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Лёд тронулся. ОСВОД и РОЧС провели совместный рейд на водоем

05.03.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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С приходом календарной весны и установления плюсовой температуры воздуха выходить на заледенелые водоёмы становится все опаснее. Провалиться под лёд можно в любую минуту. Любители подлёдного лова утверждают, что толщина ледяного панциря сейчас достигает 20 см, поэтому их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Лёд тронулся. ОСВОД и РОЧС провели совместный рейд на водоем

В конце февраля председатель Сморгонской районной организации ОСВОД Александр Дерман и инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Сморгонского РОЧС Надежда Войнилко провели совместный рейд на водоём вблизи деревни Клиденяты. 

Лёд тронулся. ОСВОД и РОЧС провели совместный рейд на водоем

Под пристальное внимание попали рыбаки, пренебрегающие безопасностью.

Лёд тронулся. ОСВОД и РОЧС провели совместный рейд на водоем

Лёд тронулся. ОСВОД и РОЧС провели совместный рейд на водоем

Лёд тронулся. ОСВОД и РОЧС провели совместный рейд на водоем

По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни столбик термометра стремительно устремится вверх. Уже сегодня лёд теряет свою прочность. Об этом говорит недавний трагический случай в Брестской области: под лёд провалилось четверо рыбаков. Только одному из них удалось выжить.

Александр Дерман говорит, что те, кто выходит на лёд в такую погоду, подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни тех, кто их будет спасать. 

Лёд тронулся. ОСВОД и РОЧС провели совместный рейд на водоем

Лёд тронулся. ОСВОД и РОЧС провели совместный рейд на водоем

Лёд тронулся. ОСВОД и РОЧС провели совместный рейд на водоем

Рейд показал, что у большинства рыбаков нет средств спасания: жилетов, верёвок с грузами, зацепов и т. д. В основном любители зимней рыбалки надеются на то, что их трагедия обойдет стороной.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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С приходом календарной весны и установления плюсовой температуры воздуха выходить на заледенелые водоёмы становится все опаснее. Провалиться под лёд можно в...
 
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