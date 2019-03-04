Лёд тронулся. ОСВОД и РОЧС провели совместный рейд на водоем

С приходом календарной весны и установления плюсовой температуры воздуха выходить на заледенелые водоёмы становится все опаснее. Провалиться под лёд можно в любую минуту. Любители подлёдного лова утверждают, что толщина ледяного панциря сейчас достигает 20 см, поэтому их жизни и здоровью ничего не угрожает.





В конце февраля председатель Сморгонской районной организации ОСВОД Александр Дерман и инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Сморгонского РОЧС Надежда Войнилко провели совместный рейд на водоём вблизи деревни Клиденяты.





Под пристальное внимание попали рыбаки, пренебрегающие безопасностью.













По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни столбик термометра стремительно устремится вверх. Уже сегодня лёд теряет свою прочность. Об этом говорит недавний трагический случай в Брестской области: под лёд провалилось четверо рыбаков. Только одному из них удалось выжить.

Александр Дерман говорит, что те, кто выходит на лёд в такую погоду, подвергают опасности не только свои жизни, но и жизни тех, кто их будет спасать.













Рейд показал, что у большинства рыбаков нет средств спасания: жилетов, верёвок с грузами, зацепов и т. д. В основном любители зимней рыбалки надеются на то, что их трагедия обойдет стороной.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.