3 Марта - Международный день слуха

ПРОФИЛАКТИКА



Чтобы предотвратить проблемы со слухом, необходимо с самого раннего возраста контролировать состояние системы и приучать к этому детей. Для профилактики заболеваний, которые могут привести к дисфункции отдельных элементов органа и их разрушению, необходимо соблюдать следующие условия:

Соблюдать правила выполнения гигиенических процедур. Уход за ушами должен быть регулярным, но не чрезмерным.

При наличии врожденных отклонений необходимо постоянно наблюдаться у врача и при возможности направить усилия на устранение патологии.

Если у вас есть хронические заболевания, в частности, эндокринной, сердечно-сосудистой систем или носоглотки, нужно устранить их последствия и поддерживать организм для предотвращения обострений.

Воспалительные заболевания нужно лечить на начальной стадии, так как часто нарушение слуха связано именно с осложнениями отитов.

У детей с врожденными патологиями необходимо как можно раньше диагностировать тип нарушений и их причину, а также произвести все необходимые манипуляции. Это увеличит шансы на благоприятный исход.

Избегайте травм и их последствий. Особенно это касается черепно-мозговых повреждений.

Укрепляйте здоровье, так как ослабленный иммунитет дает толчок для развития отклонений во всех системах организма.

Если соблюдать эти правила, регулярно проходить профилактический осмотр, можно предотвратить развитие тугоухости и остановить её прогрессирование. К сожалению, некоторые случаи не поддаются лечению, но при своевременном обращении за помощью можно хотя бы частично приостановить развитие патологии.

Сморгонская ЦРБ