Американские ученые выявили еще одно полезное свойство томатов

Американские ученые из Университета Тафтса обнаружили еще одну способность каротидного пигмента томатов – ликопина - снижать риск развития жировой болезни печени, рака и воспаления. Об этом сообщает специализированный портал MedicalXpress .

Исследователям удалось установить, что ликопин повышает уровень полезной микрофлоры, содержащей разнообразные микроорганизмы, которые подавляют рост некоторых бактерий, вызывающих воспаление.

Кроме того, вероятность жировой болезни печени и рака также заметно снижалась. Ученым также удалось установить, что отдельно ликопин не оказывает такого действия на организм, так как это вещество показывает свою эффективность вместе с остальными полезными микроэлементами, содержащимися в томатах. Ликопин – пигмент, определяющий окраску плодов. Функция ликопина в организме человека – антиоксидантная.