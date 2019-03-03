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У вас ладони жёлтые. Правда и мифы о пользе моркови

04.03.2019 13:58 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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У вас ладони жёлтые. Правда и мифы о пользе моркови
Морковь любит скрывать свои тайны. © / shutterstock.com

Точно в глаз

Этого витамина в моркови нет совсем. Но при этом для зрения эти «корешки» реально суперполезны, только по иной причине. Морковь лечит не только «куриную слепоту» — снижение зрения в тёмное время суток, вызванное дефицитом витамина А (именно об этом рассказывали в советских школах). Она ещё и предупреждает самую страшную и необратимую потерю зрения. Называют эту болезнь на три буквы — ВМД, которые расшифровываются как возрастная макулярная дегенерация. Удивительно, что про это заболевание мало знают, ведь оно бывает чаще, чем катаракта и глаукома, вместе взятые, и плюс ВМД — это главная причина слепоты в мире.

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На сетчатке есть маленькое жёлтое пятно (макула) размером всего 1,5 мм, но оно самое главное — в нём сходятся лучи, идущие через зрачок, и отсюда по зрительному нерву эта информация идёт в мозг. Остальная сетчатка второстепенна, она отвечает за периферическое зрение. Дегенерация этого пятна практически не поддаётся лечению, но её можно предупредить. И дешёвая морковка может играть в этом главную роль, ведь в ней много особых веществ, защищающих макулу. Это лютеин и зеаксантин, они и придают пятну жёлтый цвет. Кроме моркови они есть только в желтке яйца и в нескольких более дорогих овощах и зелени.

Как морковка защищает от куриной слепоты, если в ней нет витамина А? Очень просто. Она чемпион по содержанию альфа- и бета-каротина. Часть этих веществ в организме как раз и превращается в витамин А. При этом 100 г морковки могут обеспечить более трёх дневных норм этого витамина. И такой способ его получения безопаснее. Так точно не будет передозировки витамина А, которая легко достижима, если принимать его уже в готовом виде (в витаминных препаратах, рыбьем жире). Особенно это страшно для беременных, резко возрастает вероятность развития врождённых уродств у ребёнка.

Кроме того, оба каротина очень важны сами по себе. Будучи мощными антиоксидантами, они препятствуют развитию катаракты. А заодно ещё защищают от рака (особенно лёгких), сердечно-сосудистых заболеваний, старения и многих других проблем со здоровьем. Всё это было многократно доказано в масштабных и серьёзных научных исследованиях.

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А недавно в морковке нашли новые вещества с сильным противораковым действием. Это фалькаринол и фалькариндиол, с их помощью морковь защищается от грибков. А в человеческом организме они препятствуют развитию рака и полипов в толстом кишечнике. В прошлом году датские учёные даже экспериментально доказали, что эти вещества могут нейтрализовать канцерогены, которые вводили непосредственно в толстый кишечник крысам, тем самым в 3 раза снижая вероятность развития рака.

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Но все эти полезные эффекты возможны только в том случае, если морковь правильно готовить. Многие знают, что её надо не грызть, а натереть на тёрке и сдобрить растительным маслом или сметаной. Ведь все полезные вещества моркови жирорастворимые, и это увеличивает их усвоение.

Но есть способ получше — варить морковку целиком. Эффективность этого метода была доказана в эксперименте учёными из Ньюкаслского университета (Англия). Когда морковь резали на кружки, как обычно делают, готовя суп или гарниры, в ней оставалось на 25% меньше фалькаринола и других веществ, чем в целой.

Кроме того, варёная морковка полезнее сырой. Несмотря на то что при готовке полезных веществ может стать чуть меньше, наш организм получит их больше. Парадокс объясняется просто: размягчённая морковка легче отдаёт все полезности, и их усвоение становится гораздо лучше и полнее, чем из сырого овоща.

 
 
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С детства все знают, что в морковке очень много витамина А и что поэтому она очень полезна для зрения. Нашим учителям надо поставить двойку.
 
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