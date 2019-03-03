Таблетка от старости. Почему пожилые люди часто не хотят жить дольше 80?

Что могут противопоставить ускоренному старению государство и отдельный человек? Об этом «АиФ» рассказал онколог, геронтолог, президент Геронтологического общества при РАН Владимир Анисимов.

Страшно уйти на пенсию

Владимир Кожемякин, «АиФ»: Владимир Николаевич, по данным ВОЗ, население РФ стареет быстрее, чем в других странах. Почему?

Владимир Анисимов: Старение в развитых странах замедляется, поскольку качество жизни там выше. В ряде регионов мира ожидаемая продолжительность жизни перевалила за 80 лет и продолжает расти. Перестали быть редкостью столетние люди, которые ведут активный образ жизни и продолжают работать, занимаются наукой и общественной деятельностью. А максимальная продолжительность жизни в развитых странах зафиксирована на уровне 122 лет.

При этом, согласно соцопросам, довольно большая часть населения этих стран предпочла бы жить не дольше 75–80. Почему? К преклонному возрасту здоровье обычно ухудшается настолько, что дальнейшая жизнь становится малопривлекательной. Пожилым всё труднее адаптироваться к реалиям быстроменяющегося мира, а общество не успевает адаптироваться к потребностям пожилых. Невостребованность и неуверенность в завтрашнем дне — плохая почва для выработки долгосрочных планов. Поэтому у людей пропадает желание жить, они уходят.

— Когда наступает старость в России?

— Как известно, мужчины у нас изнашиваются гораздо раньше срока — они больше пьют и курят, кое-как питаются, испытывают огромные нагрузки и стрессы. К ускоренному старению ведут и последствия кризиса: подавленность, отсутствие целей, неверие в свои силы... Страшно уйти на пенсию: вряд ли удастся после этого найти достойную работу. При этом путешествующие старички и старушки, которые приезжают к нам из-за рубежа, часто вызывают зависть своим бодрым видом. Но, как показывает статистика, если человек всё-таки дотянул до 65 лет, то вероятность того, что он доживёт до 75, у нас почти такая же, как на Западе.

По прогнозам Росстата, в последующие десятилетия у нас, как и везде в мире, число людей пожилого возраста будет расти. Сегодня доля людей старше трудоспособного возраста — после 65 лет — составляет 24%. Однако к 2030 г. она возрастёт до 28%, к 2050 г. — до 32%. Доля трудоспособного населения снизится с 58 до 53% к 2030 г., к 2050 г. — до 49%. За последние 15 лет количество пожилых людей в нашей стране увеличилось с 29,3 млн человек на начало 2004 г. до 37, 4 млн человек в 2018 г. Плюс к тому с 2015 г. численность населения старших возрастов приросла за счёт жителей Крыма на 656 тыс. человек.

— Я считаю эту инициативу опасной. Если старение объявят болезнью, это приведёт лишь к дальнейшему выкачиванию денег с «возрастных» пациентов: им станут назначать дорогостоящие «лекарства от старения» с неочевидным лечебным эффектом. В таком повороте дела заинтересован крупный бизнес, фармкомпании.

Мы не в силах упразднить биологические законы. Некоторые учёные мечтают отменить программу старения, но пока что это никому не удалось. Тем не менее развитие науки и технологий будет и дальше увеличивать здоровый период жизни. В будущем пожилые люди станут совершенно не похожими на сегодняшних стариков. В 2050 г. у 70-летнего человека могут оказаться подтянутое тело, физическая сила и выносливость, как у 40-летних, гладкая кожа и пышные волосы. Старшее поколение будет активно работать наравне с молодыми, а ожидаемая продолжительность жизни вырастет на десятки лет. Но, для того чтобы такой оптимистичный сценарий стал явью, понадобятся совместные усилия учёных, власти и общества.

Сегодня старость наступает позже, а пожилых людей становится все больше Подробнее

Продлевай жизнь смолоду

— Можно ли предупредить преждевременное старение?

— Если всерьёз заниматься своим здоровьем смолоду, то привычные заболевания, связанные с преклонным возрастом, отодвинутся к 80 годам и дальше. К сожалению, многие спохватываются поздно — после 50–60, когда «поезд уходит». Но и в этом возрасте ещё можно вскочить на подножку. Считается, что нынешние 30—45-летние в среднем проживут на 10–15 лет больше, чем их родители. Но чем раньше начать сопротивляться старению, тем лучше.

— Многие пожилые сохраняют бодрость тела и духа лишь на силе воли. Но где взять сил, когда с годами они уходят, наступает усталость тела и души?

— Человек должен быть востребован — это главный стимул жить. Надо продлевать не жизнь вообще, а трудоспособность и интерес к происходящему. В этом и заключается идея активного долголетия. В отличие от молодёжи специалисты старшего возраста обладают опытом и знаниями, которые позволяют им быть инициаторами и руководителями различных проектов. Чем дольше остаются в строю наши старейшины, тем успешнее развиваются наука и технологии. Государство должно быть заинтересовано в профилактике старения, поскольку работающие пенсионеры нередко платят налогов больше, чем затрачивается на их пенсию. Мне нравится девиз: «Пожилые — не обуза для государства и общества, а ресурс!». Плюс к тому здоровые и активные люди старшего возраста способны дольше помогать своим внукам, давая возможность молодым родителям завести ещё детей.

Что касается личной борьбы со старением, есть правило: мозг должен работать так же, как мышцы, иначе он атрофируется. Но и лениться, кстати, тоже бывает полезно. Черчилль сказал: «Своим долголетием я обязан спорту — я никогда им не занимался». Слишком большие спортивные нагрузки нежелательны. А швейцарские геронтологи, например, дают такие советы: «Ставьте перед мозгом нетривиальные задачи, ешьте помидоры, женитесь, избавьтесь от будильника, съедайте хлебные корки, игнорируйте общественное мнение, заведите домашнего питомца, полюбите шоколад, обретите веру, изучайте язык, учитесь играть на музыкальном инструменте, слушайте классическую музыку, дружите с солнцем и танцуйте». Ряд этих пунктов, кстати, хорошая профилактика болезни Альцгеймера.