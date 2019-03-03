ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американские ученые выявили еще одно полезное свойство томатов

04.03.2019 17:32 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Американские ученые выявили еще одно полезное свойство томатов
shutterstock.com

Американские ученые из Университета Тафтса обнаружили еще одну способность каротидного пигмента томатов – ликопина - снижать риск развития жировой болезни печени, рака и воспаления. Об этом сообщает специализированный портал MedicalXpress.

Исследователям удалось установить, что ликопин повышает уровень полезной микрофлоры, содержащей разнообразные микроорганизмы, которые подавляют рост некоторых бактерий, вызывающих воспаление.

Американские ученые выявили еще одно полезное свойство томатов Секрет бакинских помидоров. Эксперт - о том, как делать покупки на рынке

Кроме того, вероятность жировой болезни печени и рака также заметно снижалась. Ученым также удалось установить, что отдельно ликопин не оказывает такого действия на организм, так как это вещество показывает свою эффективность вместе с остальными полезными микроэлементами, содержащимися в томатах. Ликопин – пигмент, определяющий окраску плодов. Функция ликопина в организме человека – антиоксидантная.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи из Университета Тафтса рассказали о снижении риска заболеваний печени при регулярном употреблении томатов
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Обжорная неделя с умом. Сколько блинов можно съесть в Масленицу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
04.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика