Второй пациент в мире излечился от ВИЧ



Житель Лондона, который захотел остаться анонимным, стал вторым человеком в мире, который полностью вылечился от ВИЧ-инфекции, пишет The New York Times.

Пациент принимал участие в исследовании противораковой терапии. В рамках эксперимента ему трансплантировали стволовые клетки человека, который обладал иммунитетом к вирусу иммунодефицита. Спустя некоторое время, когда пациент пришел на обследование, медики не обнаружили в его крови следов ВИЧ-инфекции.

Напомним, что первым избавившимся от ВИЧ-инфекции пациентом был житель Берлина, которому 12 лет назад пересадили костный мозг. После того случая медики больше не проводили подобных операций.

Многие ученые говорят о том, что лечение СПИДа трансплантацией невозможно, так как пациентов значительно больше, чем доноров с иммунитетом к инфекции. Однако подобные случае подтверждают, что лекарство от ВИЧ-инфекции уже не просто фантазия.