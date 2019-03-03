В Китае разработали кардиостимулятор, заряжаемый от энергии сердцебиения

Кардиостимулятор - один из наиболее широко распространенных электронных медицинских приборов, имплантируемых под кожу для возвращения сердцу нормального ритма и для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако встроенная в него батарея имеет ограниченный срок службы и требует замены каждые 5-12 лет путем хирургического вмешательства.

Ученые из Шанхайского университета Цзяотун разработали полнофункциональный кардиостимулятор, заряжаемый от естественной энергии сердцебиения без какого-либо внешнего источника энергии.

Генератор энергии для этого кардиостимулятора состоит из упругого каркаса и двух пьезоэлектрических композитов, способных вырабатывать достаточной объем электроэнергии для прибора. Новое устройство успешно прошло испытания на свиньях.

Исследование стало важным шагом к созданию кардиостимулятора с автономным источником питания и решению проблемы энергообеспечения имплантируемых медицинских устройств с помощью технологий пьезоэлектрической аккумуляции, убеждены китайские ученые.