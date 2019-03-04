Сбои в сердце. Как приход весны влияет на работу главной мышцы организма

Сердце, хоть и мышца, орган крайне важный. Ведь без него не будет жизни. Оно работает как небольшой мотор, который никогда не останавливается. Основная его функция — перекачивание крови, которая обогащается кислородом и разносит его дальше по организму. Однако в столь совершенной системе тоже могут наступать сбои. Например, на стыке времен года. Врачи отмечают, что ранней весной, когда еще немало переходов температур через ноль, ветра, снега и дожди попеременно, сердце сильно устает. И стоит изучить правила, которые позволят ему работать, как положено.

О том, чем чревата ранняя весна для сердца и какие методы профилактики есть, "АиФ" рассказала Елена Каравашкина, врач-терапевт Мединцентра (ГлавУпДК при МИД РФ), член европейского общества кардиологов, Российского кардиологического общества, Российского научного медицинского общества терапевтов.

В чем опасность?

Переходный период с зимы на весну сопровождается резкими перепадами атмосферного давления, колебаниями температуры воздуха и уровня влажности. На этом фоне возможно резкое повышение артериального давления, появление болей в сердце и аритмии. Причем даже у тех, кто никогда с такой проблемой раньше не сталкивался. Сердце работает с дополнительными нагрузками и требует особого к себе отношения.

Именно в межсезонье отмечается обострение хронических заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых — в разы увеличивается развитие гипертонических кризов и приступов стенокардии. Они проявляются головной болью, спазмами в области сердца и тяжестью за грудиной.

При появлении этих симптомов рекомендуется обратить пристальное внимание на свое здоровье, а если вы наблюдаетесь у врача и имеете определенные особенности здоровья — скорректировать лечение совместно с вашим специалистом.

Коррекция питания

Чтобы не нагружать мышцу дополнительно, стоит обеспечить ей качественную помощь. Например, с помощью питания. Именно в межсезонье, к которому, без сомнений, относится и ранняя весна, всему организму в целом, а сердцу особенно, надо получать макро- и микроэлементы. Они полноценно участвуют в нормальной работе сердца. Их нехватка может приводить к сбоям. Прежде всего речь идет о магнии, калии, кальции и полиненасыщенных жирных кислотах омега-3.

Их можно получать из пищи, а также использовать специальные промышленные витаминные комплексы, в которые эти микроэлементы включены. Стоит проконсультироваться с врачом, в каком виде и как именно можно скорректировать питание, какие блюда в него включить, чтобы поддержать сердце.

При сердечно-сосудистых заболеваниях рекомендован стол № 10 — диета, с ограничением соли и жидкости, способствующая кровообращению при полноценном обеспечении организма пищевыми веществами и энергией. В питании сделайте акцент на рыбе, нежирных молочных продуктах. Особенно рекомендован творог. Не забывайте о фруктах и овощах, исключительно полезны сухофрукты: инжир и чернослив. Соблюдайте водный режим — потребляйте порядка 1,5 л жидкости.

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Регулярный контроль

Чтобы сердце работало в межсезонье как часы, необходимо следить за своим здоровьем и вовремя проходить определенные исследования. Так, обязательно нужно контролировать уровень глюкозы и холестерина. Они выявляются в рамках обычного биохимического анализа. Нормальные показатели до 5,6 и 4,5 ммоль/л, соответственно.

Кроме того, стоит следить за весом. Не секрет, что зимой многие люди набирают килограммы — сказывается короткий световой день, холода и прочие факторы. Однако такая линия поведения вредит сердцу. Стоит обязательно скорректировать данный показатель и стараться не наращивать объемы — сердечной мышце будет сложнее справляться со своей работой при избыточных килограммах.

В случае если вы уже наблюдаетесь у врача по определенным проблемам со здоровьем (чаще всего речь идет о хронических патологиях, но может быть и острое заболевание), ни в коем случае не прекращайте ранее назначенного лечения.

Полезные привычки для сердца

Спорт, умеренные физические нагрузки с учетом показателей здоровья должны постоянно присутствовать в жизни человека. В период межсезонья нужно очень внимательно относиться к своему самочувствию. Это не обозначает, что нужно полностью исключить физические нагрузки, они должны быть дозированными, регулярными.

Избегайте стрессов — совет, актуальный для всех сезонов. Старайтесь сохранять эмоциональную стабильность. Наполняйте свою жизнь позитивными эмоциями — энтузиазм, вдохновение, интерес, гордость способствуют хорошему самочувствию. Позитивные эмоции снижают число осложнений у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.