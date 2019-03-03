Обжорная неделя с умом. Сколько блинов можно съесть в Масленицу

Повода печалиться нет, можно не ограничиваться только тремя блинами. Дело не в том, что они не так вредны, как говорят диетологи. Полезными блины и в самом деле считать нельзя. В них много калорий, жира, углеводов и мало полезных компонентов. Почему же их можно есть больше трёх штук? Причин тому несколько.

«Блин брюху не порча»

Во-первых, давайте трезво посмотрим на рекомендации. Вы на масленичной неделе едите блины каждый день? В наше время это рабочая неделя, и мало кто, соблюдая традиции, посещает тещины вечерки, золовкины посиделки и совершает прочие обжорные визиты к родственникам и соседям все семь дней в неделю. Максимум отмечают блинами начало Масленицы в понедельник и два дня выходных. Во-вторых, если есть блины всю неделю, они приедятся и к пятнице-субботе вы уже смотреть на них не сможете.

Так что де-факто в «обжорной неделе» не семь, а 2-3 дня. Съедая в эти дни приличное количество блинов (явно больше трёх), вы, конечно, не принесете пользы своему здоровью, но и вред будет не очень существенным. Отдельные эпизоды обжорства в праздники для относительно здоровых людей не очень опасны. Вот если вы живете в таком ритме достаточно долго, это оставляет серьезный след в организме. Где проходит эта временная граница?

Шведский эксперимент

Поражения сердца и сосудов накапливаются медленно, годами. Но вот для печени вред обжорства может быть достаточно быстрым. Это показали несколько лет назад шведские ученые, проведя эксперимент на молодых людях, в основном студентах, согласившихся питаться фастфудом (в принципе, это сопоставимо с блинной «диетой»). Как минимум два раза в день течение месяца они должны были питаться в ресторанах быстрого питания. Вред здоровью оказался весьма ощутимым. И дело не только в лишних килограммах и размере талии (она увеличилась в среднем на 7 сантиметров, а вес тела — на 10-15%). Гораздо важнее ожирение печени. Или, говоря научно, в неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Количество жира в главном органе обмена веществ выросло в 2,5 раза. У большинства развилось и воспаление печени, об этом свидетельствовало повышение печеночных ферментов. Чтобы прийти в прежнюю форму, молодым людям понадобилось в среднем полгода. У некоторых первые признаки вредного воздействия начали появляться после недели питания фастфудом.

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То есть серьезные изменения печени появляются через месяц, начальные — через неделю. Но отдельные эпизоды такого питания (два дня подряд или три раза на неделе) не столь вредны. Конечно, если потом вы начинаете питаться правильно, а ещё лучше — проводите разгрузочные дни. Для тех, кто не собирается поститься, тоже есть несколько вариантов правильного поведения после обжорства. Согласно современным научным данным, хороший эффект даёт краткое голодание или разгрузочные дни. Их можно устраивать даже один раз в 1-2 недели, чтобы запустить процесс аутофагии: самопоедания организмом вредных веществ, накопившихся в клетках. А если вы вообще будете придерживаться таких правил и станете соблюдать их не только после эксцессов обжорства, это просто супер.

ЗОЖ, который всегда с тобой, может быть вреден для здоровья

Есть в истории с блинами ещё один аспект. Многие люди безразличны к еде настолько, что и в праздник им достаточно будничного минимума. Но большинство все-таки испытывает удовольствие от еды, от любимых блюд, праздничного застолья. И абсолютно лишать их этого тоже вредно. Для этого и существуют праздники: это культурная универсалия. Так называют то, что есть во всех человеческих обществах на протяжении всей их истории. Это нечто, что присуще даже самым архаичным народам. Во всех обществах поют песни, заводят семьи (они могут быть разными, но это все равно семейные организации), соблюдают правила родства, дарят подарки, ходят в гости, отмечают рождение детей, хоронят умерших и, конечно, устраивают празднества.

Они необходимы, чтобы разрядиться после долгих и тяжелых будней, работы, поста. Раньше в праздники снимались почти все запреты. И не только пищевые (они были всегда), но и сексуальные: праздники порой превращались в оргию. Сейчас таких вольностей нет. Но, если лишить себя и остальных удовольствий, превратив даже праздники в ЗОЖ, можно плохо кончить. Постоянные запреты и ограничения без периодов свободы для человека чреваты психологическими проблемами. Если напряжение долго накапливается, это грозит взрывом. И самый мягкий из них — это отказ от принципов ЗОЖ вообще. Гораздо хуже, когда развивается тяжелая депрессия, появляются другие психиатрические проблемы или на фоне хронического стресса возникает гипертония. Поэтому не надо винить себя за каждый лишний блин, съеденный во время Масленицы.

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Как блины сделать менее вредными

Чаще других встречаются два совета.

Первый: делать блины из гречневой муки, а не из пшеничной. К слову, классические блины на Руси пекли из смеси этих двух видов муки. Пшеничные — это достояние советской эпохи, когда блины печь могли себе позволить уже все и пшеницы на внутреннем рынке тоже было предостаточно. Калорий в гречневых блинах будет не меньше, но они, конечно, полезнее, так как мука из гречки менее рафинированная и в ней больше биологически активных веществ.

Второй совет: печь блины на воде, а не на молоке. Это хорошо, но не всем нравится. Так вы несколько сократите калорийность блинов. Взглянем на расчеты, основанные на классической рецептуре, приведенной известным историком русской кухни, пищевым технологом и доктором технических наук Николаем Ивановичем Ковалевым.

Вот она:

Мука 1000 г

Яйца 4 шт.

Вода или молоко 1700 г

Масло сливочное 70 г

Сахар 55 г

Соль 30 г

Дрожжи 70 г.

При таком количестве продуктов получается 50 блинов диаметром 25-26 см и толщиной 3 мм. Вес одного блина около 60-65 г, а калорийность около 110 ккал, если он сделан на молоке, и 90 ккал, если на воде. Можно ещё урезать 5 ккал, если отказаться от сахара.

Но весьма полезен еще один совет: относиться к блинам не как к сладкому на десерт, а как ко второму блюду. В таком случае блины будут не «добавкой» к трапезе, а её компонентом. Многим это покажется странным, но самое вредное в блинах — не жир, а углеводы, которые усваиваются достаточно легко. Посыпая блины сахаром или намазывая на них варенье, сгущенку или даже мед, вы делаете их гораздо вреднее. А вот творог, сметана (без сахара), сыр, красная рыба, мясо, курица, икра и прочие белковые продукты делают их только полезнее. Так из них получается хорошее второе блюдо. Так что зря в Сети ругают блины с жирной рыбой, утверждая, что их можно есть не больше одного в день. Семга или лосось только добавят пользы: в них много незаменимых омега-3 жирных кислот и хорошего белка. А если к сметане вместо сахара добавить зелень, то это будет не только вкусно, но и полезно.