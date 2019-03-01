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3 Марта - Международный день слуха
02.03.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях
ПРОФИЛАКТИКА
Соблюдать правила выполнения гигиенических процедур. Уход за ушами должен быть регулярным, но не чрезмерным.
При наличии врожденных отклонений необходимо постоянно наблюдаться у врача и при возможности направить усилия на устранение патологии.
Если у вас есть хронические заболевания, в частности, эндокринной, сердечно-сосудистой систем или носоглотки, нужно устранить их последствия и поддерживать организм для предотвращения обострений.
Воспалительные заболевания нужно лечить на начальной стадии, так как часто нарушение слуха связано именно с осложнениями отитов.
У детей с врожденными патологиями необходимо как можно раньше диагностировать тип нарушений и их причину, а также произвести все необходимые манипуляции. Это увеличит шансы на благоприятный исход.
Избегайте травм и их последствий. Особенно это касается черепно-мозговых повреждений.
Укрепляйте здоровье, так как ослабленный иммунитет дает толчок для развития отклонений во всех системах организма.
Если соблюдать эти правила, регулярно проходить профилактический осмотр, можно предотвратить развитие тугоухости и остановить её прогрессирование. К сожалению, некоторые случаи не поддаются лечению, но при своевременном обращении за помощью можно хотя бы частично приостановить развитие патологии.
Сморгонская ЦРБ
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ПРОФИЛАКТИКА
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