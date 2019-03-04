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Второй пациент в мире излечился от ВИЧ

05.03.2019 15:22 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Второй пациент в мире излечился от ВИЧ
Фото из открытых источников


Житель Лондона, который захотел остаться анонимным, стал вторым человеком в мире, который полностью вылечился от ВИЧ-инфекции, пишет The New York Times.

Пациент принимал участие в исследовании противораковой терапии. В рамках эксперимента ему трансплантировали стволовые клетки человека, который обладал иммунитетом к вирусу иммунодефицита. Спустя некоторое время, когда пациент пришел на обследование, медики не обнаружили в его крови следов ВИЧ-инфекции.

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Напомним, что первым избавившимся от ВИЧ-инфекции пациентом был житель Берлина, которому 12 лет назад пересадили костный мозг. После того случая медики больше не проводили подобных операций.

Многие ученые говорят о том, что лечение СПИДа трансплантацией невозможно, так как пациентов значительно больше, чем доноров с иммунитетом к инфекции. Однако подобные случае подтверждают, что лекарство от ВИЧ-инфекции уже не просто фантазия.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Напомним, что первым избавившимся от ВИЧ-инфекции пациентом был житель Берлина, которому 12 лет назад пересадили костный мозг. После того случая медики больше не...
 
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