
И в завершение нужно сказать, что борьба с употреблением токсических веществ в подростковой среде невозможна без следующих факторов:
- выработки у подростков негативного отношения к токсическим веществам;
- серьезного отношения родителей к воспитанию своих детей;
- формирования родителями и педагогами здоровой личности ребенка;
- организации занятости ребенка;
- профилактических мер со стороны медицинских работников, направленных на формирование здорового образа жизни.